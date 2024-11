Martín Ochoa: "Estoy cogiendo minutos para volver mejor al Dépor"

El 21 de octubre de 2023, marcó en Sabadell su primer gol con el Dépor, que cortaba una racha del equipo de seis jornadas sin ganar en Primera RFEF. Trece meses después, Martín Ochoa (Logroño, 2004) juega cedido en el Lugo en la categoría de bronce para coger experiencia y regresar al cuadro herculino con mayor rodaje.

¿Qué tal le va por allí?

La verdad, que muy bien. Muy contento y muy a gusto.

Ha jugado trece de los catorce partidos de liga, y ha sido titular en nueve, así que está teniendo protagonismo.

Sí, estoy participando, que era mi objetivo, coger minutos a lo largo de la temporada para volver mejor.

¿Le pidió el club irse cedido o sintió que aquí no iba a tener minutos y prefirió salir?

Al principio fui con la idea de hacer la pretemporada lo mejor posible y luego ya se vería, pero al final surgió la cesión del Lugo y para delante.

Se le resiste el gol, aunque ha dado una asistencia.

Sí, de momento se me resiste un poco, pero es diferente el trabajo que estoy haciendo aquí al que estaba acostumbrado a hacer en arriba.

No le piden que sea un ‘9’ goleador.

Es bastante más defensivo y tenemos menos ocasiones.

Les ha costado arrancar, aunque no están lejos del playoff de ascenso.

Éramos un equipo con mucha gente nueva, entonces vamos de menos a más. De hecho, llevábamos ocho jornadas sin perder, una racha muy buena, hasta la derrota del fin de semana pasado en Zamora. Pero seguro que si este domingo conseguimos la victoria, nos ponemos muy bien.

¿Qué le está enseñando esta cesión al cuadro lucense?

Que el delantero tiene otras funciones, aparte de meter gol, y que el balón parado es un aspecto al que cada vez se da más importancia en el fútbol, por eso, aunque sea delantero, en defensa tengo esa responsabilidad de estar concentrado y coger a mi marca para evitar que meta un gol.

Aquí estoy aprendiendo que el delantero tiene otras funciones, aparte de meter gol

Hace dos semanas se enfrentaron al Arenteiro, donde Iano Simão y Diego Gómez son titulares indiscutibles.

Sí, la verdad es que están jugando muy bien. Me alegro mucho por ellos. En ese partido no di mi mejor versión, pero no pasa nada.

¿Habló mucho con ellos?

Sí, hablé mucho con los dos, sobre todo con Diego. Me dijeron que están contentos, pero hablamos más de a ver si quedamos un día para vernos, que tenemos ganas.

También Luis Chacón se está saliendo con la Cultural, que va líder del grupo.

Sí, la pena es que no pude jugar contra él porque jugué el primer partido contra la Cultural, pero él todavía no había llegado cedido allí, así que espero encontrármelo en la segunda vuelta. En pretemporada sí coincidimos en el Dépor y es una persona muy buena, dentro y fuera del campo.

¿Vive en Lugo o va y viene desde A Coruña?

Vivo en Lugo, pero siempre que puedo, veo al Dépor y me acerco hasta allí.



Estuvo el pasado domingo en Riazor, que publicó en sus redes sociales un vídeo del tifo espectacular que cubrió la grada de Marathón.

Sí, estuve allí y me pareció un espectáculo el ambiente, la afición... Es una locura.

El pasado domingo estuve en Riazor y me pareció un espectáculo

Cuando veía que se resistía el gol, ¿no pensó qué pasaría si estuviera en el césped?

(Risas) No, yo allí fui a verlo y a animar.

El pasado 26 de noviembre, se cumplió un año desde su último partido con el Depor, debido al síndrome compartimental crónico en el compartimento profundo posterior de ambas piernas, que le hacía perder sensibilidad en los pies y le obligó a pasar por el quirófano para resolverlo. ¿Ya está totalmente olvidado?

Sí, creo que sí. Está bastante olvidado. Me siento a gusto.

¿Cómo llevó tener que parar en aquel momento por dicha dolencia?

Creo que lo hice en el mejor momento porque, aunque estaba jugando, si no llego a operarme, me habría afectado mucho al año siguiente, así que aproveché el parón de Navidad para tirar hacia delante.

