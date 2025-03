Obrador: "Me encantaría vivir aquí más tiempo, la verdad"

Rafa Obrador, lateral izquierdo deportivista, fue el protagonista este miércoles en la sala de prensa de Abegondo; el joven defensa de 22 años, cedido por el Real Madrid, se ha asentado en el equipo herculino, con 25 encuentros de Liga disputados, con 18 titularidades y 1.665 minutos en Segunda División.

El zaguero blanquiazul hizo un repaso a la actualidad del club antes de rendir visita al Castellón el próximo lunes 17 a las 20.30 horas.

Semana distinta por el hecho de estar diez días sin competir: Tenemos que adaptarnos a las condiciones que nos tocan, es una semana diferente, larga, pero que nos va a servir para preparar bien el partido del lunes. Tenemos tiempo para descansar un poco y para preparar el próximo partido.

Valoración del punto alcanzado ante el Córdoba y próximo enfrentamiento al Castellón: Es importante puntuar en esta Liga, mi sensación es de que con la segunda parte que hicimos merecimos un poco más pero es importante puntuar y ahora estamos preparando el próximo partido con muchas ganas, pensando en llevarnos los tres puntos. El Castellón es un equipo muy atrevido, va a ser un campo muy complicado, en la clasificación estamos muy parejos, o sea que va a ser un partido muy igualado.

Sensaciones personales esta temporada: He tenido un proceso de adaptación, tanto al club como a la categoría porque para mí es mi primer año en el fútbol profesional. Físicamente al principio me costaba arrancar, luego iba encontrándome mejor físicamente. Tácticamente, tanto Imanol como el míster me han ido ayudando y mejorando. Ahora mismo me siento en un buen momento, contento de ayudar al equipo con mis minutos y dispuesto a ayudar siempre en el rol que me toque.

Objetivo de la campaña: No tenemos un objetivo fijo porque lo que nos importa es el día a día, trabajar y darlo todo en cada partido.

Evolución en el plano físico: Con la ayuda de los preparadores físicos estoy haciendo trabajo para encontrarme mejor físicamente, también con el doctor, que me está ayudando con la alimentación para que no me pase lo que ocurrió ante el Eldense (golpe de calor), me preocupó bastante lo que me pasó y estoy haciendo cosas para que no vuelva a suceder durante los partidos.

Golpe de calor sufrido: Lo que hablé con el doctor fue que se debió a un golpe de calor porque no había hidratado bien, estaba seco, me empezó a subir la fiebre y me dio un mareo que me impedía mantenerme en pie prácticamente y tuve que pedir el cambio porque no podía seguir en esas condiciones. Fue un susto que espero que no se vuelva a repetir. Lo que nos preocupaba era la hidratación, hice un control y salió que me hidrato menos de lo que necesito, tomar lo que tenga que tomar para estar mejor.

Futuro profesional: Ahora mismo solo quiero pensar en la Liga, en el Deportivo, otras cosas no me aportan nada en la semana de los partidos, quiero estar concentrado al cien por ciento. De momento no hay nada. Estoy muy contento aquí, me gusta mucho la ciudad, la gente, el ambiente de los partidos, la afición. Me encantaría vivir aquí más tiempo, la verdad.

Encuentro en Castellón: Vamos con muchas ganas porque queremos sumar los tres puntos y dar lo mejor de nosotros, sabemos que los de atrás están apretando y todo está muy igualado. Tenemos que apretar cada partido para sumar puntos.

Nivel de frustración por los malos resultados cuando el club puede mirar hacia arriba: El equipo al final tiene que estar preparado para todas las situaciones, ganas dos partidos y te metes arriba, pierdes dos y te puedes meter abajo... El equipo trata de no hundirse en los malos resultados y no venirse arriba cuando las cosas van bien.

Inicios con menos minutos: Obviamente al principio sabía que no estaba Escudero pero sabiendo qué clase de jugador es Escudero, lo bueno que es y la clase que tiene, sabía que no iba a ser fácil tener continuidad pero con paciencia y trabajo se me ha dado la oportunidad y estoy contento de poder aprovecharla.

Salto de cantera a un vestuario profesional: Pienso que esta categoría te exige más que la categoría de donde vengo yo, de cantera o de Primera RFEF, los jugadores te exigen más, la adaptación y el cambio de hábitos es muy importante.