Leyma Basquet Coruña | ¿Fichajes de riesgo?

Tras la información, procedente de una fuente no oficial, de la renovación de Alex Hernández, Beqa Burjanadze, Goran Huskic y Atoumane Diagne, un día después llegó la primera confirmación oficial: Alex Galán, uno de los doce héroes del ascenso a la ACB, no continuará de naranja. Su nuevo destino está a poco más de 70 kilómetros de A Coruña: el Obradoiro, con lo que el ala-pívot extremeño seguirá en la segunda categoría, rebautizada recientemente como Primera FEB.

Alex Hernández, capitán y jugador más veterano de la plantilla del Leyma Basquet Coruña 23/24, seguirá a las órdenes de Diego Epifanio, seguramente como pegamento del vestuario y con un rol muy secundario en la pista.

El base murciano, de 34 años, promedió el pasado curso 2.3 puntos y 1.8 asistencias en una media de 7 minutos de juego en los 28 encuentros en que participó.

Huskic, por su parte, firmó una temporada de más a menos, aunque siempre dentro de un excelente nivel. ‘El Jokic de los pobres’ firmó 11.4 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias en poco más de 24 minutos de media en 34 partidos.

Burjanadze, que tardó en entrar en el equipo al haber empezado la pretemporada lesionado, volvió a ser un elemento importante. El internacional georgiano promedió 9.2 puntos y 4.9 rebotes en 28 encuentos y una media de 22 minutos de presencia en cancha.

Por último, Diagne, el único de los tres ya renovados que en el contrato no tenía la opción de una temporada más por objetivos, fue de menos a más y acabó siendo un jugador fundamental en la conquista histórica. En su tercera temporada de naranja, el pívot senegalés aportó 7.4 puntos, 4.4 rebotes, 0.9 tapones y una infinidad de lanzamientos desviados por intimidación. Alex Galán, en un partido contra el Gipuzkoa | GBC