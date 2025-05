Diego Epifanio deja entrever su salida del Leyma Coruña

Diego Epifanio compareció, de nuevo en el Palacio de los Deportes de Riazor, para comentar sus impresiones de cara al partido de este sábado en la pista del UCAM, correspondiente a la penúltima jornada de la ACB; también, según se pudo leer entre líneas, la penúltima suya al frente del equipo naranja.

Motivación sin nada en juego: "Clasificatarioamente es muy difícil mejorar nuestra situación, porque debemos ganar los dos partidos y esperar que Granada no gane ninguno. Nos jugó mucho, a nivel personal, a nivel de respeto a nuestros aficionados, al club y a nosotros mismos como profesionales. Entrenando, se ve en el ánimo que es una semana dura, pero hay que dar la mejor imagen porque representamos a mucha gente detrás de este proyecto. Tenemos que ser conscientes de que llevamos un escudo en el pecho. Los jugadores que está entrenando lo tienen muy claro".

El rival: "A ver si en el último entrenamiento antes de viajar a Murcia podemos preparar lo mejor posible el partido contra el finalista de la última liga, que ha mantenido un bloque, tiene un gran entrenador y es un grupo muy fuere. Vamos a ver si somos capaces de encontrar esos detalles que nos permitan competir".

La cabeza en otro sitio: "Es humano que todo el mundo piense en su futuro. Y esto no habla mal de las personas; lo que hablaría mal de las personas, es que alguien no hiciese lo mejor para con él, para con sus compañeros, para con su club. Es normal. Cuando acaban las temporadas y te estás jugando tu prestigio personal, incluso tu palabra. Tenemos que autoexigirnos mucho. Este no es un grupo de personas que antepongan el año que viene al proyecto en el que están. Solo hay que ver el rendimiento de algunos jugadores; su compromiso está fuera de toda duda"

El futuro de Epi: "Tengo contrato, y todos los contratos se pueden cumplir o se pueden incumplir. Yo sigom trabajando en defender la imagen del club y la mía como profesional. Cuando el club tenga algo que comunicarme, me lo comunicará. Y si no, entendemos que la relación seguirá. Llevo tres años aquí y hemos hecho muchísimas cosas buenas. Pasan mejores momentos, pasan peores momentos, como en cualquier puesto de trabajo. El primer partido que dirigí aquí no habría ni mil personas en la grada, y ahora hay nueve mil. Evidentemente, cuando a alguien le toca hacer un análisis del momentos, se tomarán la decisiones que se crean convenientes, pero Epi estará agradecido eternamente a las personas de este proyecto. Estamos intentando gestionar de la mejor manera esta situación. Mi relación personal con el club está fuera de toda duda. Pero a veces las relaciones se deterioran mucho y es mejor para las dos partes... Como algunos matrimonios. Yo hago todo lo posible para que cuando acabe mi pertenencia al club la gente pueda decir que he sido el mejor profesional. Es darle muchas vueltas a lo mismo, y creo que Epi lo ha dejado claro desde el primer día [su voluntad de continuar]. Lo que no tiene es que haber una ruptura social: quien piense que Epi es inútil, lo va a seguir pensando; quien piense que ha mejorado su parcela desde que llegó, lo seguirá pensando".

Lecciones de una temporada traumática: "Seguro que el club ha aprendido muchas cosas. Ha vivido una metamorfosis a nivel de estructura, de impacto social, de crecimiento del número de personas que los siguen... Se han hecho muchísimas cosas bien en la historia del club y en los últimos diez años, pero este año deportivamente no nos ha dado. Todo el mundo ha hecho lo posible por vivir la experiencia de estar en la ACB. No lo hemos disfrutado, pero ahora el club ya sabe lo que es, y cuando acabe esto, tendrá que decidir sobre muchas cosas, entre ellas el entrenador".

Estado de la plantilla: "Tristemente, Alex Hernández lleva un mes arrastrando unas molestias en una muñeca que le ha impedido entrenar a gusto, aunque no le han impedido estar en la pista todos los minutos de los entrenamientos. Ha seguido con sus rutinas. Se merece un monumento, como persona y como profesional. Los médicos lllevan un mes diciendo que pare, pero él ha dicho que no y ha seguido trabajando como un jabato, pero esta semana, por su salud y porque la lesión podría haber ido a peor, ha tenido que parar. No va a poder jugar más esta temporada. Trey está empezando a entrenar con el grupo, pero no ha hecho suficiente carga de contacto. Gus tiene una prueba que le imposibilita estar en Murcia. Vamos a ver cuántos estamos en la convocatoria".