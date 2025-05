El mérito del Elche: sin killer de 10 goles o más y a un paso del sueño

El Elche se presenta en Riazor este domingo con una posibilidad matemática que define su temporada: si gana, será equipo de Primera División, e incluso podría lograr el objetivo con un resultado adverso sumado a marcadores favorables de terceros. Llega a la última jornada de la Segunda División 2024-25 dependiendo únicamente de sí mismo para conseguir el ascenso directo. Pero lo hace desde una condición singular en el panorama competitivo actual. A diferencia del resto de equipos que conforman la parte alta de la clasificación, el Elche no cuenta con ningún jugador que haya alcanzado los diez goles en la temporada. Es, en ese sentido, una anomalía estadística entre los ocho primeros clasificados de la tabla.



El reparto de la producción ofensiva del equipo ilicitano ha sido amplio, sin nombres propios que hayan sobresalido de manera individual. Sus dos máximos goleadores —el uruguayo Agustín Álvarez y el hispanomarroquí Mourad El Ghezouani— apenas han alcanzado los ocho tantos. A ellos se suma el argentino Nico Fernández con seis. Ninguno figura entre los veinte primeros goleadores del campeonato. El Elche ha alcanzado la última jornada en segunda posición con una fórmula que no se ha sustentado en la figura de un delantero resolutivo ni en rachas goleadoras personales. Lo ha hecho a través de una estructura colectiva que ha distribuido el gol en diferentes perfiles.



De hecho, el Elche es el segundo equipo de la categoría de plata que más repartido tiene el acierto de cara a la portería rival, ya que 19 futbolistas diferentes de la plantilla han marcado a lo largo de la temporada. En este apartado solo está por detrás del Granada, que cuenta con 20 goleadores diferentes, y está empatado con el Eldense (19).

Agustín Álvarez, atacante del Elche, lleva ocho goles | Foto: Elche CF

Los primeros clasificados, uno a uno

Este rasgo contrasta de forma clara con el modelo de sus competidores directos. El Levante, líder y ya ascendido matemáticamente, cuenta con dos jugadores que han superado la decena. José Luis Morales ha anotado once goles en 41 partidos, mientras que Roger Brugué ha igualado esa misma cifra en 36 encuentros. En términos de rendimiento, Morales ha marcado un gol cada 237 minutos y Brugui cada 215. Son un total de 22 goles entre ambos, lo que representa un volumen relevante dentro de la producción ofensiva del equipo granota, además de las siete dianas de Carlos Álvarez, héroe del ascenso con el reciente gol ante el Burgos.



En el Oviedo, tercer clasificado, Alexandre Alemao ha sido el referente. Sus 14 tantos en 40 partidos le sitúan como cuarto máximo anotador, con un promedio de un gol cada 212 minutos. Eso sí, el atacante brasileño se encuentra solo en la plantilla con más de la decena de dianas, ya que su perseguidor es Ilyas Chaira, con siete goles desde segunda línea.



Por su parte, el Mirandés, que ocupa la cuarta posición, también presenta un caso claro de dependencia anotadora en la figura de Joaquín Panichelli. El delantero ha alcanzado los 20 goles en 39 partidos, colocándose como el segundo máximo realizador del campeonato. Ha necesitado 171 minutos por gol. A su lado, Urko Izeta, cedido por un Athletic Club que no contará con él de cara al próximo curso, ha añadido otros 11 tantos, con una media de un tanto cada 181 minutos. En total, suman 31 goles con una eficiencia notable.



En una línea similar, el Racing de Santander, quinto, ha sostenido buena parte de su rendimiento en los registros de Andrés Martín, que suma 16 goles y es, además, el máximo asistente del campeonato (16). Juan Carlos Arana ha contribuido con 12 tantos. Entre los dos han producido 28 goles, reflejo de un bloque con desequilibrio ofensivo en nombres concretos y que además cuenta con Pablo Rodríguez, que ha marcado siete, y con Iñigo Vicente, que sí alcanza la decena pero de asistencias.

El pichichi

El Almería, sexto clasificado, cuenta con el máximo goleador de la competición. Luis Suárez ha alcanzado los 26 tantos en 40 partidos, con una media de un tanto cada 132 minutos. Un auténtico killer. Le acompaña en dobles dígitos Léo Baptistao, con diez goles y una frecuencia de un tanto cada 236 minutos. También han contribuido Sergio Arribas y Nico Melamed, con siete cada uno. El equipo andaluz ha reunido una estructura ofensiva contrastada y es el conjunto más anotador de la categoría de plata (70). En conjunto, solo Luis Suárez y Baptistão ya suman 37 tantos.

Luis Suárez, delantero del Almería, es el máximo goleador de Segunda | Foto: UD Almería



El Granada, séptimo en la tabla, también presenta una lista de artilleros con nombres destacados. El albanés Myrto Uzuni consiguió anotar 14 goles pese a haber disputado solo 18 partidos antes de poner rumbo al Austin de la MLS, lo que le otorga el mejor promedio de la categoría: 0,78 goles por partido y un tanto cada 101 minutos. El argentino Lucas Boyé ha añadido 10 más, con una media de un gol cada 250 minutos.



El octavo clasificado, el Huesca, ha contado con el veloz camerunés Patrick Soko como su principal referencia ofensiva, autor de 12 goles con un promedio de un tanto cada 221 minutos. El delantero está solo por encima de la decena, ya que le sigue Sergi Enrich, con siete.



Incluso equipos que no han logrado consolidarse en zona de ascenso directo o playoff cuentan con registros individuales superiores a los del Elche. Sin ir más lejos, el Deportivo tiene en Yeremay Hernández a su jugador más desequilibrante de la Liga, tanto en producción numérica como en volumen de juego. El canterano lleva 15 goles en 38 partidos, lo que le sitúa como el cuarto máximo anotador del campeonato. Su rendimiento individual de cara a puerta ha superado el de cualquier jugador del conjunto ilicitano sin ser un delantero puro.



En este contexto, el Elche representa una excepción. La suma de sus tres máximos goleadores (Agustín Álvarez, Mourad El Ghezouani y Nico Fernández) es de 22 tantos. Los dos jugadores sudamericanos no han bajado de los 200 minutos por gol: Agustín Álvarez anota cada 289 minutos y Nico Fernández, cada 414. Mourad, que alterna la titularidad y la suplencia, cuenta con un mejor promedio (153). No hay en el equipo de Eder Sarabia una figura que haya cargado con el peso ofensivo. El mérito del Elche, por tanto, no reside en la aparición de un jugador diferencial, sino en haber construido un colectivo competitivo que ha sabido sostener su rendimiento ofensivo desde los planteamientos protagonistas y atrevidos con balón y la eficacia repartida de cara a portería rival.



Esa condición lo convierte en un caso único entre los aspirantes al ascenso. En un campeonato largo como el de Segunda División, donde los momentos de atasco suelen resolverse desde la jerarquía de los goleadores, el Elche ha mantenido su pulso sin esa carta. Su temporada, más allá del resultado que obtenga en Riazor, ya es una evidencia estadística de que también es posible competir al máximo nivel sin un nombre propio que monopolice el gol.