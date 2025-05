Alberto González: "La ilusión es ganar en Riazor y conseguir la mejor clasificación posible"

El entrenador del Albacete, Alberto González, admitió las ganas que tiene su equipo de llevarse los tres puntos este domingo ante el Deportivo, aunque no quiere pensar más allá de otras cotas (como alcanzar una hipotética plaza de playoff): “La ilusión ahora es ganar en Riazor. Es difícil saber lo que pasa por la cabeza de cada uno. Trataremos de anticiparlo. Nuestro objetivo sigue siendo ganar partidos y tenemos que dar el máximo hasta el final. En los entrenamientos siguen todos muy conectados”.

Alcanzada la salvación, ahora quieren acabar lo más arriba posible en la tabla: “Ante el Cartagena dimos un gran paso para lograr la permanencia. Una vez cumplido un objetivo, pasamos al siguiente, que es conseguir la mejor posición posible, iremos a Coruña a por los tres puntos”.

No ve excesivos cambios con respecto al juego del Dépor que se encontraron en la primera vuelta, entonces con Imanol Idiakez al frente del banquillo blanquiazul: "Es un equipo similar. No es el mismo técnico, pero siguen teniendo las mismas virtudes. Va bien al espacio, bien a la espalda y que está teniendo muchas situaciones de gol. Es un punto fuerte del equipo por las capacidades de los jugadores que tienen y tenemos que estar atentos para que no vuelva a pasar", comentó.

También recordó la final de playoff entre el Dépor y el Albacete en junio de 2022, que acabó en ascenso de los blanquinegros. “Fue un playoff curioso. Para nosotros fue muy bonito porque era muy importante. Éramos un equipo modesto jugándonos subir al fútbol profesional y vernos ahí en Riazor... fue muy bonito”, indicó.

Asimismo, habló de la joven perla Kofane, pretendido por varios grandes de Europa. “Es muy maduro. Es complicado que un jugador tan joven siga manteniendo la humildad y la concentración. Es un punto más para demostrar el por qué muchas equipos lo quieren”, aclaró.