El Castellón invita a recuperar la mejor versión de Mella

David Mella, extremo del Deportivo, afronta el partido del próximo lunes 17 en Castalia contra el Castellón con la esperanza de reencontrarse con su mejor versión. No sería la primera vez que el equipo orellut propicia el escenario ideal para el esplendor futbolístico del joven futbolista, ya que en la primera vuelta, en Riazor, firmó su actuación más brillante de la temporada, con un doblete y una asistencia en la goleada por 5-1. Aquella noche, el canterano de Teo fue el gran protagonista.



El Castellón también fue víctima de Mella en la Final de Campeones de Primera Federación de la pasada campaña. El Deportivo se impuso en el estadio de Riazor por un ajustado 2-1 y posteriormente goleó en el partido de vuelta en Castalia por 2-4 con un gol del zurdo a placer tras un pase de Lucas Pérez. Tres victorias en tres enfrentamientos del extremo ante el cuadro castellonense.



Mella, que esta temporada también marcó un doblete en la jornada 7 en la visita al Albacete, lleva cinco tantos y tres asistencias. No obstante, desde que anotó las dos dianas al Castellón en la jornada 20, el extremo de 19 años solo ha vuelto a ver puerta en el meritorio triunfo del Deportivo en Riazor frente al Almería (3-1). El futbolista zurdo dejó casi finiquitado el encuentro en el minuto 31 al marcar el 3-0 tras un recorte hacia dentro desde el vértice del área y un disparo con rosca con la zurda imposible para Luís Maximiano.



De este modo, el extremo tiene complicado alcanzar la meta ambiciosa de goles que se marcó, entre bromas junto al resto de sus compañeros, de cara a la temporada 2024-25. “Me puse unos objetivos un poco altos porque es mi primera temporada en el fútbol profesional. No siempre se está satisfecho con uno mismo, me gustaría tener más acierto de cara a puerta. Me quedó muchas veces después de los entrenamientos para practicar mi finalización. Tenemos una coña en el vestuario y me puse una meta de 13 goles. No es una meta muy realista, pero se puede dar y me gustaría llegar a esa meta”, dijo el atacante a mediados de enero en una rueda de prensa en Abegondo.



A pesar de que el Castellón ha reducido su nivel de atrevimiento con el cambio en el banquillo, tras la destitución de Dick Schreuder y la promoción de Johan Plat, hasta entonces su segundo entrenador, el conjunto orellut es un rival propicio para volver a recuperar la mejor versión de Mella y acercarlo de nuevo al gol. Su velocidad, explosividad, desborde y capacidad para atacar los espacios a la espalda de la defensa le convierten en un jugador peligroso para la filosofía de juego del Castellón.

Una actuación estelar

En ese sentido, el duelo de la primera vuelta fue una demostración de que Mella es un auténtico tirano cuando tiene espacio para correr. Quizá fue su mejor encuentro de la temporada ante una defensa que fue totalmente anulada por el extremo y por un Barbero que se metió en el bolsillo a los tres centrales rivales en el juego directo. El canterano aprovechó ese factor para sacar partido de las descargas del ‘9’ y castigar con sus cabalgadas a la defensa blanquinegra.



A pesar de que Douglas Aurelio adelantó al Castellón, Mella le dio la vuelta al marcador con dos goles en cuatro minutos (36 y 39). Al Dépor le costó adaptarse a la presión alta del Castellón, pero fue encontrando poco a poco vías para hacer correr hacia atrás al rival gracias, en buena medida, a la velocidad de Mella a la espalda de la zaga visitante. Sin embargo, el primer zarpazo del zurdo llegó en una acción a balón parado. Hizo el 1-1 en una jugada de estrategia al coger desprevenida a la zaga visitante tras un saque rápido de Escudero en una falta: control y disparo cruzado marca de la casa del canterano.

Mella celebra su primer gol ante el castellón en Riazor junto a Escudero | Javier Alborés



Poco después, sí hizo gala de su rapidez en conducción. Tras una gran dejada de cara de Barbero, Mella reventó en velocidad a Chirino, aprovechó el resbalón del meta Gonzalo Crettaz y definió con clase y sangre fría. Todo ello a una velocidad vertiginosa.



