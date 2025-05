La vía rápida es una opción muy factible para el Leyma Coruña

Al drama de un descenso suele seguirle el miedo a tardar demasiado tiempo en regresar al la instancia de la que se ha caído. En el caso de la ACB, aunque parezca mentira, la historia invita al optimismo. Moderado, porque en el deporte dos más dos no siempre son cuatro, pero optimismo al fin y al cabo.



Desde el nacimiento de la Asociación de Clubes Baloncesto, en 1983, han sido bastantes más los equipos que recuperaron la categoría al curso siguiente de perderla que los que descendieron al siguiente de llegar a lo más alto.



En el primer capítulo se alinean 22 conjuntos, en el Peñas Huesca y el Manresa como pioneros en la campaña 1984-85. La primera de las cinco parejas que recorrieron de la mano el camino de la división de oro a la de plata y de nuevo a la de oro.



Los otros dúos que no solo psaron una temporada en la ahora llamada Primera FEB los componen el Murcia y el Fuenlabrada (1996-97), el Zaragoza y el Menorca (2009-10), el Murcia y el Obradoiro (2010-11) y el Bilbao Basket y el Real Betis (2018-19).



Salvo el desaparecido club balear –cuyo testigo tomó en 2017 el actual Club Bàsquet Menorca, décimo quinto en la recién finalizada fase regular de Primera FEB–, el resto ha pasado muchas temporadas en la Asociación de Clubes de Baloncesto, incluidos el Obradoiro y el Betis (con muchos nombres en su historia, Caja San Fernando el más longevo y conocido), conjuntos que a partir de mañana jugarán los playoffs por recuperar la categoría. Si lo consiguiese, el equipo compostelano sucedería al Andorra como el último hasta la fecha y supondría el número 24 de esta lista.



Una lista con ‘truco’. El penúltimo en lograrlo fue el Breogán de la temporada 2020-21, en la que solo hubo un ascenso. El equipo lucense entra en el grupo porque descendió de la ACB en la 2018-19 y no pudo subir en la 2019-20, finalizada, a causa de la pandemia, tras solamente 24 jornadas disputadas.



El Breogán es protagonista de otro caso peculiar. En la campaña 1986-87 perdió, por 1-3 contra el Real Club Deportivo Español, en una de las dos series del playoff por la permanencia que entonces disputaban los cuatro últimos clasificados de una liga regular con 16 equipos distribuidos en dos grupos. La otra eliminatoria se llevó por delante al otro equipo gallego en la máxima categoría, el OAR Ferrol, tras ceder por 0-3 ante el Fórum Filatélico Valaldolid. Pero ambos mantuvieron la plaza gracias a la reestructuración de la Asociación de Clubes de Baloncesto

Uno de cuatro

El Breogán es el único club que sigue existiendo de los cuatro que pelearon aquel año por la permanencia. El barcelonés cesó su actividad en 1989 –cuando se fusionó con el Granollers, actualmente en Tercera FEB–, el de la ciudad naval lo hizo en 1996 y el pucelano desapareció en 2015, dando paso al actual Real Valladolid Baloncesto, que la semana pasada descendió a Segunda FEB.



El Manresa y el UCAM son los dos únicos que ascendieron la temporada siguiente de descender en más de una ocasión. La entidad del Bages lo consiguió en las temporadas 1984-85, 2006-07 y 2017-18 (en esta estuvo a punto de caer ante el Leyma Básquet Coruña en cuartos de final de los playoffs). El club murciano lo hizo en la 1996-97 en la 2010-11.



El club de equipos que descendieron en su año de novato en la ACB lo inauguró, en el ejercicio 1985-86, el Claret de Las Palmas, el actual Gran Canaria, que repetiría camino en la 1990-91. Entre medias, en la 1988-89, le tocó la china al Askatuak, de cuyas cenizas surgió el Gipuzkoa, otro de los que aspira en los playoffs de Primera FEB –se mide en cuartos al Estudiantes– a regresar a la máxima instancia. El club donostiarra tambien figura en esta lista, por el descenso al final de la temporada 2006-07, su primera en la ACB.



Al igual que en la otra, el actual UCAM cuenta con más de una presencia. En solitario en la 2003-04 y acompañado, por el Fuenlabrada, en la 1995-96. Esta es la única campaña de la historia en la que los dos debutantes en la ACB descendieron y recuperaron el estatus nueve o diez meses después.



La otra pareja de novatos que no lograron la permanencia la forman el Lucentum Alicante y el Club Ourense Baloncesto del curso 2000-01. El conjunto levantino volvió por la vía rápida, mientras que el del sur de Galicia todavía no lo ha hecho. Lo consiguió deportivamente al final de la temporada 2014-15, pero no superó la auditoría de la ACB, que prometió un ascenso diferido que nunca llegó a consumarse.



Así, son 23 clubes –en 40 temporadas, algunas de ellas sin descensos– los que se recuperaron rápidamente del trance de perder la categoría, por 14 los que pagaron la novatada en la Asociación de Clubes de Baloncesto.



Con el descenso del Leyma Básquet Coruña y el del Palencia Baloncesto la temporada pasada se produce un doblete de debutantes consecutivos que caen a la FEB que no se veía desde hacía casi tres décadas: 1994-95 (Gijón) y 1995-96 (Murcia y Fuenlabrada).