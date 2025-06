Las reacciones al adiós de Epi: "Su nombre va a quedar en la historia del club con la letras doradas"

Diego Epifanio y el Básquet Coruña han separado sus caminos tres años después de su llegada. El idilio entre ambos ha llegado a su fin. Atrás quedan tres temporadas históricas, batiendo récords de victorias, llegando a la final de la Copa Princesa, logrando el ascenso y debutando en ACB. Se podría decir que se veía venir. Todo lo que rodeó a Epi el pasado viernes en el Coliseum tuvo tono de despedida. Sus gestos sobre la pista, las declaraciones en rueda de prensa y la actitud con la afición a la salida del recinto dejaban entrever que había sido su último partido al frente del equipo coruñés.

Las reacciones a la noticia no han tardado en producirse, tanto de gente triste por la salida de Epi como de otros tantos satisfechos con la decisión. Entidades de la ciudad, exjugadores, aficionados y jugadores actuales han querido dar su opinión sobre el paso por el club de Diego Epifanio.

Jugadores

Álex Hernández, capitán del Básquet Coruña durante varias temporadas y una de las personas más cercanas a Diego Epifanio durante su estancia en el club. "Le deseo lo mejor a Epi y a su familia en su futuro. Le agradezco mucho su trato. Es un extraordinario profesional que se involucra al máximo en su trabajo y que ha ayudado muchísimo al crecimiento de este club y al de nuestra masa social. Una vez más, muchas gracias por todo lo hecho por este club y suerte en todo."

Álex Hernández | AEC



Beqa Burjanadze volvió a Coruña con la misión de ascender a la ACB y lo consiguió de la mano de Epi. Coincidieron dos temporadas en el club. "Desde luego que el nombre de Epi va a quedar en la historia del club con la letras doradas. Su trabajo, compromiso y profesionalidad han llevado al club a lo mas alto del baloncesto nacional. Ha dejado una huella en la organizacion y en la ciudad. Es una gran persona y se merece todo lo bueno que le pase".

Beqa Burjanadze y Diego Epifanio | AEC

Atou Diagne, jugador del Básquet Coruña y que ha coincidido con Epi en sus tres temporadas en el club. "Le doy las gracias por todo lo que hizo por mí durante estas tres temporadas. A nivel personal me ha ayudado en todo lo que hacía falta. Desde el primer día que nos vimos he mejorado muchísimo con él y hemos llegado a lo más alto del baloncesto nacional. El impacto que ha tenido en la ciudad creo se ve bastante sobre todo con la mejora del número de aficionados que ha ido sumando desde su llegada al Club. De verdad, muchisimas gracias a él y desearle suerte para su próximo reto, que seguro que le vendrá pronto!"

Atou Diagne y Thomas Heurtel escuchan a Diego Epifanio | acb Photo Monica Arcay

Álex Galán, jugador del Básquet Coruña entre 2022 y 2024 y actualmente en Obradoiro. Coincidió dos temporadas con Epi. "Creo que para el baloncesto coruñés ha sido una persona clave. No solo porque ha sido el entrenador que, después de tantos años intentándolo, ha conseguido llevar al equipo a ACB, sino porque ha inculcado baloncesto y la gente ahora sabe lo que es el Básquet Coruña. Empezamos con mil abonados, la temporada pasada la acabamos llenando todos los partidos y lo de este año en el Coliseum ha sido de fantasía. La cantidad de abonados, la gente moviédose por el baloncesto... Incluso con los malos resultados, la gente con la renovación del abono está cumpliendo y eso es todo, en parte, gracias a él. Llegó cuando estaba todo un poco patas arriba, empezó a construir poco a poco y han sido tres años increíbles. Es una persona clave para todo lo que es a día de hoy el Básquet Coruña".