La victoria estaba encarrilada, todavía más con el tanto de Villares tras una pugna de Barbero, pero la fiesta de Mella no había acabado. En la reanudación, tras un susto del Castellón, el extremo volvió a demostrar que el partido ya tenía su nombre grabado en mayúsculas. El de Teo volvió a superar en velocidad y desborde, esta vez a Vertrouwd, y le regaló el gol a un Barbero que había trabajado para los demás y se había ganado esa recompensa.



Como era de esperar, el público de Riazor reconoció el partidazo de Mella y le dedicó una sonora ovación cuando fue retirado por Imanol Idiakez en el minuto 69 con el 5-1 que a la postre sería definitivo.

Evolución constante

Imanol Idiakez fue el principal responsable, además del propio Mella, de la evolución del extremo a su llegada al primer equipo. El joven futbolista, habituado a desplegar su fútbol a banda natural por el flanco zurdo, fue situado por el técnico vasco con continuidad en la banda derecha para mantener a Yeremay en el perfil izquierdo, donde es más diferencial.



“Limitarle sería un error para todos. El que pueda jugar en izquierda o derecha sólo puede hacer mejor al Depor”, comentó el exentrenador del Deportivo en enero de 2024. El tiempo le dio la razón y Mella se convirtió en un jugador determinante para el conjunto herculino. Así lo demostró en la segunda vuelta de la pasada campaña aportando una gran dosis de responsabilidad en el ascenso a Segunda División.



En el presente curso, tras la destitución de Imanol Idiakez y la promoción de Óscar Gilsanz desde el Fabril, Mella está afrontando una nueva etapa en su juego de cara a su crecimiento como futbolista. El entrenador betanceiro está consolidando una estructura de juego en la que los extremos se meten con asiduidad por dentro y dejan la banda libre para la subida de los laterales. Esta decisión reduce las ocasiones en las que Mella puede recibir el balón de cara y encarar a los rivales, su gran virtud, y ese es uno de los factores que están provocando que los últimos meses de Mella sean algo menos vistosos, aunque en muchas ocasiones igual de importantes en otras facetas más invisibles.



El entrenador gallego José Luis Lemos analizó recientemente el nuevo rol de la joven perla blanquiazul, con los pros y los contras de cara a su desarrollo del futbolista. “A Mella no le está beneficiando y pienso que no rinde igual que cuando juega abierto y tiene profundidad. Le cuesta asociarse por dentro, pero también está en ese proceso de mejoría del futbolista. Si lo consigue va a tener ambas cualidades, la de poder jugar por fuera y por dentro”, expuso Lemos, satisfecho con que el de Teo pueda llegar a manejar varios registros: “Un extremo que juega por dentro tiene que asociarse y dar una altura más a los mediocentros. Además, tiene que saber como perfilarse para ser capaz de orientarse y encarar, siendo consciente de que a veces va a recibir medio de espaldas”.



A pesar de que esta nueva disposición puede haber restado brillo individual a su juego, ha beneficiado al Deportivo, que logra superioridad en la medular ante la mayoría de sus rivales. El doble pivote formado por José Ángel y Villares reparte sus funciones, con el sevillano generalmente incrustado entre centrales en salida de balón y el vilalbés como segundo escalón en la construcción del juego. Este movimiento obliga a Mario Soriano a retrasar su posición para situarse a una altura similar a Villares, mientras que los extremos Yeremay y Mella también ofrecen líneas de pase por dentro. El canario, más acostumbrado a jugar entre líneas, y el gallego, con un rol híbrido en el que mezcla recibir de cara y actuar como una especie de segundo punta que también amenaza al espacio a la espalda de la zaga.



Mella, en pleno crecimiento, se encuentra en ese proceso de aprender a leer los momentos del partido: saber cuándo apoyar entre líneas, cuándo recibir abierto y cuándo atacar el espacio. Gilsanz le otorga libertad para tomar esas decisiones, confiando en su talento y en su capacidad de aprendizaje.



El lunes, Castalia será una nueva prueba. Mella ya ha demostrado que puede brillar ante el Castellón. Ahora, el reto es hacerlo en un contexto distinto, demostrando que su evolución no es solo un destello, sino un proceso continuo hacia convertirse en un futbolista con múltiples amenazas.