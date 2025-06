Charlie Uzal: "Tenemos cinco entrenadores con opciones reales”

Como era de esperar de un hombre de club, Charlie Uzal, director deportivo del Básquet Coruña, suelta muy poco respecto al futuro de un equipo que 24 horas antes de esta entrevista se había divorciado de su entrenador en las últimas tres temporadas, Diego Epifanioo. Una ruptura que el exjugador fundamenta en un cambio de ciclo provocado por el desgaste. Y asegura que hay cinco candidatos a la herencia.

¿Por qué se prescinde de Epi?

La realidad es que, como ya dije en alguna ocasión, ha sido un activo importante en el club. Ha tenido tres años impresionantes. Este ha sido un año de mucho desgaste, tanto para el club como para él. El desgaste de tantas derrotas, tanta presión, nunca habíamos estado jugando en un Coliseum con 9.000 personas, de pasar de ser una parte pequeñita del periódico a ser una parte muy importante. Había una expectativa con esta entrada a la ACB y conseguir asentarse.

Fueron muchas derrotas seguidas, mucho malestar general, mucha tensión, cambio de jugadores... Seguimos confiando en Epi cuando mucha gente y el runrún general era que no siguiese. El club tenía una apuesta muy importante con él porque considerábamos que era la persona idónea para salvar el proyecto, porque sabemos lo trabajador que es, su capacidad. Pero al final no pudo ser. Desde el momento en que se consuma el descenso vimos un desgaste, ya no solo por su parte, sino por la nuestra. Todos queremos ganar, y no es fácil estar en el día a día con una situación tan complicada como esta. Viendo el desgaste que había por ambas partes, creíamos que era lo mejor tanto para él como para nosotros. Tampoco es un adiós, yo creo que es un hasta pronto.

¿Una vez que se consuma el descenso, ahí se corta ya, o hubo algún tipo de acercamiento para intentar que siguiese?

Se puso todo encima de la mesa, valoramos todas las posibles situaciones y ha sido hace muy poquito cuando se ha tomado la decisión, que se ha consensuado mucho. No ha sido una decisión fácil porque somos conscientes que Epi es un grandísimo entrenador, seguramente sea uno de los entrenadores más capacitados para dirigir en Primera FEB. Además, es un tipo excepcional y un profesional como la copa del pino. He pasado horas y horas con él hablando, tomando decisiones. Era el primero en llegar al Coliseum y el último en irse. La gente no lo entenderá pero es una decisión muy buena para ambos.

¿Fue cien por cien consensuada, o hubo movimientos para la posible continuidad?

El desgaste hizo que fuera muy sencillo. El club habló con él, le dijo la situación en la que estábamos, la entendió y se llegó un acuerdo inmediatamente. No hubo ningún tipo de problema.

¿Pesó más esa mochila de desgaste, de malestar general, que su trayectoria?

Sí. Más que malestar, este año ha sido muy complicado. Ha sido muy difícil llegar a entrenar los lunes derrota tras derrota. Ponerte al cien estas condiciones no es fácil. hubo varios cambios de jugadores, Y no es fácil porque tienes un núcleo montado. Creo que se puede resumir como un cambio de ciclo.

Póngase en la piel de un aficionado: ¿Qué pensaría de que un club prescinda, teniendo aún contrato, de un entrenador que posiblemente es el mejor de la categoría, algo que casi se puede considerar pagar dos para tener uno?

El tema contractual es algo entre el club y el entrenador. Yo, si soy aficionado, entiendo que nunca va a llover a gusto de todos. Va a haber gente que entienda la decisión de que Epi no continúe, aun siendo uno de los entrenadores más importantes, y habrá otros que dirán lo contrario debido al desgaste. El que llegue nuevo, si pierde tres partidos, dirán que vuelva Epi. Si gana tres partidos ... Ya sabemos que esto va fundamentado en las victorias y las derrotas. Todas esas preguntas que se hace al aficionado nos las hacemos nosotros, por eso ha sido tan difícil tomar la decisión.

