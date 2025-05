Diego Epifanio: "Cualquier análisis que haga puede sonar a excusa o a reproche y no es mi estilo"

Diego Epifanio comparece en la sala de prensa del Coliseum. Se cumplen solo cuatro días del descenso matemático del Básquet Coruña a Primera FEB. El entrenador prefiere no analizar públicamente qué ha fallado en la histórica temporada de debut el club en la Liga ACB. Tampoco quiere hablar de su futuro. Acepta cualquier decisión que tome la directiva. Se centra en acabar la temporada de la mejor manera posible, pasando por el partido del sábado a las 19.00 horas contra Andorra y con el objetivo de alcanzar a Granada para evitar el farolillo rojo.

"Cualquier análisis que haga, ahora o a final de temporada, puede sonar como una excusa, como un reproche, como intentar salvar el culo de alguien o ahogar a alguien y no es mi estilo", responde Epi con contundencia.

"Llevo tres años sentándome aquí, luchando por defender a mis compañeros en el staff y al vestuario y creo que no es necesario porque no va a cambiar nada. Que la gente que tiene que tomar decisiones en el club las tome cuando acabe la temporada. A mí me toca pensar en cómo defender el bloqueo directo el sábado, cómo generar ventajas, cómo proteger el rebote...", añade.

Cuestionado por las declaraciones de Pablo de Amallo acerca del futuro del entrenador en una entrevista para los micrófonos de Radio Coruña, se muestra tranquilo. "El futuro de Diego Epifanio pasa por esta rueda de prensa. Todo mi esfuerzo y concentración están en el partido de Andorra. Es un partido suficientemente importante", insiste el técnico burgalés.

"Mientras haya un contrato, hay dos partes que lo pueden romper, pero creo que no es una situación importante. Lo que es importante es el futuro del club y puede pasar porque el equipo sea capaz de ganar a Andorra y seamos capaces de pasar a Granada. Mi contrato se soluciona en un segundo y Epi no es un problema", zanja.

El entrenador confirma que no podrá contar este sábado con Thomas Heurtel, que no volverá a vestir la camiseta del Leyma Coruña tras someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda, probablemente tampoco pueda convocar a Trey Thompkins y Gus Lima, que siguen en recuperación y todavía no han entrenado con el grupo, además de la conocida baja definitiva de Brandon Taylor, que llegó a un acuerdo para desvincularse con el club y poder incorporarse a la Virtus de Bolonia. El sustituto del base californianio, Alzono Verge, llega este jueves a A Coruña, pero es pronto para valorar si podrá debutar ante Andorra.