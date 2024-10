Dani Mallo: "Lo mejor del Dépor es que los chicos de la casa siguen teniendo un papel importante en Segunda"

Cuatro futbolistas del Deportivo tienen pasado en el Elche, Lucas Pérez, Germán Parreño, Omenuke Mfulu y Cristian Herrera. Otros muchos vistieron la camiseta de ambos equipos antes, Dagoberto Moll, Claudio Barragán, Rodolfo Bodipo, Iago Iglesias, Saúl Fernández, Pedro Mosquera, Fayçal Fajr, Francis Uzoho, Borja Valle o Dani Mallo son claros ejemplos. El portero coruñés (Cambre, 1979) jugó en la escuadra ilicitana en la temporada 2003-04, en Segunda División, cuando se marchó cedido junto a Goran Djorovic, el ‘Toro’ Acuña y José Manuel.

¿Cómo recuerda aquella experiencia?

Fue mi primera cesión con el Dépor, desde que había llegado en categorías inferiores. Elche es una ciudad que siempre tiene proyectos ambiciosos, que su objetivo es ascender y ese año pasaron hasta tres entrenadores, Carlos Cantarero, Óscar Ruggeri y Lico en dos ocasiones distintas. Fue una temporada difícil, muchos cambios de entrenador, poca paciencia por la exigencia que había, y nos costó un poquito. Pero yo salí del Dépor con la intención de jugar y siempre le estaré agradecido al Elche, porque me dio la oportunidad de jugar 38 partidos de 42 en Segunda División.

Apenas había jugado ocho partidos en el Dépor y fue titular indiscutible en su primera salida del club coruñés.

Era lo que me pedían en el Dépor, que tuviera continuidad, minutos, por eso di el paso de salir a Elche. Fue una temporada complicada, pero me ayudó a madurar más que si hubiera salido a un club que ganara todos los partidos, porque eran duelos complicados, con ambientes exigentes y eso creo que me hizo mejor portero.

Regresó a A Coruña al curso siguiente. ¿Hubo posibilidad de quedarse en Elche?

La cesión era por un año y no se abrió esa posibilidad de prolongarla ni de opción de compra. De todas formas, yo tenía la ilusión de volver al Dépor y poder jugar aquí. No tenía la idea de regresar al Elche.

¿Cómo es la afición del Martínez Valero?

La afición del Elche vive el fútbol con mucha pasión, disfruta y siempre hay muy buenas entradas en el Martínez Valero, aunque es un público exigente, como comprobamos nosotros y el Dépor va a comprobar el domingo. Apoyan muchísimo, aunque también nos exigían porque querían vernos en la parte alta de la tabla.

En el Dépor se formó, debutó y jugó 3 partidos en Primera, 4 de Copa del Rey y uno de Champions contra el Manchester United, al que vencieron en Riazor (2-0).

Eran otros tiempos en el Dépor. Para un jugador de la cantera ya era muy complicado llegar al primer equipo y, después, quitarle el puesto a Songo’o, Molina, Kouba, Rufai, Juanmi, Munúa... eran porteros de gran nivel, todos ellos internacionales, pero tuve la ilusión de jugar en el Dépor, di todo lo que pude, me fui cedido cuando se me pidió, volví, intenté otra vez jugar, aunque no tuve los partidos que me hubiera gustado, pero viví una época que otra gente no pudo vivir.

Nunca perdió con el conjunto coruñés. Tres victorias y un empate en la Copa del Rey, dos triunfos y un empate en la Liga, y la victoria sobre el United en Champions. Impecable.

Lo dices tú, Isra, no lo digo yo. Ahí están los números. Al final, cuando uno ve su carrera, esos detalles también quedan en el orgullo. Estoy muy feliz de no haber perdido nunca con el Dépor. Igual alguien dice, es que fueron pocos partidos... Bueno, fueron los que pude jugar. Yo hubiera jugado más, si me hubieran puesto los entrenadores, pero todos los partidos en los que confiaron en mí se cuentan por victorias o empates y eso se queda ahí en la retina, por lo menos en la mía, esa ilusión que tuve siempre de jugar en el Dépor y que al menos, no perdimos. Es mi récord personal.

Estuvo mucho tiempo a la sombra de grandes porteros en A Coruña. ¿Se arrepintió de no haberse ido antes para tener más oportunidades?

Las decisiones hay que tomarlas en el momento, no a toro pasado. Mi ilusión era jugar en el Dépor, di todo lo que tenía por lograrlo, así que sería injusto decir que me arrepiento al echar la vista atrás, porque no lo hago. ¿Que igual mi carrera habría sido diferente? No lo sé, entonces, me quedo con la decisión que tomé de continuar, porque cuando lo hice, fue pensando que podía ser el portero titular o tener más minutos aquí. No pudo ser, pero tengo la conciencia tranquila, porque no fue porque yo no pusiera todo el empeño. Luego, en el 2006, terminé contrato, hice las maletas y vino otra etapa de mi vida. Pero guardo recuerdos maravillosos de una época increíble. Soy de los optimistas que confían en que esos tiempos puedan llegar otra vez al Depor, pero hay que trabajar mucho, como antes.

