Zakaria Eddahchouri: "Son doce años haciendo el Ramadán, para mí es fácil adaptarme, prepararme a nivel físico"

El ayuno desde la salida y la puesta del sol durante el mes del Ramadán es uno de los pilares del islam. Como musulmán, el delantero Zakaria Eddahchouri, sigue esta práctica durante el mes que dura la celebración religiosa. Sin embargo, asegura que el ayuno no le afecta a nivel competitivo, gracias a su preparación "a nivel físico" y "mental".

"Buena pregunta. Como ya llevo bastante tiempo haciéndolo, son doce años haciendo el Ramadán, para mí es fácil adaptarme, prepararme a nivel físico. Tengo que comer bien por las mañanas, intentar coger energía para el día, prepararme también mentalmente para el reto, pero estoy muy contento de hacerlo porque ya llevo bastante tiempo haciéndolo y es un proceso fácil para mí", ha contestado cuando se le ha cuestionado al respecto, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Abegondo.

Adaptación:

"Estoy adaptándome bien, estoy muy contento de estar aquí y mi adaptación va bien".

Nivel de la Liga:

"Creo que el nivel de la Liga es muy bueno. Veo que el nivel de los jugadores es muy bueno a nivel táctico y técnico. La adaptación con mis compañeros es muy buena, intentamos ayudarnos todos desde el principio de la semana y estoy muy contento de estar aquí trabajando con ellos".

Dos goles en seis partidos:

"Como dije cuando llegué al club, para mí no es un objetivo principal el número de goles, sino que lo importante para mí es poder ayudar al equipo y ayudarle en los momentos difíciles".

Castellón:

"Esta semana tenemos que analizar al Castellón, en el momento de analizarlos y sobre los duelos pasados, que hubo muchos goles, es una oportunidad para hacer un buen partido y obtener un buen resultado. Pero durante la semana iremos analizando al Castellón y lo que tenemos que hacer".

Diferencias entre la liga de los Países Bajos y la española:

"Son dos ligas muy parecidas, las dos intentan practicar un estilo de fútbol, que es el fútbol de verdad, basado en la posesión. Aquí noto que el fútbol es más físico. A nivel físico es superior aquí, pero el juego de posesión que se practica en las dos ligas es muy similar y veo muchas similitudes entre las dos ligas".

Proceso de adaptación al idioma y la ciudad:

"El proceso de adaptación va bien, la ciudad es bonita, me gusta, estoy muy contento, así que todo muy bien. Estas primeras seis semanas, todo muy bien en general, la gente es muy cálida, muy agradable, me ayuda mucho, así que estoy muy contento de estar aquí y poder ayudar al equipo a crear momentos bonitos en el futuro".

Mejor rendimiento a domicilio que en Riazor:

"Pienso que esta liga es muy ajustada, si miras la clasificación, no hay mucha distancia entre los equipos que están arriba y abajo, entonces no creo que seamos mejores en Riazor o fuera, sino que es una liga muy igualada, analizamos al rival, tenemos un plan, intentamos ejecutarlo, pero hay muy pocas diferencias entre la parte alta y baja. Obviamente, cuando juegas en Riazor tienes ese plus añadido de la energía que te dan los aficionados, pero en realidad no jugamos mejor ni fuera ni dentro, tenemos un plan, analizamos al rival e intentamos ejecutarlo".

Los resultados sí son mejores fuera:

"Es cierto y eso tiene que cambiar. Para mí, el apoyo que siento por parte de los aficionados es increíble, me ayuda mucho, me da mucha energía y tenemos que construir a partir de esa energía que nos da la gente para obtener resultados en Riazor. Lleva tiempo, pero espero que eso mejor".