Domingo 13 de octubre. Martínez Valero. 21.00. Es la hora de Mario Soriano (Alcalá de Henares, Madrid, 2002). El mediapunta madrileño, suplente en las últimas tres jornadas, apunta a ser el reemplazo de Yeremay Hernández en el once titular del Deportivo en el próximo partido ante el Elche. Una oportunidad de reivindicarse para un jugador que el curso pasado fue esencial en un Eibar aspirante al ascenso a Primera y que regresó al Dépor de su cesión con la vitola de futbolista capital, un rol reforzado por su renovación hasta 2028.



La convocatoria con la selección española sub-21 de Yeremay, quizá el jugador más importante del ataque blanquiazul en la temporada de regreso del Dépor a Segunda División, le abre la puerta de la titularidad a un Mario Soriano que perdió el puesto en el once hace tres jornadas, en el encuentro ante el Burgos en Riazor (0-2). El habilidoso futbolista tampoco fue de la partida en la victoria contra el Albacete (2-5) ni en el empate frente al Málaga (0-0), aunque sí tuvo minutos desde el banquillo.

Situación atípica en su carrera

De hecho, a pesar de su juventud (22 años), Mario Soriano llevaba sin encadenar tres partidos de Liga como suplente desde diciembre de 2021 en su primera campaña en el Deportivo, cuando estaba cedido por el Atlético de Madrid. Con Borja Jiménez al mando del equipo, Soriano comenzó desde el banquillo en las jornadas 15, 16 y 17 de la 2021-22. Jugó 3 minutos en el empate en A Malata ante el Racing de Ferrol (0-0), 44 en la victoria en casa contra el Valladolid Promesas (3-0), con gol incluido, y, tras ser titular en el duelo copero frente a Osasuna en Riazor (1-2), volvió a partir como suplente y participar 13 minutos en la visita a la Cultural Leonesa (2-3).



Por lo tanto, la situación actual de Mario Soriano, sin un hueco determinado en el once, es una extraña excepción en su todavía cortísima carrera. Después del primer tramo de campeonato en la 2021-22, llegado del Atlético de Madrid en la recta final del mercado veraniego, Soriano se asentó en el equipo de Borja Jiménez sobre todo actuando en muchos momentos partiendo desde la banda izquierda, como presumiblemente hará en Elche.



Ya en la 2022-23, primero con Borja Jiménez y después con Óscar Cano en el banquillo, el de Alcalá de Henares fue indiscutible en el Dépor. Participó en todos los partidos menos en dos, en la jornada 16 y en la 38, con ninguna posibilidad de movimiento en la clasificación antes del playoff de ascenso, y fue suplente únicamente en dos encuentros ligueros, ambos seguidos: salida a San Fernando (2-2) y visita del Mérida (1-0) en las jornadas 20 y 21.



Esta importancia se mantuvo en su año de cesión en el Eibar. En la pasada campaña fue un hombre clave para Joseba Etxeberria y además en su posición de formación, la mediapunta. En el Eibar disputó 45 partidos entre todas las competiciones, 41 de ellos como titular, y solo fue suplente en una ocasión en dos jornadas seguidas: en las derrotas ante Leganés (0-1) y Burgos (1-0) en la recta inicial de la 2023-24. De hecho, solo se perdió un encuentro, el Eibar-Andorra (2-2) de la jornada 19, curiosamente ante un equipo dirigido por Eder Sarabia, con quien se encontrará el domingo en el Martínez Valero. En definitiva, Soriano apenas sabe en su carrera lo que no es ser absolutamente indiscutible sobre el verde.

Posición conocida como falso extremo

Mediapunta de formación, Mario Soriano ya sabe lo que es jugar y rendir en la posición de falso extremo izquierdo en el conjunto coruñés, donde presumiblemente actuará ante el Elche supliendo la baja de Yeremay. Borja Jiménez lo situó escorado a ese flanco durante la 2021-22 sobre todo cuando el técnico abulense optó por jugar con tres centrocampista por dentro y Mario no era uno de ellos. El brasileño William de Camargo y Soriano se alternaron en la banda izquierda con perfiles totalmente diferentes, mientras que el madrileño también fue utilizado por dentro como el interior más avanzado o directamente como mediapunta.



En su segunda campaña en el Dépor, ya en propiedad tras la venta por parte del Atlético de Madrid, Soriano se convirtió en una pieza insustituible y volvió a pisar la banda izquierda, al menos de partida. La llegada al banquillo de Óscar Cano, que habitualmente jugó con tres centrocampistas, obligó al alcalaíno a ser generalmente el atacante más cercano a la línea de cal izquierda. No obstante, su tendencia a irse hacia dentro, moverse entre líneas y sobre todo su capacidad para orientarse y girarse en espacios reducidos le convirtió en un futbolista importante en zonas más centradas y cercanas a la frontal del área rival.

Mario Soriano celebra con Cristian Herrera uno de los goles ante el Albacete | Foto: Fernando Fernández



En ese sentido, Soriano podría replicar en el estadio Martínez Valero, si finalmente Idiakez le da la alternativa en el once, un mapa de calor semejante al protagonizado por Yeremay en este arranque liguero. El canario cada vez cuenta con más libertad e inteligencia para alternar la banda y la parcela central. Mario ya demostró en el Dépor que también lo sabe hacer, aunque con características diferentes a las de Yeremay, quien tiene una mayor facilidad para superar rivales gracias a su desequilibrio innato.

En busca de su sitio

A pesar de su innegable talento, a Mario Soriano le está costando encontrar su sitio en esta segunda etapa en el Deportivo. Idiakez reconoció en agosto que Barbero, Lucas, Yeremay, Mella y Soriano sí le entraban juntos en un once, “los tengo puestos en varias formas y tamaños en mi casa, en muchos papeles”, pero en los últimos tres partidos decidió dejar al madrileño en el banquillo tras probarlo en varias demarcaciones: mediapunta, extremo izquierdo e incluso mediocentro en un doble pivote.



Sin todavía una demarcación definida en este Dépor de Idiakez, Soriano tampoco ha lucido como revulsivo en las últimas tres citas. Apenas tuvo incidencia, ni culpa, en el partido contra el Burgos, que consiguió asaltar Riazor en los últimos minutos. Ante el Albacete saltó al campo con el partido encarrilado (1-3) y frente al Málaga probó suerte con dos disparos desde lejos que no pudieron romper el 0-0 inicial.

Otras alternativas

Imanol Idiakez no solo cuenta con la opción de Mario Soriano para suplir la baja de Yeremay. Juan Gauto se cayó de esta lista debido a una lesión muscular, mientras Cristian Herrera y, en menor medida, Davo también pueden entrar en el once sin provocar cambios drásticos en el dibujo.



No obstante, el técnico donostiarra ya avisó en la previa del partido ante el Albacete que cuenta con un buen puñado de alternativas en diferentes posiciones. “Hay varios jugadores y distintas opciones. Tenemos recursos. Los partidos duran mucho en Segunda y pasan muchas cosas. Hay que tener planes más allá del que tengas para el inicio del partido, porque muchos se resuelven en los últimos minutos”, apuntó Idiakez, quien recientemente también elogió a Soriano a pesar de su suplencia: “Mario es importante. Tenemos que entender que, porque no juegue o no sea titular un día, no disminuye su importancia. Es un grandísimo fichaje, un gran jugador para el Dépor y nos va a ayudar muchísimo”. Todo parece apuntar al domingo en Elche como la hora de Soriano.