Hasta ese momento, había disputado once partidos de Liga —cuatro como titular— y uno de Copa, y había marcado un gol. ¿Cómo vivió aquella experiencia de pasar a primera línea tan deprisa entre finales de agosto y finales de noviembre de 2023?

Yo entrenaba todos los días para estar preparado y hacerlo lo mejor posible por si me daban la oportunidad.

De pronto pasó a ser conocido en la ciudad, titular con el Dépor, marcó un gol... ¿Siente que se desarrolló todo a un ritmo muy alto?

No, eso lo llevas bien y no te das cuenta porque tú disfrutas del fútbol y ya está.

¿Cuántas veces ha revivido en su mente o ha vuelto a ver el tanto que marcó en Sabadell que dio la victoria al cuadro coruñés?

Unas cuantas (risas). Me gusta verlo de vez en cuando.

He vuelto a ver mi gol al Sabadell unas cuantas veces

¿Cómo lo recuerda?

Fue una alegría. Te dan igual todos los goles que hayas metido antes, durante tu carrera, porque ese gol es el que todo niño espera.

Resulta curioso que usted esté jugando fuera y que los delanteros que fichó el Dépor este verano apenas tengan minutos, con lo que Barbero no tenga un recambio.

En eso no pienso. Barbero seguro que está haciendo un trabajo espectacular y estará entrenando genial. Y a los demás, hay alguno que no he podido conocer, entonces no te puedo hablar de ellos. Barbero sí que es un tío de ‘10’ dentro y fuera del campo.

¿Se imagina que el Dépor le pidiera volver en enero?

Ahora mismo estoy pensando en el Lugo y en ganar el partido del domingo.

¿Qué le ha parecido el cuadro herculino en este primer tercio de la temporada?

Lo veo bien. Me está gustando mucho Mella y estoy muy contento por él. Hemos jugado juntos mucho tiempo y me alegro un montón de cómo ha empezado esta temporada, pero lleva haciéndolo bien desde siempre.

Mella y Yeremay son las principales estrellas del equipo y Barcia se está asentando como titular. Tres futbolistas que han jugado en categorías inferiores con usted y que están ahí siendo importantes.

Son jugadores con mucho talento. Mella y Yere tienen muchísima calidad, y Barcia también. Son muy buenos y, encima, vienen de estar toda la vida en la cantera.

Recientemente también debutó Kevin Sánchez y el pasado domingo, Álex Alfaro. Poco a poco el Dépor se va plagando de jóvenes.

Ojalá en unos años seamos todos de la cantera.

Ojalá en unos años seamos todos de la cantera

Entre ellos y los cedidos Rubén López, Iano Simão, Brais Suárez, Mario Nájera, usted... el Dépor del futuro está en casa.

Sí, llevan apostando ya tiempo por la cantera. Lo llevan haciendo bastante y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar al máximo para conseguir estar en el Dépor.

Con tanto jugón que ha compartido campo, ¿quién le ha dejado más sorprendido?

Yeremay. He coincidido menos con él que con los demás, porque él siempre estaba en una categoría superior, pero cuando coge el balón, sabes que hay que estar atento porque algo va a pasar.

Es el líder del equipo en lo que llevamos de curso. Es el máximo goleador, lleva tres asistencias, el máximo regateador de la Liga... No ha jugado los dos últimos partidos y se le ha echado en falta. Está llamado a ser importante.

Sí, pero lo lleva trabajando durante mucho tiempo y al final el trabajo tiene su recompensa.

Ahora, con Óscar Gilsanz como técnico, la cantera también está representada en el banquillo.

Me alegro mucho por él y Lagar, que es su segundo, porque a mí me han entrenado y me han ayudado mucho. He aprendido muchas cosas con ellos. Nunca está de más apostar por la cantera también en los entrenadores. Es algo que no se ve, me sorprendió y me alegro mucho por ellos.

Cuando Yeremay coge el balón, sabes que hay que estar atento porque algo va a pasar

¿Sufrirá el cuadro herculino?

No creo. Yo lo veo yendo más arriba, seguro.

¿Con qué se queda de su cesión al cuadro lucense?

Con que estoy en un sitio genial, que me ha sorprendido mucho. Y también con que el objetivo es jugar lo máximo posible para coger minutos, ya que el año pasado tuve el parón de la lesión.

¿Se ve siendo importante en Riazor en el futuro?

Ojalá.