La ansiada victoria del Dépor lleva la firma de Millene e Inês Pereira (1-0)

Lo que ha tenido que sufrir el Dépor Abanca para conseguirlo, pero ante el Madrid CFF (1-0) encontró una victoria que deseaba desde el inicio de la Liga F. Fue un partido de dos partes muy distintas que decidió Millene con un gran gol desde fuera del área y que no se habría producido sin las intervenciones salvadoras de Inês Pereira. La celebración al final de partido de las jugadoras y la entrenadora muestra la importancia de estos tres puntos para espantar las dudas que podrían haber aparecido en caso de encadenar una sexta jornada sin ganar.

Las sensaciones contra el Levante Badalona no fueron buenas e Irene Ferreras decidió mover algo en su alineación. Samara y Bárbara ocuparon el sitio de Cris Martínez y Eva Dios, con la idea de dar así un poco más de profundidad al equipo por el lateral derecho y por el extremo izquierdo. Henar, gran novedad en la convocatoria tras superar una lesión, iba a esperar su oportunidad en el banquillo.

No pasará a la historia la primera mitad, donde el Dépor se encontró un 5-3-2 enfrente que le permitió estar más cómodo que en anteriores jornadas a la hora de llegar al centro del campo, pero ante el que generó muy poco a partir de ahí. El ritmo de juego fue muy bajo y hubo que esperar hasta el último minuto para ver una ocasión verdaderamente clara, cuando Villafañe dirigió un cabezazo al palo.

En esa acción de saque de esquina no habría podido hacer nada Inês Pereira si el balón fuera dentro, pero la guardameta portuguesa volvió a ayudar a su equipo. Su primera intervención llegó en los primeros minutos, cuando solventó en dos tiempos un disparo desde fuera del área de Melgard, que había dejado atrás a Samara con una buena diagonal desde banda izquierda. Y mejor parada aún fue la que le hizo a Allegra, que se internó sin oposición en el área tras un desajuste defensivo y encontró la respuesta de la lusa, que sacó el pie y envió a córner.

Ocasiones que pudieron dar ventaja al descanso al Madrid CFF, aunque el empate tampoco era injusto, pues el Dépor fue algo mejor en ciertos tramos. En uno de ellos destacó Ainhoa Marín, con un centro al área que obligó a intervenir a Paola tras un mal despeje de Allegra. También exigió a la portera con un fuerte tiro desde fuera del área y dio un buen balón al espacio a Millene, que remató alto.

Mucho más abierta

Resultado de 0-0 al descanso, algo que no convencía demasiado a ninguno de los dos equipos. El guion tenía que cambiar, y vaya si lo hizo, con un cuarto de hora inicial de la segunda parte tremendamente emocionante. Y lo más importante para el Dépor, con gol.

Pero vayamos por partes, porque antes del 1-0 ambos equipos dispusieron de un par de oportunidades. Las dos del Madrid CFF terminaron con parada de Inês, primero a Melgard y luego a Bonsegundo. En ninguna de las dos acciones estuvo contundente la zaga, con dudas de Pancha, Raquel y Vera, y la portera volvió a salvar. También llamó a la puerta el equipo blanquiazul por medio de Millene, que nada más empezar la segunda mitad disparó muy desviado tras moverse bien en la frontal y que después culminó con un tiro fuera una gran jugada colectiva construida entre Raquel, Bárbara, Ainhoa y ella.

Tras avisar dos veces, a la tercera no perdonó. Y eso que cuando optó por tirar desde más de 25 metros Riazor creyó que se había equivocado, pues tenía a Ainhoa totalmente sola a su derecha. Pero su disparo salió con mucha potencia y fue al punto justo, la parte inferior del larguero, a donde no pudo llegar la mano de Paola. Aunque no saldrá en la foto, Vera tuvo un papel clave en el gol con su intercepción a una delantera y posterior conducción hasta que cedió el balón a la brasileña.

Después del gol bajó el ritmo de ocasiones, pero todavía habría unas cuantas más hasta el final del partido, con Inês siempre en el foco. Melgard y Bonsegundo volvieron a toparse con la portera, que sigue haciendo gala de sus increíbles reflejos. Cuando tiene un partido tranquilo en el juego aéreo es diferencial.

El Dépor desaprovechó su oportunidad de sentenciar por no decidir del todo bien. En una Millene pecó de individualista y vio como Paola le sacaba el tiro cuando ya estaba muy forzada y en otra Bárbara tiró desde demasiado lejos en situación de cuatro para cuatro.

Reapareció Henar entre aplausos a cinco minutos para el final del tiempo reglamentario. Un cambio que debía servir para terminar de cerrar el choque, para que el Madrid CFF no hiciera como el Athletic y el Levante y frustrara al equipo coruñés en el descuento.

Pese a que el equipo visitante se encontró con un córner en el último minuto que se resolvió con disparo fuera de Esther, el Dépor gestionó muy bien la prolongación, presionando arriba con valentía, y apenas sufrió. Tres puntos para alcanzar los cinco. Tres puntos que sirven para aumentar la confianza de un grupo que ya merecía una gran alegría.