¿Le preocupa que pueda reforzar a un rival directo?

No, para nada. Ayer estuve con él y se lo dije: "Ojalá no nos enfrentemos porque eso no va a significar que vas a estar en la ACB". Si refuerza a un equipo que pueda ser rival nuestro, no sé a qué nivel si alto o bajo, sería normal. Esto es así; yo he jugado en 16 equipos y he tenido que enfrentarme muchas veces a equipos que me han dejado un sentimiento muy bueno por cómo me han tratado, pero hay que ser profesional y la vida continúa. Hay una cosa que es muy importante: el club aquí no es ni Charlie, ni Epi, ni Gustavo Gago, ni los jugadores... Es el club, la ciudad y sus aficionados, que es el activo más importante ahora mismo.

¿El resto del 'staff' tiene contrato? ¿Se van a quedar o se van a ir con Epi?

Tenemos que sentarnos y hablar con cada uno. Evidentemente, cada uno tiene sus pretensiones profesionales, pero la idea mía y del club es que sigan.



Volviendo al adiós de Epi, ¿por qué ahora y no en febrero, con tantas derrotas consecutivas? ¿Se llegó a manejar esa opción?

No, y era el 'mejor' momento para hacerlo porque hay un parón de dos semanas y te da tiempo a pensarlo. Apostamos por Epi al cien por cien. Todo el mundo me dice que los que han cambiado, se han salvado. El cambio no garantiza la salvación. Cuando van mal las cosas la gente quiere agitar, es más fácil agitar a uno, que es el entrenador, que no a doce jugadores. Nosotros teníamos plena confianza en Epi desde el primer momento y ese es un claro ejemplo. Por eso ha sido tan difícil la decisión final

El presidente dijo recientemente que hay negociaciones avanzadas con un entrenador. ¿De cero a cien, en qué porcentaje?

No tengo los porcentajes. Hay varios entrenadores con los que estamos negociando. Para que esté cerrado algo, hay que firmar. Cuando Figueroa decidió irse, yo tenía también atado a alguien y al final, en vez de firmar aquí firmó por un equipo top de Europa, el Panathinaikos. Parece una excusa, pero siempre he dicho que éramos un equipo recién ascendido y el jugador pretende siempre intentar ir al mejor lugar posible jugar en Europa.

Entre los que suenan...

Han sonado Pedro Rivero, dos que están ahora en la Final Four... En la mesa hay muchos, pero con opciones reales tenemos cinco.

Y en la C está Carles Marco [asistente en el París Basketball].

Y Charlie Uzal, que también es entrenador superior (risas).

El último en entrar en la rumorología es Porfirio Fisac.

Jugó conmigo hace treinta años en Villanueva de la Serena, así que lo fichanos diran que es porque tiene enchufe con Charlie Uzal (risas).



¿Qué ha dejado de bueno esta temporada?

Esto puede sonar un poco raro, pero creo que ha sido un éxito el poder conseguir a jugadores como Thompkins, Heurtel y Lima. Y conseguir llenar el Coliseum; en varios partidos podríamos haber hasta 2.000 o 3.000 entradas más. Evidentemente, en lo deportivo no ha sido un buen año. Nos castigó mucho ese tiempo de casi dos meses sin, porque era el fichaje estrella a nivel defensivo de un equipo muy ofensivo.

En pretemporada se habló de que Thompkins y Lima podían ser fichajes de riesgo.

Lo de Lima es una rotura en un gemelo, no era nada de lo que había tenido anteriormente. Incluso Scrubb, no recuerdo que tuviera ningún tipo de lesión como la que tuvo aquí.

A la hora de fichar ¿qué condicionó más, el presupuesto o el estatus del club?

