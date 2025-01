Albentosa: "Me silbaban incluso después de haber marcado gol, lo pasé mal"

Rául Albentosa, exjugador del Deportivo, destacó en una entrevista reciente en Offsiders que su paso por el club coruñés marcó su carrera y la complicada situación que vivió en A Coruña.

El inicio, de la mano de Garitano

"Tras salir del Málaga no quería volver a Inglaterra y me llama Garitano para decirme que había firmado en el Dépor y que me quería traer; me ofrecieron cuatro años pero no los quise, prefería jugármela a dos años para seguir creciendo. Tenía la opción de volver al Eibar, de irme al Alavés que me ofrecía una brutalidad de dinero y la opción del Espanyol; me gustaba el proyecto del Deportivo y firmé cuatro años porque el Dépor me dijo que cuatro", comenzó.

"El Dépor era el equipo con las expectativas más altas de todos los clubes en los que había estado, llego desde el Málaga, que había sido octavo. Yo era el único que iba de la mano de Garitano entonces había un poco de tensión. Llegamos bien hasta Navidades, fichamos a Joselu y se lesiona nada más llegar. Había un gran equipo y viene el mejor futbolista con el que he jugado, Ryan Babel. Cuando me dice Richard Barral que le habíamos firmado le dije: '¿Cómo? Pero si a ese lo cogía yo en la play, era mítico'. Estaba un poco pasadete pero cuando se puso todos jugaban al ritmo suyo. Recuerdo en el campo del Madrid bailar a Carvajal e ir ganándoles 0-2. Al final nos remontan en el 93 con gol de Sergio Ramos, la del 93 de siempre... pero nosotros compitiendo" dijo.

La etapa de Pepe Mel

"Llegamos a Navidad y Babel se va porque solo tenía contrato seis meses mientras estaba lesionado Joselu. Yo me acuerdo de llamarle para pedirle que se quedara. Perdemos en Leganés creo que 5-0 o 5-1, me expulsan por primera vez en toda mi vida y echan a Garitano, yendo de doce o trece y sin haber estado en descenso en toda la segunda vuelta, pero el presidente consideraba que teníamos que estar del diez para arriba. Empiezo a no jugar y vuelvo por lesiones. Le ganamos al Barça y el penúltimo partido nos salvamos en el campo del Villarreal. Esa temporada ya quise salir porque veía que la siguiente se iba a complicar, no sentía la importancia que quería tener y firmaron a Fabian Schär. Tengo salida pero el club no me deja si no pagan y me tengo que quedar", afirmó.

"Viene Fede Valverde, vuelve Lucas Pérez, Andone, Adrián, Schär, Borges, Guilherme... teníamos un equipazo. Sigue Pepe Mel cuando realmente no se confiaba en él. Yo en la grada porque le había dicho que me quería ir, llega un momento que estoy entrenando bien y me dice que esa semana voy a jugar, pero me quedo fuera de la convocatoria. Juego titular en Eibar y es la primera jornada que dejamos portería a cero y que empatamos, porque llevábamos un montón de jornadas sin empatar o sin ganar. La semana siguiente contra el Girona nos remontan en dos minutos y Mel a la calle. Viene del filial Cristóbal Parralo y todo de cero otra vez. Otra vez al banquillo y a intentar ganarme el sitio. Llega el momento que vuelvo a jugar y tiran a Parralo también", recordó.

Albentosa, junto a Fede Valverde durante un entrenamiento en Riazor

Su peor episodio en A Coruña

"Llegó Seedorf, solo conocía a tres personas: a Andone, a Lucas y a Adrián. A los demás nos llamaba por el número pero mí me daba igual, era un ídolo que se había puesto a entrenarnos. Ya teníamos mucha desventaja de puntos y recuerdo en el campo del Alavés 1-0 tiro de Munir, en el campo del Betis 1-0 tiro de Loren de rebote... la situación estaba de no. Vamos al campo del Atlético de Madrid, les metimos un repaso de ocasiones de Lucas, de Adrián, de Borja Valle... pero penaltito de Mosquera en el minuto 36 y perdemos 1-0. Todos los partidos perdiendo 1-0 y compitiendo como no lo habíamos hecho en el año y medio anterior. Es verdad que tácticamente era muy a lo italiano, defensa junta, física... yo recuerdo hacer entrenamientos por la tarde todos juntos y por la mañana solo defensas, entrenar dobles sesiones a tope y que jugadores terminaran vomitando", desveló.

"Lucas Pérez era muy silbado, Pedro Mosquera... dos coruñeses como ellos y eran muy abucheados. Termina la temporada con Seedorf descendiendo y yo no siendo un foco de atención porque mi rendimiento había cambiado. Tengo amistades en Coruña que me dicen que no me silbaba todo el mundo, pero los haters se escuchan mucho. Yo me mentalicé mucho en cambiar ese aura individual para que fuera diferente. Cuando descendemos viene Carmelo del Pozo de director deportivo y Nacho González de entrenador y me quiero ir. Ya había tenido una presión allí dos años muy grande de incluso no querer ir a entrenar, de salir a la calle y gente abucheándote. Un día recuerdo salir con Adrián, con nuestras mujeres y nuestros hijos y una persona insultándonos. Claro, no te puedes enfrentar como una persona normal", recuerda.

Una salida dolorosa

"Tengo opciones para irme pero el club había pagado dinero y quería dinero. Cuando estamos llegando al final del mercado había cinco centrales, no son tontos y se quisieron deshacer de mí porque ya había dicho que me quería ir. Si hubiera sido más listo me hubiera callado y lo hubiera hecho en las negociaciones, pero yo voy de cara siempre. El último día me llama el Málaga para irme cedido. Llevaba dos meses viviendo en un hotel de pretemporada, mi mujer y mis hijos estaban en Salamanca y tuvieron que venir porque yo mentalmente estaba horrible. Me voy para las oficinas por si tengo que firmar algo y cuando llego a las 23:45h me dicen que o firmo por el Nástic de Tarragona o me quedaba allí apartado. Me caía la lágrima de impotencia, me estaban machacando. Firmé un año con el Nástic, aunque estaban en descenso ya. Claro, el fichaje bomba de Segunda División fui yo. Luego me pasaron cosas porque habia firmado todo sin leer, tuve que pagarle a un agente porque se había metido en la operación... un montón de historias", finaliza.