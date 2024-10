Charlie Patiño, sobre su situación en el Dépor: "Cuando tenga la oportunidad la aprovecharé"

El pasado 26 de agosto el Deportivo anunciaba de una forma muy especial a uno de los fichajes que más ilusionó a la afición deportivista en el mercado de verano. El hasta entonces jugador del Arsenal Charlie Patiño firmaba con el equipo coruñés hasta 2028 y rápidamente la noticia daba la vuelta al mundo debido a la historia que había detrás de la incorporación del mediocentro.

A pesar de esto, el futbolista que llegó a debutar en el primer equipo del Arsenal de la mano de Mikel Arteta no está disfrutando de gran protagonismo con el conjunto blanquiazul y solamente ha jugado 8 minutos en el partido ante el Albacete en las 9 jornadas que se han disputado de competición hasta el momento.

El reconocido periodista Sid Lowe del medio inglés 'The Guardian', se ha desplazado hasta la Ciudad Deportiva de Abegondo para charlar con él sobre su sorprendente fichaje y la situación que vive actualmente en A Coruña.

Una decisión impulsada por sus raíces coruñesas

“Había estado en el Arsenal durante mucho tiempo. Quería experimentar un nuevo capítulo. Era el momento adecuado. Ahora vivo en A Coruña y me encanta”, comienza diciendo Charlie Patiño, justo antes de contar cómo su padre le inculcó el sentimiento deportivista. “Me habló de Djalminha, de la victoria de liga en el 2000. Mi papá siempre fue hincha del Dépor. Mi abuelo era un gran admirador. Así que aproveché la oportunidad”, afirma el centrocampista.

Ante la pregunta de si dudó en algún momento sobre la decisión de mudarse a la ciudad natal de sus abuelos reconoció que había pros y contras y que uno de los asuntos que tuvo que considerar era el clima: “Quería probar el fútbol español, que se adapta a mi estilo y escuchar hablar sobre el Dépor, que viene de familia, fue perfecto. Tengo familia aquí. Veinte de nosotros nos conocimos recientemente. Hacía años que no los veía. Mi papá tiene viejos amigos aquí; a mi edad iba a la playa de Orzán”.

Antes de tomar la complicada decisión de salir de un equipo como el Arsenal, Charlie desvela que habló con el personal de la academia y con Arteta, ya que era consciente de que las oportunidades eran limitadas. Tras esta conversación, y cuando todavía le quedaba una temporada de su contrato, tomó la decisión de marcharse al Deportivo por 1 millón de libras en un contrato de cuatro años, según afirma Lowe.

"Algunos no obtienen lo que quieren y se van y prosperan en otro lugar y eso está bien. Se llega de dos maneras. La primera es a través de la capacidad, de tener un buen desempeño, de entrenar bien, de impresionar. La otra son las lesiones: te convocan, juegas bien, te vuelven a llamar. Mérito o suerte. Bueno, no suerte, sino oportunidad, fuera de tu control”, afirma Charlie.

El problema del idioma

Desde su llegada a A Coruña, se ha especulado mucho sobre la falta de oportunidades para un fichaje que llegó a la ciudad como una de las grandes promesa de Inglaterra, y dos de los aspectos que mas se han comentado son la búsqueda de piso y el idioma. Ahora que sabemos que ya disponible de domicilio, Lowe ha hablado con él sobre el problema de la comunicación, pero Charlie afirma que tiene un profesor que le está ayudando aunque el pasado es difícil, que las series gallegas de Netflix ayudan, que algunas cosas del campo ya las sabía por los jugadores españoles del Arsenal y que las palaboras las domina desde hace años gracias a su madre.

A pesar de no haber debutado todavía en Riazor, Charlie confía en hacerlo pronto y poder demostrar de lo que es capaz: “Estoy aquí por un trabajo. El Depor tiene historia y hablé con mi familia sobre volver a Primera División. Todavía no estamos donde queremos estar, pero confiamos en el equipo. Quiero iluminar esta liga, rendir semana tras semana. Quién sabe lo que pasará después. Mi objetivo es el Dépor. Todavía soy muy joven. Ahora quiero demostrar lo que puedo hacer aquí. He estado observando, analizando. Este es mi juego: pasar y mover, conducir, crear. Sencillo. Eficaz. Conceptos básicos brillantes. No te compliques, pero juega con intención. Soy nuevo; cuando tenga mi oportunidad, la aprovecharé. Es paciencia, sincronización. Esperar, estar preparado. Viendo los partidos pienso: 'Quiero jugar. Voy a causar daño", termina el mediocentro.