Álex Galán | AEC

Javi Vega, jugador del Básquet Coruña entre 2020 y 2023 y actualmente en Cantabria. Coincidió una temporada con Epi en Coruña y cuatro en Burgos. "Creo que Epi ha sido muy importante en el club. Ha sido la última piedra en el camino del crecimiento del club. Con él se consiguió el ascenso y ya se sabe que es un paso muy complicado. A nivel de ACB, creo que el club ha dado muy buena imagen. La ACB es una liga muy dura, pero han competido muy bien y han mantenido su forma de jugar con ese grupo que les llevó al ascenso. Pueden estar orgullosos de ello. En el crecimiento del club, Epi es muy importante y ha mostrado las puertas de la ACB a la ciudad y al club. A nivel personal, como sus palabras dicen, para mí ha sido importante. Es el entrenador de mi carrera, con el que he estado en Burgos y en Coruña. Mis mejores años han sido con él y le debo mucho. Ha tenido una confiaza ciega en mí tanto en el juego como fuera de la pista y para mí es súper importante a nivel de mi carrera".

Javi Vega | AEC

Otros jugadores que han sido entrenados por Diego Epifanio durante estos tres años se han despedido del técnico a través de Instagram. "Gracias por todo coach", escribió Aleix Font. Niko Cebrián, jugador vinculado con el Xiria esta temporada: "Gran entrenador, preo sobre todo gran persona". También formó parte del Xiria, y del ascenso de la temporada pasada, Nahuel Peña: "Muchísimas gracias por tu trabajo y mucha suerte para el futuro, Epi".

La afición

Diego Epifanio ha sido en los últimos meses un tema que ha causado controversia dentro de la afición del Básquet Coruña. Un sector pedía su destitución desde el mes de enero, una idea que continuaba tras la certificación del descenso a Primera FEB. Por su parte, otra parte de la grada naranja pedía confiar en el burgalés tanto para acabar la temporada como para buscar el regreso a ACB en la próxima. Esto ha quedado patente en las redes sociales tras el adiós del club, con "fieles" y detractores reaccionando a la noticia.

Mucha gente mostraba su tristeza por la salida del entrenador que llevó al club a la máxima categoría del baloncesto nacional. "La peor de las noticias posibles. Muchas gracias por estos 3 años DON Diego Epifanio", escribían desde la peña Los Cuñaos. Por su parte, Manolo Rey, exdirectivo del club y miembro de O Sanedrín do Forno, agradecía a Epi "por todo lo que ha significado para el club y para el crecimiento del baloncesto coruñés". "Perdemos un buen entrenador y una magnífica persona".

Otros colectivos, como Aglutínate ("Gracias por todo Epi. Siempre serás parte de la familia naranja"), Naranja Nordés ("Muchas GRACIAS a Epi por estos 3 años en Básquet Coruña con sus aciertos y sus errores") o Espíritu 23 ("Gracias por todo lo que has hecho por este club, por la ciudad y por el baloncesto en Coruña. Siempre serás parte de nuestra historia y uno de los nuestros"), se sumaron a los agradecimientos hacia Epi.

Muchos aficionados, además de despedirse de Epi, consideraban su salida un error por parte del club, alegando que no existe mejor entrenador que el burgalés de cara a Primera FEB, categoría en la que cuenta con tres ascensos a sus espaldas con San Pablo Burgos, Breogán y Básquet Coruña.

También hubo mensajes de aficionados que se 'alegraban' de la salida de Diego Epifanio, o que incluso reclamaban que se hubiera producido antes. "¡Por fin! Gracias por el ascenso a ACB, pero quedó claro que la categoría le quedó grande. Una decisión que llega tarde. Con la dinámica del equipo, era impensable que siguiera". "Esto se tenía que haber hecho en diciembre-enero, cuando la permanencia aún era posible(como Breogán o Girona) En el deporte profesional los resultados son los que mandan y no el sentimentalismo".

Hubo otro grupo más, en este caso de fans de otros equipos que no han tardado en pedir a Diego Epifanio para los banquillos de los clubes a los que animan. Los más repetidos, Tizona Burgos y Obradoiro, que sería el tercer equipo gallego entrenado por el burgalés en caso de producirse.

