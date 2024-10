Obligados a no caer

“Estamos pagando la inexperiencia en la categoría, estamos progresando y haciendo mejor las cosas. Todo necesita su tiempo. Para aprender a andar a veces tienes que caerte. Es un proceso que hay que pasar, aunque a la gente a veces no le guste”.



El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, tiene claro que su equipo está padeciendo la adaptación a Segunda, pero ve brotes verdes y a ellos se agarra de cara al choque de esta noche ante el Elche. Un equipo que espera que le dispute la pelota, que quiera jugar y mirar a portería. Aguarda el míster blanquiazul un encuentro abierto, con alternativas y, sobre el papel, atractivo para los intereses blanquiazules.



Un Deportivo que se muestra más cómodo a campo abierto, con espacios para robar y correr y que sufre más cuando el adversario se cierra y le obliga a atacar más con juego posicional.



Podrá circular el balón a más velocidad, pero lo hará el Dépor sin uno de sus referentes en el ala izquierda: Yeremay Hernández. El extremo canario, concentrado con la sub-21, se perderá el partido y llegará a mitad de semana para preparar el siguiente compromiso, el sábado frente al Eldense.



Su ausencia y el que Segunda no se pare fue motivo de queja por parte de Imanol Idiakez en sala de prensa. Ya había expresado anteriormente su malestar en la anterior ventana FIFA, cuando al Dépor no le había afectado, pero sí a su rival, el Granada. El otro punto en el que quiso poner la lupa el entrenador fue el VAR, que privó al Dépor de un penalti a favor ante el Málaga. Habría sido el primero en positivo para los herculinos, a los que ya le han pitado tres en contra en este curso.



La vuelta de los coruñeses a Segunda y el volver a contar con el videoarbitraje no acaba de ser del total agrado para Idiakez, que considera que está faltando coherencia en algunas acciones. Asimismo, cuestiona que en última instancia se tomen decisiones a kilómetros, cuando es el árbitro el que está más cerca de la jugada. Más allá de polémicas arbitrales, el Dépor no termina de funcionar y necesita comenzar a enlazar victorias para salir de la zona de descenso. Desde el plantel se agarran a que el curso pasado también se empezó mal y el resultado final fue exitoso, pero el contexto este curso es otro y el equipo blanquiazul no puede vivir de lo ocurrido en el pasado.



De cara al partido, además de la baja de Yeremay, tampoco podrá contar con Gauto, debido a una lesión muscular que ya le hizo perderse el choque contra los malacitanos. No se esperan, de entrada, muchos cambios en el once.



Con Helton en la portería Idiakez dará continuidad a la defensa formada por Ximo y Obrador en las bandas, con Pablo Vázquez y Dani Barcia en el eje de la zaga. Por delante, en el centro del campo se espera que repitan Mfulu y Villares y por delante David Mella seguirá por la derecha y Mario Soriano volverá a ser titular para ejercer en la posición de Yeremay. Como enganche Lucas Pérez y arriba Iván Barbero. Con Soriano ya de inicio, que estaba siendo de los primeros cambios, se abren las opciones para que jugadores como Hugo Rama o Patiño puedan entrar en rotación.



Idiakez cuenta con fondo de armario, pero de momento está practicamente tirando de los mismos futbolistas, lo que supone que haya hombres que apenas han tenido minutos en este curso. Todos tienen que estar enchufados en un Dépor que ya ha mordido varias veces el polvo y al que le toca levantarse.