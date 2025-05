Luis Chacón pide paso en el Dépor

“Ahora mismo no valoro nada, solo quiero celebrar. Pero sí que me gustaría cumplir mi contrato, porque me costó mucho conseguirlo en un sitio tan especial para mí, y sí que aquí en León estoy muy bien”. Así se expresaba Luis Chacón en una reciente entrevista en La Nueva Crónica sobre su futuro.



El eumés, que marcó el gol del ascenso de la Cultural Leonesa ante el Andorra, jugó cedido por el Deportivo esta campaña a las órdenes de Raúl Llona. A pesar de ser uno de los héroes de una gesta que cimentó el equipo leonés desde la jornada uno (donde cogió un liderato que ya no soltaría) Chacón quiere regresar y triunfar en el cuadro blanquiazul, escuadra de la que salió en el mercado veraniego.



Regresará al Deportivo después de haber sumado su segundo ascenso, tras el conseguido en la temporada 2022-2023 con el Racing de Ferrol y, cosas del destino, sin haber debutado todavía en la categoría de plata del fútbol español.

Subida con el Racing



Con el cuadro verde tuvo una participación más discreta. Disputó 29 encuentros, aunque solo 17 como titular y únicamente tres de forma íntegra. Su primer gol lo marcó en la jornada seis, en el triunfo a domicilio ante el CD Badajoz (0-3) el 1 de octubre de 2022. Pese a tener continuidad en el equipo no volvió a marcar hasta la jornada 23, el 12 de febrero de 2023, participando entonces en la goleada contra el Fuenlabrada (3-0).



Completó su hoja de servicios en la faceta anotadora con dianas en los triunfos frente a Algeciras (2-1), Rayo Majadahonda (4-1) y en la victoria en A Malata contra el CD Badajoz (2-1). Tras el ascenso, se marchó al Arenteiro y en Primera Federación volvió a demostrar su calidad. Marcó diez goles y se estrenó en Riazor anotando en las tablas ante el Deportivo (2-2). Este buen hacer le hizo llamar la atención del cuadro blanquiazul, que ya lo había intentado incorporar esa campaña 2022-2023 en el mercado de invierno, entonces sin éxito.

Con los otros gallegos de la plantilla de la Cultural, entre ellos los exblanquiazules Quique Fornos y Bicho. Foto: @CyDLeonesa



Pero los anhelos y sueños de Deportivo y Chacón cristalizaban finalmente en el verano de 2024. Porque la historia del fichaje de Chacón con el Deportivo, con el que tiene contrato hasta 2028, no deja de ser curiosa. Fue la primera incorporación que anunció Fernando Soriano, el 12 de julio, precisamente dos meses después de haber conseguido el ascenso a Segunda, el 12 de mayo, ante el Barça B. El director deportivo destacaba entonces su polivalencia: “Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones detrás del punta y esperamos que siga aportando ese crecimiento que ha ido desarrollando en los últimos años”.



Se incorporaba a la pretemporada con el Deportivo y realizaba con el equipo, además, la gira portuguesa, teniendo participación en los tres partidos. No obstante, a finales del mes de agosto el club anunciaba la salida del jugador, en calidad de cedido, rumbo a la Cultural Leonesa.

En el centro de la imagen, de rodillas, con el pelo teñio. Foto: @CyDLeonesa



Soriano comentaba que desde el primer momento a Chacón se le había comunicado que en su puesto contaba con competencia. “Se le comentó cuál era la situación de la plantilla y que llegaba a una zona en la que había coincidencia en perfil de jugadores. La primera semana dio un rendimiento muy alto, convenció al entrenador y a la dirección deportiva”, argumentaba. Soriano reconocía en sala de prensa que la situación había cambiado durante la pretemporada. “Con el paso de los días, en Portugal, se fue apagando y se decidió la salida. Cuando le dices a un jugador que no le ves del todo preparado y que tienes otras opciones en las que va a mejorar esa posición siempre cuesta un poco”, indicaba.



“Se le avisó desde el primer momento de cuál iba a ser la opción a tomar. Pudo tener opciones de entrar en algún equipo de Segunda, pero acabó en la Cultural. Que esto le sirva para crecer y dar un pasito más para que le podamos considerar en la primera plantilla del año que viene”, incidía entonces Soriano.



Chacón recogió el guante y dio un paso adelante esta temporada en su préstamo con la Cultural Leonesa. Desde el principio entró en los planes de Raúl Llona y disputó 35 partidos, 33 como titular y 22 de forma íntegra. Un total de 2.870 minutos en los que marcó 12 goles, su mejor registro, en el que destaca el del ascenso contra el Andorra.



En este triunfal curso sufrió un momento de sequía de tres meses. Había marcado el 12 de febrero en las tablas contra la Real Sociedad B (2-2) y no volvió a ver puerta hasta el 17 de mayo en el triunfo contra la Ponferradina (2-1).



En esa etapa que no veía el camino a la portería rival aportó al equipo de otras maneras. Pero llegó a tiempo para entrar en la historia de la Cultural con una diana que devuelve al equipo a Segunda. Un gol con el que, además, Chacón reivindica su sitio en el Dépor.