David Mella: "Con la renovación, sueño con devolver al Dépor a Primera y Europa"

David Mella sueña con "llevar al Dépor a Primera y a Europa" con la prolongación de su contrato con el Deportivo hasta 2029, durante un acto que tuvo lugar esta tarde en la sala de prensa del estadio de Riazor y en el que el joven extremo de Teo estuvo acompañado por sus familiares y su novia.

La presentación arrancó con el vídeo, "Mella 2029, unha vida branquiazul", en el que sus padres, hermanos, el abuelo, su novia, una tía y el propio jugador nos hablan del deportivismo que David ha llevado dentro desde niño.

"Desde que tiene conciencia de fútbol, en casa ha vivido deportivismo", confiesa su padre en el emotivo vídeo en el que se repasa su trayectoria desde llegó al club blanquiazul en alevines hasta convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del Dépor en la actualidad.

"Un día especial para el deportivismo y para todos. Un viaje que David lleva haciendo desde alevín y que va a continuar durante muchísimo tiempo más. Estamos aquí porque desde el primer momento David ha querido estar aquí. Tuvo opciones de ir a clubs que en teoría podían parecer más importantes que el Deportivo, pero ha tomado la decisión correcta y vamos a disfrutar de él cinco años más", indicó Fernando Soriano, quien no quiso aclarar a cuánto asciende la cláusula de rescisión de Mella tras la ampliación de su contrato.

"No se puede comentar", dijo el director deportivo blanquiazul, que habló sobre cómo se produjo el proceso de negociación: "Las renovaciones o las negociaciones hay veces que se acortan y otras se alargan. El año pasado tuvo una lesión a principio de temporada, todo iba teniendo sus paradas y activaciones, pero al final todos sabíamos dónde queríamos llegar. Esta ha sido un poco más larga, no hay que esconderlo, pero al final podemos anunciarlo y todos contentos".

Posteriormente, habló el propio David Mella, quien subrayó el principal motivo que le llevó a quedarse en el cuadro deportivista: "No diría que hay un solo por qué, pero desde e principio en el club se me dio cariño y estar cerca de mi familia y jugar en Riazor, que es como estar en casa, es el máximo de por qué me quedé".

¿De qué te acuerdas?

"Me acuerdo de mi familia entera, de mi padre, mi madre, mi hermana, mi tenía, mis dos abuelos, mis dos abuelas, y ya desde hace un tiempo, mi novia y mi hermano y también Javi, mi representante, que lleva cuatro añitos conmigo y es como de la familia también. Me acuerdo de todos los esfuerzos que hizo mi familia, mis padres llevándome a todos los viajes... Y de Paula por aguantarme, que no es fácil. Todo esto es más fácil con ellos al lado".

Negociaciones:

"Ya desde un principio le decía a Javi, a Gustavo, a mis padres que cuanto menos supiera yo de cómo iban las negociaciones, mejor porque yo quería estar centrado y dar el 100%. Se hizo un esfuerzo por las dos partes, lo viví con nervios porque quieres saber qué pasa, pero tuve la paciencia suficiente y centrado en el fútbol, que es lo que tengo que hacer".

Mella, junto a Soriano | Carlota Blanco

¿Cómo viviste lo del Brighton?

"Tardé nada, lo mismo que acabo de tardar en contestar la pregunta tardé en decir que me quería quedar en el Dépor. Tenía claro que era mi prioridad quedarme".

¿Cómo te sientes tras la renovación?

"Yo llegué al club con el Dépor en Primera, nunca pensé que íbamos a llegar a estar en Primera RFEF, con el club que somos y la historia que tenemos, pero ahora estando aquí en el primer equipo, sueño con devolver al Dépor donde tiene que estar, que es en Primera y en Europa y con la renovación, con muchas ganas de llevarlo adonde tiene que estar".

¿Cómo te encuentras tras el partido de anoche?

"Ayer acabé un poco cansado, el cambio es porque lo pedí yo y era mejor que entrara un compañero desde el banquillo, que estuviera mejor preparado que yo. Estoy centrado en entrenar y el fin de semana dar el cien por cien".

Partido contra el Eibar:

"Los partidos tienen muchas fases y nosotros tuvimos una fase muy buena de estar atacando todo el rato y ellos tuvieron ocasiones claras para meter gol, que para eso están los porteros, para salvarnos de esas, y estábamos sacando córners y en algún momento nos tiene que entrar y acabar con la racha de perder o empatar, y estos dos últimos partidos seguidos ganando nos dan fuerzas para seguir adelante".

¿Sientes que esa apuesta por la cantera existe?

"Sí que veo que lo de la cantera está tirando para delante estos dos años y no es que influya en mi renovación, porque aún me quedaban dos años más y tenía mucho tiempo, aunque no se tirara por la cantera, pero el año pasado, estando en el primer equipo sin ficha, me han demostrado que puedo dar el nivel para estar aquí y con todo el cariño que me han demostrado y el ascenso a Segunda, ahí fue donde me demostraron que podía estar aquí".