El Elche afronta su segunda campaña consecutiva en Segunda, tras tres cursos en Primera. ¿Se trata de uno de los candidatos al ascenso?

A priori, sí. Por un lado tienen el hándicap de que ya ha pasado la primera temporada y no tienen ese seguro de descenso, pero siguen siendo un equipo potente, un proyecto fiable y seguramente peleen por estar ahí. Luego, la Segunda es muy complicada, muy igualada, y veremos lo que pasa.

El técnico del cuadro ilicitano, Eder Sarabia, apuesta por un fútbol atractivo. Al Dépor también le gusta crear. ¿Nos espera un partido bonito?

En principio, por las propuestas de ambos técnicos es un partido atractivo para la gente. Veremos quién se hace con el dominio de la pelota, porque se llevará el gato al agua, porque a ambos técnicos les gusta ser dominadores, protagonistas y no creo que nadie salga a especular. A priori, quien va a tener que exponer más será el Elche, pero no creo que el Dépor vaya a encerrarse atrás, porque no le va, no es la idea que tiene Idiakez de fútbol.

¿Qué le parece el arranque de Liga del Dépor?

Creo que tiene menos puntos de los que por merecimientos tendría que tener, porque ha habido partidos en los que ha tenido muchas ocasiones y ha llegado con claridad, aunque al final no ha ganado.



¿Qué le ha convencido más?

Que está jugando con alegría, como lo hacía en Primera RFEF, con muchos futbolistas por delante del balón, jugadores de corte ofensivo, y que sigue confiando en la gente de casa, que es algo súper positivo para mí. Que Yeremay, Mella, Barcia, y Villares, la gente de la casa, estén en el once tipo de Idiakez es muy positivo. Quizá, lo más.

El equipo ha generado muchas ocasiones, pero le cuesta marcar goles, mientras que en defensa, sobre todo a balón parado, paga muy caro cada error que comete.

Las categorías están para algo. Los jugadores y los equipos de Segunda tienen más nivel que los de Primera RFEF, entonces, te permiten menos errores y te exigen estar a un mejor nivel. Al Dépor ofensivamente solo le falta marcar y defensivamente sí que tiene que darse cuenta de que debe fallar lo menos posible, pero hay tiempo para subsanar esos detalles.

¿Le sorprende la irrupción tan buena de Yeremay y Mella en el fútbol profesional?

No. No quiero parecer pretencioso, pero es lo que necesitan los chicos, jugar, estar ahí, demostrarlo, poder hacerlo. Si alguien pensara que Lamine Yamal podía hacer las cosas que hacía en el Barça B, pero que no iba a ser capaz de hacerlo en Primera División, no le habrían puesto en el primer equipo. Pero tenemos que confiar en que si un jugador es capaz de hacer lo que hacen Mella y Yeremay en Primera RFEF, por qué no lo van a poder hacer en Segunda División. Por lo menos tendrán que poder demostrarlo. A lo mejor, luego no lo podrán hacer, pero si no les dejamos demostrarlo, no sabremos si pueden o no. Y estoy convencido de que si llegan a Primera, también lo harán. No se irán de su rival diez veces de diez, pero igual sí se van ocho. Lo que necesitan los jóvenes es la posibilidad de expresarse en el campo, de demostrar su calidad. Y ellos están demostrando que siguen siendo diferenciales en el Dépor.

¿Qué le gusta más de ellos?

Que siguen jugando como cuando lo hacían en Juveniles, con el mismo desparpajo, con el mismo descaro, y, sobre todo, que les ves que han mejorado en facetas defensivas, en posicionamiento... Es decir, que no viven solo de lo que ya tenían de manera innata, sino que saben aprender de los que tienen a su lado, del entrenador, de sus compañeros, y creo que ellos dos, y también Barcia, han sabido mejorar lo que hacían menos bien.

De hecho, Dani Barcia también se ha asentado en el equipo titular, tras empezar la temporada en el banquillo.

Él también necesitaba su momento. No todos en uno o dos partidos consiguen demostrar todo su potencial. Ha tenido que adaptarse, ha jugado de lateral, ha pasado momentos duros, pero creo que le han ayudado a madurar. Mentalmente es un chico muy fuerte y ahora está siendo un central de garantías. Además, tiene una gran salida de balón, que es un plus que le da al equipo. Me alegro mucho por él porque ha tenido que adaptarse a situaciones del juego que van menos con sus características, pero lo ha hecho. De hecho, para mí, lo mejor del Dépor en este inicio de temporada es que los chicos sigan teniendo un papel preponderante, importante y de responsabilidad en el equipo.

¿Le preocupa ver al equipo en puestos de descenso tras ocho jornadas?

Preocuparme, no. No me gusta, pero quedan muchos partidos y confío en que puedan salir de ahí. Pero aunque haya tiempo, cuanto más lejos del descenso, mejor, porque las semanas van cayendo. Me gustaría ver al equipo lo más arriba posible.