Personalidades y clubes

Carlos Penedo, uno de sus asistentes durante las tres temporadas que estuvo en el club, se ha despedido de Epi en 'X': "Cómo me voy a olvidar... Tres años inolvidables, cargados de emociones. Nos guiaste hacia la excelencia. Bola blanca! Gracias Epi!"

Carlos Penedo (centro) junto a Diego Epifanio | AEC

Desde Maristas, el club de baloncesto femenino referencia de la ciudad, también han llegado reacciones. Su entrenador, Fernando Buendía, ha querido enviar un mensaje a Epi a través de su cuenta de 'X': "Caballero de principio a fin. Historia del baloncesto coruñés. A sus pies!".

Héctor Méndez, siempre relacionado con la base del Básquet Coruña y actual entrenador de Basket Xiria, equipo en el que juegan los vinculados del Leyma. "En todo lo que hemos tenido que ponernos de acuerdo siempre nos hemos entendido. Es cierto que Basquet Coruña llevaba muchos años ya creciendo, pero faltaba un empujón final y este ha venido con él. Con él se ha construido un bloque solido, un equipo que todos los coruñeses sintieron suyo y Epi ha tenido mucho que ver en esto. El baloncesto coruñés está en deuda con él."

Sergio Olmos, jugador del Leyma entre 2015 y 2018, cree que Epi tuvo "un impacto muy positivo en el club y en el baloncesto de la ciudad". "Con él ha sido cuando más ha crecido la masa social. Creo que no hay nada que reprocharle y sí mucho que agradecerle. Lo ha dado todo por el club y por que saliera bien esta temporada. Tiene gran parte de culpa del crecimiento del baloncesto en la ciudad, el club se conoce mucho más".

Ángel Hernández, jugador del club entre 2012 y 2018. "La primera reacción es un poco agridulce. No sorprende que el club quiera hacer un cambio de ciclo, pero Epi ha dejado huella dentro de la pista con un baloncesto con mucha personalidad. A nivel personal, afición y de club, creo que ha todos nos ha dejado una marca. La conexión que ha tenido con la afición y la gente del club, a todos nos ha dejado muy buen sabor de boca. Por mi parte, desearle lo mejor y recordarlo siempre como el entrenador que subió al Básquet Coruña a ACB".

Ángel Hernández

Pablo Alonso, miembro del colectivo Nordés Naranja y uno de los presentadores del programa 'Tirando de 3', cree que Epi "ha sido importantísimo en el club por el ascenso y por lo que ha supuesto en crecimiento social". "Siempre tuvo claro que tenía que haber un acercamiento del equipo a la afición. Era una decisión complicada, porque era el entrenador ideal para Primera FEB, pero tiene que haber sintonía entre todas las partes", añade.

Berrallouco, miembro del Tusnami Naranja y voz de la animación del Palacio, tuvo unas palabras de despedida hacia Epi, quien le ha agradecido en más de una ocasión de forma pública su implicación en la grada naranja.

Alberto Méndez, de la directiva del club, también quiso dejar un mensaje en redes sociales al ya ex técnico del Leyma: "Honores a Epi! Para siempre en mi corazón, inolvidables momentos vividos estos tres años. Bajo tu batuta se han escrito las páginas más brillantes de nuestra historia y he sido muy afortunado de disfrutarlas muy de cerca! No me salen palabras para expresar mi agradecimiento".

En su carta de despedida, Diego Epifanio hizo referencia a mucha gente. Entre ellos, al Hockey Club Liceo, con quien compartió instalación durante sus dos primeras temporadas en la ciudad. "De nuestra estancia en el Palacio quería agradecer la cordialidad con la que hemos convivido con el Liceo. Un gran Club dirigido por un gran entrenador", escribía. El propio club verde quiso contestar a Epi a través de su cuenta oficial, deseándole suerte en el futuro.