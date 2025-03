El Yeremay más centrado

Yeremay está más centrado. Lo está sobre el césped, donde su fútbol ha encontrado una nueva ubicación más cercana al epicentro del juego, alejado de la banda izquierda que durante años fue su refugio. Y lo está trabajando para estar también en el plano mental, después de atravesar un mercado de invierno agitado, en el que los ecos de equipos de media Europa resonaban en su cabeza, amenazando con desestabilizar su presente. Pero ahora, tras ese torbellino de incertidumbre, Yeremay trata de reencontrarse consigo mismo, de fijar su mirada en el Dépor y en lo inmediato. En jugar y en crecer, cada vez más por el carril central.



Sobre el campo, su evolución es evidente. Desde su llegada al primer equipo fue aumentando sus registros para no ser solamente un encarador desde el flanco izquierdo. Además, en esta temporada, con la marcha de Lucas Pérez y la nueva disposición táctica de Óscar Gilsanz, el extremo canario ha dejado de ser solo un puñal en la banda para convertirse en un futbolista con más presencia en el corazón del juego. Su punto de partida ya no es la línea de cal, sino el carril central, donde disfruta de una libertad mayor, combinando con Mario Soriano y acercándose más a las zonas donde puede marcar la diferencia con su talento. Su fútbol se ha hecho más influyente, más determinante. Más centrado.



Pero ese mismo proceso se ha dado fuera del césped. En enero, Yeremay vivió un terremoto emocional con el interés de numerosos clubes europeos, una situación que le hizo tambalearse, que le obligó a asimilar que su nombre ya resonaba más allá de Riazor. No fue fácil. El Yeremay explosivo y desinhibido que se veía en el campo comenzó a verse afectado fuera de él. La incertidumbre pesaba, el foco se desviaba y su fútbol, inevitablemente, también lo notaba. Pero entonces, en medio de ese ruido, tomó una decisión clave: pedir ayuda. “Intenté llevarlo de la mejor manera posible. Era algo nuevo para mí. Al final, tengo 22 años, muchas veces no quieres mirar (lo que se dice de mí) y te llega por todos lados. Lo bueno fue que pedí ayuda y me ayudaron. Ahora estoy mucho mejor, más tranquilo y enfocado al 100% en el Dépor. De aquí para adelante”, explicó el jugador el pasado mes.



Es ahí donde se hizo importante la figura de Joaquín Sorribas, psicólogo del primer equipo, cuyo papel fue esencial en la nueva forma del ’10’ de encarar los múltiples nuevos estímulos. Yeremay no dudó en recurrir a él en el momento en el que sintió que algo no iba bien: “Trabajé con Joaquín porque llegó un momento en el que no me sentía yo. Ya no solo en el fútbol, sino fuera. No me sentía bien, no estaba bien. Fui y le pedí ayuda, estoy trabajando con él y ahora lo estoy llevando mucho mejor. No puedo cambiar ni mi manera de jugar ni mi manera de pensar. Tengo que ser yo porque es lo que me ha traído hasta aquí. Tengo 22 años, muchas veces pensamos cosas, nos entran pajaritos en la cabeza, es normal. Ojalá pueda mejorar ahí, tengo que ser yo para poder ayudar a mis compañeros”.



Ahora, Yeremay está más centrado. En el juego y en su cabeza. Y eso, para el Dépor, es una gran noticia. Porque un Yeremay liberado mentalmente es un Yeremay que puede rendir al máximo en su nueva posición, dentro del sistema que ha implantado Óscar Gilsanz. No obstante, el canario se encuentra en un proceso de crecimiento como futbolista y de adaptación a un nuevo rol que también influye en su rendimiento. El ’10’ no siempre está de diez, pero sigue siendo igual de esencial para el Deportivo y capaz de desequilibrar un encuentro en cualquier momento.

El Dépor y Yeremay, camaleónicos

El cambio de posición de Yeremay no es un hecho aislado, sino parte de una evolución mayor en el Deportivo. Gilsanz ha diseñado un equipo capaz de adaptarse a distintos escenarios, de ser peligroso tanto con espacios como en ataque posicional, algo en lo que el canario juega un papel clave.



“O Deportivo que eu quero construír é un equipo que teña capacidade para xogar con espazos, pero cando non os teñamos, que tamén teña armas para facer dano”, explica el técnico en una reciente entrevista a DXT Campeón, consciente de que, aunque el equipo se ha consolidado como un peligro en transiciones, no puede depender solo de ese recurso.

Posición media y mapa de calor de Yeremay en los primeros cuatro partidos sin Lucas | Fuente SofaScore



Ahí es donde los ajustes y la nueva versión de Yeremay cobran sentido. Su capacidad para romper al espacio sigue siendo un arma letal, pero su movilidad hacia el centro le da al Dépor una alternativa más cuando el rival cierra líneas. “Temos xogadores de moita velocidade no último terzo que nos permite ser un equipo do que todos falan a nivel transicións. Pero non podemos quedar aí. Temos, sexa cal sexa o rival, que ser capaces de atopar solucións”, añade Gilsanz.



La evolución del equipo no solo se ha basado en encontrar más variantes ofensivas, sino también en buscar un mayor equilibrio. En muchas fases de la temporada, el Dépor ha sido un equipo vertiginoso, agresivo al contragolpe, pero eso también ha generado momentos en los que se ha partido. Por eso, Gilsanz ha trabajado en que los ataques sean más coordinados y en que el equipo viaje junto, como le gusta decir. “Os adestradores queremos atacar e que o rival non che ataque. Se atacas con espazos acabas alongando o campo. A velocidade dos teus xogadores ofensivos é maior que a do resto para acompañar, entón hai un retorno máis complicado. Aí é onde os encontros se parten. E nesa ida e volta, pois aí si críamos que o equipo tiña que ter unha estabilidade para non ser tan longos ao atacar”, afirma.

Posición media y mapa de calor de Yeremay en los últimos cuatro partidos | Fuente SofaScore



En ese contexto, la nueva ubicación de Yeremay también ayuda a la fluidez en la salida de balón y a la capacidad del equipo para esquivar la presión alta de los rivales. Su tendencia a moverse hacia dentro abre líneas de pase, permitiendo más opciones cuando el Dépor debe construir desde atrás. “Cando o rival te emparella de inicio e obriga a xogar coa última tiña, tes varias maneiras de facelo. Podes xogar ás costas da última liña rival para aproveitar velocidade e espazos, ou xogar sobre un futbolista máis de referencia, como o día de Castellón con Barbero. En gañar esa batalla inflúen os xogadores que teñas, os opoñentes, pero tamén que sexas capaz de liberar esa zona. Estamos sendo capaces de facer iso porque temos esa capacidade por dentro de xuntarnos e asociarnos”, señala Gilsanz, resaltando la importancia de contar con jugadores como el ‘10’, capaz de adaptarse y evolucionar.



El Dépor ha cambiado. Yeremay también. En lo táctico y en lo mental. Ahora, más centrado en todos los sentidos, el canario es un arma esencial en el plan de Gilsanz.