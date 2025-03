El peor Heurtel, en el peor momento

Noche complicada para los amantes del baloncesto en A Coruña. No solo ha perdido el Básquet Coruña, sino que además lo ha hecho frente a un rival directo como Girona. El Leyma se mantiene como colista con 5 victorias, mientras que los catalanes suman ya 9. A esto se añade que antes en la tarde, ganaron también sus compromisos Lleida y Andorra, por lo que no queda ningún equipo con 8 triunfos y la salvación se aleja hasta los 9.



No ayudó a tratar de lograr la victoria que el que venía siendo el mejor jugador del equipo en las últimas jornadas no tuviera su día. A Thomas Heurtel se le vio fuera del partido desde el primer momento que pisó la pista del Coliseum. Entró faltando poco más de tres minutos para el final del primer cuarto y, apenas dos minutos más tarde, se encaró con Busquets en una situación que acabó con una doble falta antideportiva, una para cada jugador.



A Heurtel no se le vio cómodo en ningún momento, sufriendo una defensa muy pegajosa por parte de los exteriores de Girona. Sin embargo, el francés no era la primera vez, ni mucho menos, que se enfrentaba a esa tesitura en su larga carrera, pero no estuvo fino a la hora de resolverla. A pesar de que en la hoja estadística figuran nueve asistencias en su casillero, dio la sensación de que le costaba más que en otros partidos encontrar soluciones ofensivas.



Thomas Heurtel acabó el encuentro con 21 minutos disputados, muy lejos de los casi 35 que jugó en Valencia. No llegó a intentar ningún tiro de 2 puntos y tan solo anotó uno de los cinco triples que lanzó. En su hoja estadística se añaden cuatro pérdidas y un -13, el peor dato del equipo en este apartado.



Diego Epifanio apostó por no contar con él en los últimos minutos, algo que explicó en rueda de prensa diciendo que decidieron acabar el partido “de otra manera”. “Antes hemos tenido problemas en el rebote defensivo y las pérdidas”, añadió el técnico. Heurtel no se quedó sobre la pista a realizar el clásico ritual entre equipo y afición.

“Muy lejos”



Diego Epifanio quiso empezar la rueda de prensa agradeciendo a “la gente que ha venido al Coliseum a animar al equipo en un momento tan difícil como hoy”. A esos aficionados les quiso mandar un mensaje: “gracias por estar ahí y por apoyar un proyecto que ha hecho muchas cosas bien para estar aquí. Se lo merecen todo. Han sido el pilar de por qué se han hecho las cosas en el Básquet Coruña. Este año es una experiencia nueva que todos sabíamos que iba a ser muy difícil, pero hasta que te encuentras con ella, no sabes la dura realidad”.



Epi explicó la ausencia de Huskic en la convocatoria, que pasó ayer por un proceso vírico y no pudo entrenar con el equipo. El técnico del Leyma reconoció que les castigaron “los errores, sobre todo las pérdidas de balón”. “Nos han hecho mucho daño. Con esas ganas de intentar correr hemos perdido control en la toma de decisiones”.



“Ahora, tristemente estamos en un mal momento, porque la clasificación dice que ahora estamos muy lejos de la salvación”, sentenció el técnico sobre la situación de su equipo en la tabla clasificatoria.