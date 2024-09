Goles en el Dépor con sabor a Abegondo

Los goles del Dépor tienen las iniciales de Yeremay y Mella. Todas y cada una de las ocho dianas que llevan anotadas los blanquiazules, las más recientes agrupadas en la manita este viernes en el Carlos Belmonte, tienen su firma. De una u otra manera.

O siendo los que marcaron o los que sirvieron la asistencia. Ese pase que hace felices a dos jugadores, al que lo ejecuta y al que lo recibe. Los ‘niños’ blanquiazules, que van a graduarse cum laude. De la factoría de Abegondo, dos jóvenes que ya no son promesas sino realidades de un Dépor que baila al ritmo vertiginoso de las subidas de banda de Mella y disfruta de la magia de Yeremay.

El jugador isleño, que el curso pasado marcó cuatro dianas, reconocía en una entrevista concedida a este diario el pasado mes de marzo que tanto sus amigos como su compañero y socio Mella, se metían con él por su falta de goles.



“En Las Palmas me lo dicen los amigos y Mella, cuando venimos en el coche, está todo el día jodiéndome con eso, que lleva más goles que yo (risas). Es bueno que los compañeros te lo digan y creo que tengo un gran margen de mejora en este sentido”, indicaba. Pero también era autocrítico y hablaba de la importancia de pulir el remate. “Tengo que mejorar en eso y quiero hacerlo; estoy convencido de que lo voy a lograr, acabaré haciendo más goles. En categorías inferiores siempre hice goles, incluso el año pasado también. Debo mejorar en la finalización para ser mejor jugador”, reconocía.



Dicho y hecho, Yeremay no sólo es más letal de cara a puerta (lleva tres goles) sino que se ha desmarcado como un buen asistente para sus compañeros. Y no se queda atrás un Mella totalmente consolidado, como Peke, en el once y que pese a su juventud ya derribó el año pasado la puerta del primer equipo. Estos son sus poderes esta temporada:



Jornada 2. Huesca-Dépor (2-1). El primer gol coruñés tuvo que esperar a la segunda jornada liguera. En el minuto 54 Yeremay asistió a Ximo, que llegaba desde atrás, para batir a Dani Jiménez y poner las tablas en el marcador. El cuadro blanquiazul perdió finalmente ese duelo.



Jornada 3. Dépor-Racing (1-0). Tras recibir de Mella, Yeremay se llevó el esférico con su habitual desempeño, yendo de fuera hacia dentro para adelantar a los coruñeses en el 55. Esa diana daría los tres puntos al Dépor.



Jornada 4. Granada-Dépor (1-1). Inició la jugada Mella en el Nuevo los Cármenes con un cambio de orientación, recogió el balón Yeremay, que con un pase de tacón hacia atrás sirvió para el remate de Lucas Pérez en el 47, que le daba al Dépor un punto.



Jornada 7. Albacete-Dépor (2-5). Dos jornadas en blanco, dos partidos después el cuadro herculino se dio un festín goleador en el Carlos Belmonte, que tuvo a Mella y a Yeremay como los principales protagonistas. El de Teo empató el choque en el 8, al rematar un balón que le caía en su pierna zurda, tras un cambio de orientación de Lucas. Tres minutos después, el Dépor le dio la vuelta al luminoso. Barbero asistió a Yeremay, que definió a la perfección ante el meta Rivero. Y repetió diana el canarión a la hora de partido, con un buen pase de Barbero, que descargaba un envío largo de Barcia para el 1-3.



Mella demostró su generosidad en el cuarto del Dépor. Inició Lucas, con un pase en profundidad entre centrales, que buscó al canterano y este, ante el buen movimiento de Cristian Herrera en el área, se la cedió para que rematase de primeras. El ex de las Palmas se la devolvió en el 79, con un pase de tres dedos que culminó Mella de forma brillante.

Un trío brillante



Más allá de las incuestionables prestaciones de Mella y Yeremay completa este tridente letal un Lucas que está cómodo jugando por detrás de un punta que fija centrales y que descarga el juego como Barbero. Los tres se entienden a las mil maravillas y se piropean unos a otros. “Cuando Mella y Yeremay no quieran jugar conmigo, colgaré las botas”, decía esta semana y Yeremay le replicaba “que juegue hasta que no pueda correr”. El Dépor sonríe ante sus jugones y celebra sus goles con sabor a Abegondo.