Sin duda, el estatus del club, pero aun así hemos traído unos jugadores de primerísimo nivel. Si tuviésemos más dinero, podríamos haber optado a opciones mejores, pero nos ha condicionado sobre todo el tema del estatus de un club no había estado nunca en ACB.

Ahora vamos a pasar a ser de las últimas opciones a seguramente estar entre los cuatro o cinco equipos más atractivos para el jugador. Pero que la gente no piense que en Primera FEB vamos a ganar, ganar y ganar. Vamos a sufrir. Tenemos que intentar hacer un equipo, que seguramente no va a ser fácil porque va a haber bastante desbandada de jugadores. Construir un equipo y construir una idea de juego. La idea es que venga un entrenador que proponga un juego divertido, un juego de espectáculo como el que estábamos viendo con Epi. Evidentemente, sin descuidar la defensa.

De Amallo aseguró en una entrevista que habrá un presupuesto altísimo para Primera FEB.

No lo sé aún. Dijo una cosa muy gorda. Ojalá sea así, yo ahí me pierdo ahí. Además, estamos pendientes del tema de los abonados, que para nosotros es muy importante. Creo que no habrá una cifra hasta que acabe este tema.

Igual no es buen negocio alardear, más que nada por la ambición de los agentes y los propios jugadores...

Cuando vayas a fichar, claro, un representante va a ver que tienes mucha pasta. Le pasó al Breogán. Estuvo doce o trece años para volver a la ACB. Espero que no sea el caso del Básquet Coruña... Los que estamos en esto sabemos en qué cifras se mueven los jugadores. Y sabemos cómo son los agentes.

Si hace dos años, tal jugador te lo vendían por X, ¿ahora te quieren sacar X más dos?

No hace falta ir tan lejos. El que estás poniendo el ejemplo, mañana se lo van a ofrecer a un equipo de este año de la parte baja de la tabla y le van a pedir X, y a nostros nos va a pedir X por tres.

El presidente también asegura que Lima y Thompkins ya tienen contrato con otros equipos.

Lima creo que va a jugar pronto en Asia, he tenido que mandar documentación suya. Sobre Trey me consta que hay equipos que están interesados en él pero no tengo constancia ni puedo afirmar que haya firmado por un equipo.

¿Y constancia de la posibilidad de quedarse aquí?

Nos ha dicho que lel club y su agente llevan al menos un mes negociando. Ahora mismo tenemos que hablar con todos los jugadores para transmitirle la intención que tenemos con ellos. Lo de Trey se está intentando, pero ha hecho una temporada yo creo que muy buena y seguramente va a tener un mercado internacional muy potente.

¿Hay algún jugador con cláusula contractual de descenso?

Hay tres con contrato supeditado a una cláusula que consiste en que el club tiene la decisión sobre el jugador. No puedo decir quienes son, por un motivo de privacidad.

¿Preocupa el tema de Burjanadze, por la salida de muchos cupos rumbo a la NCAA?

Ahora mismo, Beqa es un sentimiento del club. La gente ve que se deja la piel. Profesional, no, lo siguiente. Seguramente él tendrá en su cabeza el Básquet Coruña, pero se va a abrir a todas las posibilidades que marque el mercado. pasa con Aleix, con Atou, que me encantaría quedarme con él, pero ya está esta temporada ha tenido la oportunidad de salir, nos han preguntado por él. Lo de la NCAA es una jodienda, hablando mal y pronto.

¿Da miedo, pues, perder la columna vertebral del equipo?

Muchísimo. Construir es muy difícil. Aquí se construyó un bloque, el que nos llevó a la ACB, y por eso se mantuvo. Es clave para el funcionamiento del equipo que hay una cohesión y jugadores con sentimiento de club, que son los que pueden tirar del carro en los momentos malos. Por eso para nosotros es muy importante poder mantener algunos de los jugadores. Pero bien por caché o bien por cupos... Lo que no podemos hacer es hipotecar el club. Y todos los jugadores no van a esperar. Esta semana se juega la Final Four de Primera FEB. Solo sube uno, así que los otros van ser de nuevo aspirantes la temporada que viene. Es momento de trabajar, de llamar a las puertas, pero creo que va a ser muy difícil cerrar algo en estos momentos.

