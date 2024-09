Si no quieres perder, pon a Barbero

El Dépor arrancó la temporada 2024-25 con Iván Barbero en el banquillo y cosechó dos derrotas consecutivas. Imanol Idiakez apostó por el almeriense para la delantera en las jornadas 4 y 5, frente al Racing de Ferrol y el Granada, y el cuadro coruñés obtuvo un triunfo y un empate. El andaluz regresó a la suplencia en los dos siguientes compromisos, ante el Córdoba y el Burgos, y de nuevo, dos batacazos. Y el pasado viernes, en Albacete, el de Roquetas de Mar retornó al ataque... y el Dépor ganó.



No es casualidad, sino la tónica desde que Barbero fichó por la escuadra herculina. Cuando el delantero almeriense ha sido titular en la Liga, el conjunto blanquiazul no ha perdido. Barbero ha formado parte del once inicial en veinte ocasiones, que se han saldado con un balance de catorce victorias y seis empates.

17 en la 2023-24



El 21 de julio de 2023, el andaluz se convirtió en el sexto refuerzo del Dépor de cara a la campaña 2023-24. Procedente del Osasuna Promesas, Barbero firmó con el club coruñés por dos temporadas y ya desde el inicio se hizo un sitio en el equipo titular.



Comenzó en los dos primeros encuentros de la pasada temporada, en Primera RFEF, en los que el cuadro blanquiazul empató con el Rayo Majadahonda en Riazor (0-0) y venció al Lugo en el Anxo Carro (0-3), un triunfo que el propio Barbero encarriló a los 8 minutos con un gol.



En la tercera jornada, contra el Teruel en el campo coruñés (0-0), Idiakez le dio los 20 últimos minutos del duelo.



Una semana después, recuperó la titularidad en Salamanca, frente a Unionistas, pero a los 20 minutos se rompió el menisco interno de su rodilla izquierda y estuvo cuatro meses alejado de la competición.



Durante su ausencia, el Dépor ganó nueve partidos, empató cinco y sufrió cuatro derrotas.



El almeriense retornó en la jornada 19. El técnico le concedió los diez últimos minutos frente a la Cultural en León, donde el cuadro blanquiazul perdió (1-0).



Barbero participó como suplente en los tres siguientes duelos, que se saldaron con triunfo blanquiazul, y recuperó la titularidad en Las Gaunas, ante la SD Logroñés, que se llevó una manita de los deportivistas (0-5), con un gol del propio Barbero.



Desde ese instante, el de Roquetas de Mar formó en el once inicial en todos los encuentros, incluido el duelo con el Barça Atlètic en Riazor en el que el Dépor selló el ascenso a Segunda División (1-0) con un golazo de falta de Lucas.



En esas catorce titularidades que encadenó desde que se recuperó de su lesión, la escuadra deportivista sumó once victorias y tres empates, y marcó nueve goles.



En la jornada 37, con el retorno al fútbol profesional ya en la mano, Idiakez le reservó en el banquillo en el campo de la Real Sociedad B y no le alineó hasta el minuto 73, con el marcador en contra (1-0). Apenas llevaba unos segundos en el campo cuando, en el primer balón que tocó, evitó la derrota al firmar el 1-1.

Ya no jugó más la pasada temporada.

Más competencia



El regreso de Mario Soriano al Dépor tras su cesión al Eibar complicó las opciones del delantero almeriense de cara a la presente campaña, ya que Idiakez se decantó por el madrileño en la mediapunta en las dos primeras jornadas, con Lucas Pérez como ‘9’.

Barbero (quinto por la izquierda), junto al resto de titulares del Dépor en el Carlos Belmonte | Fernando Fernández



Aun así, Barbero ha sido titular en tres de los siete encuentros, con triunfos frente al Racing de Ferrol (1-0) y el Albacete (2-5) y un empate en Granada (1-1).



De momento, en andaluz no ha estrenado su cuenta goleadora, pero el pasado viernes asistió a Yeremay en dos ocasiones, en el 1-2 y en el 1-3.