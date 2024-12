EL ANÁLISIS POR LÍNEAS: MEDIOCENTRO: El Deportivo busca enderezar su timón de juego

En la posición de mediocentro lo que hay es todo de un corte muy similar. Si quitamos a Patiño, que no tengo aún muy claro que sea ese mediocentro específico al lado de un futbolista más posicional y defensivo. Es algo que está por poder demostrarse. Por otra parte, tanto José Ángel, como Mfulu y Villares tienen unos perfiles muy similares. Tienen algunas características distintas entre ellos, pero son de un corte más defensivo que propositivo o de capacidad para organizar el juego del equipo. Bajo mi punto de vista esa es una de las grandes carencias de este Dépor. En fase de creación a estos futbolistas, a cualquiera de ellos, les cuesta tanto progresar en el juego como el ser verticales a la hora de robar y sobre todo en el inicio del juego ofensivo del Dépor. No tienen ese talento y calidad para asumir el enlace en el inicio de juego y conectar con los futbolistas más ofensivos del equipo.

Es para mí sin duda una de las lagunas que creo que tiene este Dépor. Pienso que sería una posición a reforzar. Un mediocentro de otro perfil, de más talento, de más calidad con el balón, que sea capaz de comenzar ese inicio de juego, que tenga esa responsabilidad de asumir con balón el conectar o el pasar de ese inicio de juego a una fase de más creación y finalización.

Un futbolista organizativo, de buen pie, que sea capaz de mover el balón con criterio y con calidad, que creo que es algo que al Dépor le vendría muy bien. Pienso que el otro perfil es más destructivo digamos, con muchas similitudes y pocas diferencias. Puede que Villares sea un futbolista para presionar más alto y Mfulu para estar más posicional y de corte más físico. José Ángel tal vez es el que mejor pie pueda tener de los tres, aunque también ostenta un perfil defensivo.

Mientras, en el caso de Mario Soriano, que ha jugado también en esa demarcación me parece que ha sido más por cuestiones de emergencia. Puede ejercer ahí, porque no hay ese perfil en el equipo pero no es su posición, ni se le ve cómodo. Ese es uno de los déficits que tiene el Deportivo. Sería importante reforzar en este mercado de invierno ese centro del campo.

Lo podría hacer con un futbolista con jerarquía, de buen trato con el balón, de buen manejo que le dé otra fluidez al equipo en la construcción del juego.