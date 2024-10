El Virus FIFA acecha y deja al Deportivo sin una de sus alas

El expresidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro se mostró siempre crítico con las ventanas FIFA y las consecuencias que estas tenían en los equipos. Precisamente, recordaba un incidente que había tenido con el máximo organismo del fútbol a nivel mundial y en el que se había visto involucrado Mauro Silva.

“Nadie sabe más que yo del virus FIFA. Hace años ya lo denuncié y me encontré con que Gaspart me sugería que no fichara extranjeros...”. Lendoiro, en una noticia publicada en la web del club en octubre de 2007, recordaba que Mauro Silva no acudió a una convocatoria de Brasil “porque había perdido el pasaporte” y la FIFA le impedía alinearlo en la Liga.

“Entonces convocamos una asamblea general y aprobamos por unanimidad que cualquier futbolista que no acudiese con su selección jugase en el Depor, fuesen cuales fuesen las consecuencias. Pero ni Toshack ni el propio Mauro se atrevieron a desafiar a la FIFA”. La propia FIFA inhabilitó a Lendoiro en 1997 y le hizo pagar una multa por pedir “un calendario único” para llegar a un acuerdo entre clubes y selecciones.