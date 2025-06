ENCUESTA DXT: Epi aprueba y la directiva suspende en la temporada del Básquet Coruña

Han pasado cinco días desde el último partido del Básquet Coruña en la Liga ACB. Es el momento para el análisis y las valoraciones. La histórica temporada de debut en la máxima categoría acabó con un descenso que se mascaba desde hace meses. En DXT Campeón nos hemos pulsado la opinión de aficionados, medios de comunicación y exintegrantes del club para poner las notas finales. Diego Epifanio se lleva un cinco raspado, la plantilla y la directiva suspenden y la afición saca un notable alto.



Nueve de los 18 encuestados aprueban el rendimiento de los jugadores, aunque la valoración final arroja un 4,7. “Faltó físico, concentración en momentos claves y gestionar mejor los finales apretados”, añade Jesús Sobrino, de Radio Marca Coruña. Los hermanos Gus y Juan Díaz, exjugador y exentrenador del Básquet Coruña, coinciden en que faltó equilibrio en los dos lados de la pista: “En ataque, un 10. En defensa, un suspenso bajo”. Roberto Anidos, director de la web especializada Piratas del Basket y comentarista habitual de Radio Galega en los partidos del Coliseum, aprueba a la plantilla: “Más por la voluntad de competir hasta el final que por los resultados”, apunta.



Diez de las personas y colectivos que responden al cuestionario salvan las decisiones de Diego Epifanio, que recibe un cinco como nota media. “Con los mimbres que tenía no pudo hacer más”, le defiende Julio Flores, presidente del club entre 2003 y 2010. Anidos y el exjugador Ángel Hernández comparten su fidelidad a una idea y estilo de juego. “El arranque fue prometedor, pero la dinámica cambio tras la marcha del alero titular y una cadena de lesiones. La merma en el rendimiento defensivo no se debió a errores tácticos, sino al lastre físico y de intensidad que arrastró la plantilla”, le concede el periodista. “Que haya salido mejor o no en una Liga como es la ACB es lo que podía haber corregido. Jugar a meter muchos puntos contra equipos top no siempre sale como puedes esperar”, anota Hernández.



Más crítico se muestra Sobrino: “Ya forma parte de la historia del club, pero no puede aprobar siendo el último”. Gus Díaz va más allá en su análisis: “Es un buen entrenador, el único que sabía de qué iba la Liga Endesa. Lo único reprochable es que creo que sabía que el equipo no daba y no dijo nada. Quizá le pudieron las ganas de volver a entrenar en la máxima categoría”, arguye. “La plantilla se quedaba coja para cualquier profesional”, añade su hermano, que no aprueba al técnico por su cuota de responsabilidad, pero le lanza un guante: “Las decisiones de un entrenador no se toman con independencia del estado psicofísico de los jugadores”.

Las peores valoraciones son para el trabajo de la dirección deportiva y la directiva, dos suspensos: 3,8 y 3,6, respectivamente. “La falta de refuerzos durante dos meses de competición fue demasiado lastre para un proyecto modesto en una categoría donde no hay piedad”, resume Fran Hermida, de Radio Coruña Cadena Ser. “Tres das cinco fichaxes, que eran fundamentais para acompañar aos renovados da LEB, deron un rendemento frouxo”, valora Óscar Losada, director de la revista especializada Zona Press. “Acertó con Brandon [Taylor] y Alonzo [Verge]. El resto han rendido por debajo de lo esperado. Pesaron mucho las bajas y la salida de LJ [Figueroa]. A toro pasado, hubo demasiadas renovaciones y los fichajes no fueron determinantes”, remata Sobrino.



“No es sencillo de valorar el trabajo de la dirección deportiva dada la anomalía de convivir en dos direcciones una misma temporada: la primera, en sintonía con el entrenador, apostó por mantener la base y sumar jugadores de experiencia, aunque lejos de ya de su mejor versión; y la segunda, con todo ya decidido y sin margen de maniobra, hizo lo que pudo en un contexto especialmente adverso”, abunda Anidos. Los Díaz aportan opiniones diferentes, pero igual de críticas: “Todas las áreas del club se reforzaron bien con el ascenso excepto la parcela deportiva. Una incoherencia”, lanza Gus. “Independientemente de su indiscutible calidad técnica, al menos seis jugadores de una plantilla de doce no tenían ‘piernas’ para la ACB. Eso no es mala suerte”, arroja Juan.

Los dos hermanos con pasado en el club se muestran incluso más duros con el papel de la directiva: “La entrante [que lidera Pablo de Amallo], desubicada, y la saliente [del expresidente Roberto Cibeira], víctima de su propio autoengaño. Pretendieron pilotar un F1 con el carné B1”, espeta Gus. “La directiva estuvo lenta y alejada de la realidad del ritmo competitivo de la ACB, separada de la LEB por un abismo económico y, más que técnico, físico”, aporta Juan.



La inacción del Consejo de Administración en los momentos clave de la temporada es el principal debe para los encuestados: “El cambio a mitad de temporada ralentizó las decisiones”, recuerda Flores. “Hubo dos meses en los que había que mover más el árbol. Pagó la falta de experiencia”, insiste Sobrino.



Las mejores notas de la temporada son para la experiencia en el Coliseum y la fidelidad de la afición, con un 9,1 y un 8,4. “El club ha hecho un esfuerzo enorme para consolidar una atmósfera única y lo ha conseguido con creces. Nuestro recinto despierta la admiración entre quienes nos visitan y nos ven por la televisión”, celebra Anidos. “El ambiente en el Coliseum ha sido una salvajada. Esperemos que se mantenga”, añade Hernández.



Carlos Lamora, presidente del Básquet Coruña entre 2010 y 2014, convierte el deseo del exjugador en un mensaje para la grada: “Los aficionados al baloncesto tienen que desmostrar que lo son, que les apasiona este deporte y que sienten los colores. Esto pasa porque el número de los abonados llegue a los 5.000, para abrir las puertas del Coliseum. Es el momento de pasar página, recordar un año de ensueño y empezar con ilusión un nuevo proyecto que devuelva el equipo a la ACB”.