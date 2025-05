La venganza frustrada de Heurtel contra el Barça

14 de enero. Todos los focos de la prensa coruñesa se dirigen hacia el Coliseum. Thomas Heurtel se presenta como nuevo jugador del Básquet Coruña. “No creo que la pregunta venga a cuento. No es necesaria”, zanja el base francés la cuestión sobre su frustrado fichaje por el Barça, que unos días antes rompió las negociaciones. El 3 de enero le dejó tirado en el aeropuerto. No era la primera vez. En diciembre de 2020 le abandonó en Estambul al enterarse de que tenía todo atado para fichar por el Real Madrid a espaldas del club. La tortuosa relación anticipaba un mediático y morboso reencuentro este jueves en la el Coliseum (20.30 horas), pero Heurtel pasó hace dos semanas por el quirófano para tratar su maltrecha rodilla izquierda y no volverá a vestir la camiseta del Leyma.



“Pensé en retirarme después de todo lo que pasó con el Barcelona hace dos meses”, se sinceró el galo en los micrófonos de Radio Marca dos meses después del último episodio con el Barça. El amor duró algo más de dos temporadas. Heurtel llegó a la Ciudad Condal en 2017 procedente del Efes turco. Enseguida demostró su enorme talento y facilidad para leer el juego, élite en el básquet europeo. Para el recuerdo quedarán sus memorables actuaciones en la Copa del Rey del 2018 y el 2019. En ambas fue elegido como MVP del torneo. Es el único jugador en la historia de la competición que ganó el premio en dos ediciones consecutivas.



El camino se empezó a torcer con las lesiones en 2019 y, sobre todo, con la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo azulgrana en 2020. El francés, un genio sin ataduras, nunca le entró por los ojos al entrenador lituano, un auténtico sargento. El decreciente rol de Heurtel tras la llegada de Saras anticipó su salida. El agente negoció con el club, que aceptó pagar prácticamente la totalidad de la ficha restante hasta que se enteró de que ficharía por el Real Madrid y no por el Fenerbahçe.



Historia de un desencuentro

“El jugador quería marcharse y el entrenador no contaba con él. Llegamos a un acuerdo. Nosotros íbamos a fichar a [Léo] Westermann, que estaba en el Fenerbahçe y todo el mundo me decía que Thomas iba a ir allí, pero cuando llegas a un acuerdo no preguntas dónde va a ir el jugador. Nos vamos a Estambul. El chico no entrena y yo pensaba que iba a pasar el reconocimiento médico con el Fenerbahçe”, relata Nacho Rodríguez, exjugador y entonces director deportivo del Barça en una entrevista con Jot Down Sport.



El episodio se tuerce el mismo día del partido. “El martes por la mañana empieza a llegarme que va a fichar por el Madrid. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo de pagarle prácticamente el 90% de la ficha pendiente. Llamo al agente y le pregunto. Me dice que no lo sabe. ‘Mira, al Madrid no se puede ir gratis. Yo no te voy a pagar la fiesta para que se vaya al máximo rival’, le dije. Le dejé claro que el documento no se iba a firmar y también al jugador”, continúa.

“Tras el partido entré en el vestuario. Saras me dice ‘Oye, Nacho, Heurtel no viajará con nosotros, ¿no?’. Le digo ‘claro que sí, ¿cómo vamos a dejar en pandemia a un jugador aquí tirado? Saras, tiene que viajar sí o sí. Esto no lo podemos hacer’. Y me salgo fuera”, confiesa Rodríguez, que enterró su futuro azulgrana con aquella decisión, aunque desvela que la presión del cuerpo técnico fue decisiva.



“Todos (preparador físico, médicos, delegado, entrenadores) dijeron uno por uno que se tenía que quedar en Estambul. ‘Pues que se quede aquí, se le saca un billete de avión y se le deja el hotel’, dije. Salí de allí, llamé a Albert Soler y me dijo que si lo habíamos decidido entre todos, pues… Cuando llegamos a Barcelona están esperándonos los de El Chiringuito y al día siguiente tenía decenas de mensajes en el teléfono. Se hizo una bola increíble”, lamenta el arrepentido, que ya no estaba en el Barça en el segundo plante.



Cuatro años y cuatro equipos después, ASVEL Villeurbanne, Real Madrid, Zenit de San Petersburgo y Shenzhen Leopards, el nombre de Heurtel se relacionó con el Barça de Juan Carlos Navarro (director deportivo) y Joan Peñarroya (entrenador) para el puesto de base tras las lesiones de Laprovittola, Núñez y Neto. La filtración desató la ira de la masa social más crítica en las redes sociales y, pese a que ya estaba todo hecho para su incorporación, el club reculó tratando de evitar un incendio en una sección que no pasaba por su mejor momento.

El jugador y su agente cargaron contra el Barça en una rueda de prensa después de quedarse tirado en el aeropuerto de El Prat junto a su familia. "Siento que se han reído de mí. La primera vez fue con lo de Estambul. Y esta vez estando aquí es peor por mi familia, porque he movido a los niños y a mi mujer para estar aquí. Es una falta de respeto muy grande", lanzó Heurtel, desencantado.

“Lo volveríamos a hacer”, insistió Joan Cubells, responsable del baloncesto azulgrana y la persona que paró el fichaje. El francés y el club azulgrana todavía tienen cuentas pendientes, pero la revancha tendrá que esperar.