Una espera de los jugadores que, en principio, beneficia a un equipo que todavía no tiene entrenador.

Sin duda. Te da margen para poder visionar los listados de jugadores que te mandan los agentes, para ir clasificando posibles opciones y filtrar los cupos que haya disponibles. Y cuando llegue el entrenador, entre él y yo ficharemos lo que a él le cuadre y al club le cuadre.

¿Cuadra Alonzo Verge?

Lo trajimos al irse Taylor y también con la intención de verlo y valorarlo. Hemos hablado con él, pero hay condicionantes. Ahora se ha posicionado aquí, y el que el que lo ha visto en estos tres partidos dice, cuidado. No es fácil. Pero es un objetivo.

Hoy otro jugador que además es un gran activo del club, Alex Hernández. Epi siempre dice que lo ve como entrenador. ¿Hay alguna posibilidad de que un futuro cercano acabe integrado en la estructura?

No te voy a decir que no. Sin duda, es una cabeza privilegiada. Yo no quiero retirarlo, eh. Pero, sin duda, creo que es un futuro entrenador. Ahora hay que hablar con él y tomar decisiones.

¿Está en la lista de los que le gustaría que se quedaran?

Está en la lista de los que tenemos que hablar con él. Porque tampoco sabemos lo que va a querer hacer.

Mucha gente piensa que se tardó demasiado en cubrir algunas bajas.

Cuando se fue LJ [Figueroa], apareció el jugador que creíamos perfecto para su sitio, que ya lo habíamos visto en verano, pero en el último momento nos lo quitó un equipo que juega en Europa. Cuando pasa la lesión de Lima, cuando a las dos semanas, casi tres, se nos dice que igual va más largo, ahí es cuando entramos en el mercado. No es, ah, se lesionó, y venga, fichas. No es fácil, el que toma las decisiones se equivoca, y seguramente nos hemos equivocado mucho, pero siempre se ha hecho todo en consenso con el cuerpo técnico y después darle muchas vueltas. Hay mucha gente que critica sin ser objetivo. No me gustó que antes un partido se aplaudiese al entrenador rival y se abuchease al nuestro. Y eso que yo tengo una gran amistad con ese entrenador.

¿El cambio de directiva pudo ralentizar alguna toma de decisiones?

No. Desde el primer momento me dieron el poder de tomar la decisión de qué jugadores queremos fichar, y luego ellos la valoraban económicamente. Han sido ellos los que cogieron el equipo, y me parece una postura muy valiente, porque no es fácil coger el club, y más como lo habían dejado Roberto [Cibeira] y Juan Carlos [Fernández].

¿Cree que de haber contado desde el principio con la plantilla remozada el equipo se habría salvado?

Creo que si no hubiese lesiones, nos hubiésemos salvado con la plantilla que entró en agosto. Sin retoques. Porque el equipo empieza bien, pero las circunstancias te obligan a remodelarlo. Por eso digo que quiero poner valor el principio y el final. Eso se consigue gracias a la cohesión del equipo. Los últimos partidos son una muestra de que el equipo estaba implicado.

¿Le preocupa tener que armar un equipo desde cero?

Por supuesto. Por eso intentamos que sigan varios jugadores. Empezar de cero es un cristo. Porque, además de buenos jugadores, hay que fichar personas también. Porque el grupo humano es muy importante. Si empiezo de cero, evidentemente hay que hacer las llamadas pertinentes a entrenadores, compañeros y tal, pero no es lo mismo hacer esa llamada a que ya lo sepas, porque lo has tenido en casa y sabes de qué pata cojea.