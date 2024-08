Charlie Patiño: "No siento presión, es un privilegio"

El séptimo fichaje del Depor 24-25, que llega libre, confesó sus ganas de estrenarse en su nuevo equipo

Charlie Patiño, centrocampista inglés de 20 años se ha convertido en el séptimo fichaje del RC Deportivo.

Durante su presentación en sociedad, dejó constancia de que llega encantado al conjunto herculino.

"Para mí no es una presión añadida sino un privilegio estar aquí, tengo muchas ganas de jugar en Riazor", expuso.

"Mi padre me habló del club y me dijo que tenía una gran oportunidad de venir aquí, no podía dejarla pasar", agregó.

Enriquecido después de sus cesiones en el Swansea y en el Blackpool, el medio ofensivo manifestó que "me han venido bien para aprender a luchar cada fin de semana por tres puntos, ahora ya pienso en jugar para el Deportivo".

El futbolista, que expresó que seguía el equipo desde su más tierna infancia acompañado de sus abuelos gallegos, pretende devolver todo el cariño que ha recibido de la afición.

"Cuando era niño vine a Riazor dos o tres veces y el estadio es muy grande y el ambiente increíble, ya tengo ganas de jugar en el equipo", puntualizó.

El director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, por su parte, destacó que el futbolista es un hombre al que seguía desde hace tiempo y confesó que estos días se ha dado la oportunidad de contratarlo.

"En las últimas semanas hubo una ligera oportunidad y el jugador, de no ir a la Premier, quería salir al Deportivo. Llega libre", aseguró.

Respecto al mercado, que se cierra este viernes a las 23.59 horas, el aragonés afirma que busca un delantero y un extremo.