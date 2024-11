El Deportivo, una chirigota en la ‘Tacita’

El Deportivo no se ha cruzado en demasiadas ocasiones con su rival de este sábado, el Cádiz. Eso sí, el balance de sus visitas al conjunto gaditano es desolador. Los blanquiazules únicamente ganaron en uno de sus 14 partidos oficiales en el Ramón de Carranza –ahora Nuevo Mirandilla–, donde fueron derrotados en sus diez primeras comparecencias.

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron en la ‘Tacita de Plata’ fue en la liguilla de ascenso a Primera de la temporada 1939-40, la del retorno del campeonato liguero tras la Guerra Civil. El conjunto amarillo arrancó su racha victoriosa con un triunfo por 2-1. Un doblete de Díaz remontó el tanto inicial de Pintos.

Treinta años tardaron en verse las caras oficialmente, en la Segunda División 1970-71. El Cádiz se impuso por 3-1, mismo resultado que en la campaña 1973-74, la primera de la longa noite de pedra deportivista.

Tras la caída del Dépor a Tercera, ambos conjuntos volvieron a medirse en el curso 1975-76, con triunfo amarillo por 2-0. Ahí comenzó una serie de seis enfrentamientos en los siguientes ocho años, con un denominador común: victoria del Cádiz.

El conjunto andaluz se llevó los dos puntos en litigio en las temporadas 1976-77 (4-1), 1978-79 (1-0), 1970-80 (3-0), 1982-83 (1-0) y 1984-85, con un estruendoso y recordado 7-2. Sendos hat-tricks de los hermanos Mejías completaron una goleada que abrió el legendario artista salvadoreño Mágico González. Por el Deportivo marcaron el delantero uruguayo Pablo Alonso (el momentáneo 2-1) y el extremo Alfonso (4-2), en su única temporada en A Coruña.

Desde entonces, solo ha habido cinco choques oficiales más. Los tres primeros en Primera División, con el décimo éxito consecutivo del equipo cadista en el curso 1991-92 (1-0, tanto de ‘Mami’ Quevedo) antes de la única victoria blanquiazul, un contundente 0-3 en los albores del SuperDépor, doblete de Bebeto y gol de Fran.

Después de un 1-1 en el fugaz regreso amarillo a Primera en el curso 2005-06, Deportivo y Cádiz volvieron a coincidir en las dos últimas campañas coruñesas en Segunda.

En el curso 2018-19, el Cádiz de Álvaro Cervera goleó (3-0) al Dépor de Natxo González con una clase magistral de contragolpe. La temporada siguiente, la del descenso coruñés a Segunda B, el Deportivo sacó un empate sin goles en el campo de un Cádiz que acabó ascendiendo a Primera.

Pleno triunfal en amistosos, final del Carranza incluida

Piscu persigue a Mariano Toedtli en la semifinal de 2009 | AEC

Contrariamente a lo sucedido en partidos oficiales, los tres únicos encuentros amistosos entre ambos clubes en terreno gaditano se saldaron con otros tantos triunfos coruñeses: un amistoso en 1963, la final del Trofeo Ramón de Carranza de 1998 y la semifinal del mismo torneo veraniego en 2009.

La primera visita amistosa data del 10 de enero de 1963. El Deportivo se acercó a la capital gaditana ya que el sorteo liguero le emparejó, en jornadas consecutivas, con Betis y Sevilla, coincidendo ambos partidos a domicilio al juntarse en el final de la primera vuelta (6 de enero en Heliópolis) e inicio de la segunda (13 de enero en Nervión).

Los blanquiazules no regresaron a A Coruña y se concentraron en Jerez de la Frontera. El Cádiz ofreció 40.000 pesetas al Deportivo por disputar un amistoso que a última hora trató de suspender. Ya se olía el club andaluz que la afición amarilla no estaba muy interesada. La recaudación ascendió a 15.000 pesetas. El Cádiz perdió económica y deportivamente hablando. Los blanquiazules, dirigidos desde la banda por Don Rodrigo García Vizoso, se impusieron por 1-3. Bellón adelantó al Dépor y Bolea empató, de penalti, mediado el primer tiempo. En el segundo, Larraz y Manín, este también desde los once metros, dieron el triunfo a los herculinos.

El Trofeo Ramón de Carranza, uno de los más prestigiosos del fútbol mundial, invitó a participar al Deportivo en dos ocasiones, 1998 y 2009. En ambas compitió también el Cádiz. Y en ambas hubo partido entre coruñeses y gaditanos, con sendos triunfos del conjunto blanquiazul.

Tras golear a la Sampdoria en la semifinal (5-1), el Deportivo se cruzó en la final de 1998 con el Cádiz, vencedor del Betis en la otra semifinal, decidida en la tanda de penaltis.

El conjunto gaditano, que comenzaba su quinta campaña consecutiva en Segunda B, cedió ante un Dépor (0-2) al que acababa de llegar Javier Irureta. Otro fichaje reciente, Turu Flores, hizo los dos goles.

La semifinal de 2009 volvió a enfrentar a los dos protagonistas del partido de este sábado. El Cádiz, recién ascendido a Segunda sucumbió ante los pupilos de Miguel Ángel Lotina (1-3), que remontaron el tanto inicial de Toedtli. Sergio, de penalti, Bodipo y Mista llevaron al Dépor a una final en la que el Sevilla ganó por la mínima.