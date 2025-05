La ensoñación del Dépor Juvenil termina en pesadilla ante el ciclón Betis (2-6)

Fin en semifinales a la aventura del Deportivo Juvenil en la Copa de Campeones con un contundente 2-6 ante el Betis. El equipo blanquiazul soñó con dos goles muy tempraneros, pero terminó sucumbiendo ante un rival que remontó con una facilidad que recordó al Barça de Flick cuando se veía 2-0 abajo esta temporada.



No sorprendió el once del Deportivo, con Miguel Figueira confiando en el mismo equipo inicial que dejó sentenciada la eliminatoria de cuartos ante el Tenerife en la ida. Tampoco la disposición táctica, un 4-3-3 en el que Nico escoltaba a Lucas y Álvaro en el centro del campo.



Por parte del Betis, que finalmente contó con la baja de Paco Esteban, uno de sus máximos goleadores, un 4-2-3-1 en el que tuvieron cabida dos jugadores —el portero Manu González y el delantero Pablo García— que ni 24 horas antes estaban muy lejos, en Breslavia (Polonia), completando la convocatoria de los verdiblancos en la final de la Conference League ante el Chelsea.



Sirva esto como presentación de los equipos, pero para contar el inicio de este duelo hay que hablar de cualquier cosa menos de dibujo táctico. Fue una de esas veces en las que el fútbol pasa al terreno de la locura, en las que parece irreal lo que está sucediendo sobre el campo.



No es muy habitual que el sorteo protocolario que hace el árbitro con los capitanes tenga influencia en el resultado, pero esta vez iba a ser diferente. Saque inicial, balón a banda izquierda, Héctor Areosa ve a Álvaro Fraga y este es derribado en el área por Oreiro. Iban diez segundos de juego. Lanzó Rubén antes de que se cumpliera el minuto, como si le quisiera meter aún más ritmo, paró el portero venciéndose a su izquierda y en el rechace no perdonó el punta. Su gol número 31 del curso.



Corrieron todos a celebrar a la banda, se sacó de centro y, tras un robo rápido, el balón cayó entre líneas a Álvaro Fraga, que con su fina zurda encontró con un magnífico pase al hueco a José Rey. Ya dentro del área, el de O Incio orientó su chut a donde no podía llegar Manu González. Locura entre los blanquiazules. Eso al menos que se llevan en un partido que iba a ser desagradable.

Duró muy poco

Y es que pintaba todo muy bien, el inicio era inmejorable, pero el Dépor se iba a despertar sobresaltado de su ensoñación con un cuarto de hora de pesadilla. En ese tramo pasó lo que temía el técnico Miguel Figueira, apareció ese Betis desatado que es incontenible. Quien sabe que habría pasado si el equipo coruñés hubiera aguantado un poco más el resultado. Habría sido muy difícil igual, pero no era descartable una posible frustración en los sevillanos que se difuminó al recortar distancias muy pronto, tras una acción en la que Corralejo porfió con Samu, despejó el portero, pero quedó un balón muerto para que marcara a placer Rodrigo.



Una vez abierta la lata de los dos equipos, no sorprendió el 2-2, porque pese a que fue en el minuto 11, en el frenesí ya pudo llegar antes cuando Sosu estuvo a punto de conectar un pase de la muerte hacia Rica. No fue ahí, pero sí tras una genialidad de Pablo García, que con un sutil toque de espuela sorprendió a toda la defensa y dejó solo a Corralejo, con quien había tirado la pared. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir el ‘21’ y, aunque llegó a tocar Álex, el balón fue para dentro.



Ya tenía una asistencia el extremo del Betis, que a los 19 minutos pondría a su equipo por delante. David se vio muy forzado ante la presión de Rodrigo, despejó como pudo, y Pablo García enganchó una volea de zurda que fusiló al portero del Dépor.



Fue impresionante la capacidad física y técnica del extremo durante el partido. Un nivel que muestra por qué pudo ser Marc Cucurella y no jugadores de su edad quienes le intentaron sin éxito fijar en corto.

Martillo pilón

Tras ello, el Betis ya no necesitaba con tanto ahínco el gol, lo que permitió al Deportivo respirar ligeramente en la acalorada tarde de Ponferrada. Ayudó también la pausa de hidratación. Pero en ningún caso se iban a relajar los verdiblancos, que en cuanto vieron como Álvaro tenía una pequeña opción de disparo se sacaron de la manga una nueva jugada de ataque que supuso el 2-4.



El latreral Masque se la dio a Pablo y este, con tiempo para pensar, sacó un centro medido con la zurda para que Sosu batiera a Álex pese a rematar mordido. Hay que anotarle el gol a él, ya que Rodrigo trató de remachar pero el linier interpretó que estaba ya dentro. Si aún besara la línea, el gol debió ser anulado por fuera de juego.



De ahí al descanso, pudo poner el 3-4 Rubén con un buen recorte en el área que acabó en un chut que sacó Manu; y el Betis dispuso de dos para el 2-5 en las botas de Carlos de Roa y en la cabeza de Rodrigo.

Sin opción a reacción

No tardó mucho en hacer un doble cambio Miguel Figueira, tratando de agitar algo con la entrada de Dani Estévez y Dipanda, dos jugadores que podían aportar técnica y físico, pero el Betis no dejó ninguna rendija abierta y en el minuto 55 sentenció el partido con un gol por la escuadra de Corralejo, que firmaba de esa forma su doblete particular.

Ahí se acabó toda historia, pues aunque quedaba más de media hora por delante el ritmo ya fue otro. En el Dépor tuvieron oportunidad de participar también Vergara, Parada y Dani García, mientras que el Betis también iba agotando los cambios poco a poco mientras de vez en cuando amenazaba con alguna ocasión. En una estuvo muy bien Mario Hermo para taponar un fuerte disparo a portería de Sosu. Por parte coruñesa, probó Dipanda con un tiro lejano.

Parecía que el partido iba a terminar 2-5, pero caería el sexto desde el punto de penalti cuando ya quedaba poco. Álex derribó a Rodrigo tras un intentó de blocar un tiro de falta que no le salió y Adrián lanzó al lado contrario a donde se venció.

Termina de esta forma un bonito camino en el que el Dépor venció el mano a mano con el Celta en el grupo 1 de la División de Honor y ya en la Copa de Campeones fue muy superior al Tenerife, para caer ante un Betis descomunal y claro candidato a hacerse, por fin, con su primer título de esta competición.