Lucas: "El día que Mella y Yeremay no quieran jugar conmigo, me voy"

Tal y como anunció hace semanas el director general del Deportivo, Massimo Benassi, Lucas Pérez seguirá enfundándose la camiseta del equipo coruñés tanto tiempo como él considere oportuno. Confianza plena en un futbolista que abandonó voluntariamente la Primera División para intentar remolcar al club de su vida desde Primera RFEF.

Feliz por poder adoptar unilateralmente la decisión de su futura retirada en el momento en el que ya no se sienta útil, Lucas deja constancia de que la sintonía con el Consejo de Administración deportivista es total, bromeando acerca de su extraordinaria relación con dos de los jóvenes talentos del equipo, Mella y Yeremay.

"Si lo dice Massimo, así será. No va a haber ningún problema. Si el contrato es indefinido, no pasa nada. El día que Mella y Yeremay no quieran jugar conmigo, yo me voy y sin problema", indica.

Satisfecho por ser el único jugador deportivista en haber anotado gol en las tres primeras categorías del fútbol español y en la Copa del Rey, el '7' valora este privilegio.

"Es muy bonito. He marcado en todas las competiciones que he jugado. Eso es muy bonito. El día de mañana lo llevaré con mucho orgullo", agrega.

Cuestionado acerca de la necesidad de su conjunto de encajar las valiosas piezas de las que presume en la parcela ofensiva del campo, Lucas destaca que "viendo algunos partidos, puedo decir que nos encontramos muy bien y nos podemos entender bien en el ataque. Las posibilidades del equipo en ataque son muy buenas. Necesitamos ese tiempo de adaptación. Llevamos cinco jornadas y hay que estar tranquilos. Si el año pasado pasó de una manera, ¿por qué este año no puede pasar?"

En su opinión, el trabajo de ensamblaje del equipo debe ser acometido sin prisas para no cometer errores que puedan costar más puntos de los que el equipo ya ha cedido en el arranque liguero.



"Eso es trabajo para el entrenador. Es normal que al bloque del año pasado lo conozca mucho más. Los jugadores se tienen que ir adaptando poco a poco. A toda la gente nueva la veo con muchas ganas y la veo bien".

En cualquier caso, el futbolista más carismático del plantel blanquiazul se aferra al respaldo incondicional del estadio de Riazor de cara a lograr la esperada metamorfosis en la Liga.

"Siempre es factor clave Riazor. Es fundamental. Este fin de semana tenemos un reto muy bonito para reengancharnos a la victoria. El sábado va a ser un bonito partido", dice.

Por último, el goleador se refirió también al próximo rival deportivista, un Burgos que el sábado a partir de las 18.30 horas rinde visita al feudo blanquiazul después de haber obtenido un trinfo de prestigio como el de la pasada jornada en El Plantío ante el Zaragoza (1-0).

"El Burgos le ganó al Zaragoza, que viene de estar primero, la categoría es muy igualada, hay que estar tranquilos e intentar buscar el equilibrio; esperamos a un rival que nos pondrá las cosas muy difíciles, con un bloque medio o bloque bajo para jugar al contragolpe. Creo que va a ser un partido bonito. Queremos enganchar a la afición, como siempre están", precisa.