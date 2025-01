Ximo: "Tenemos que mejorar; en casa hemos fallado mucho"

El lateral derecho del Deportivo Ximo Navarro reconoce que la escuadra coruñesa debe subir el nivel en la segunda vuelta que arranca el sábado, con la visita a La Rosaleda, frente al Málaga.

"Creo que tenemos que mejorar. Sobre todo en casa hemos fallado mucho, Si hubiéramos sido un poco más regulares en Riazor, estaríamos en una situación bastante buena y hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar esa regularidad, sobre todo en casa, de conseguir varias victorias seguidas aquí, y creo que esta segunda parte de la temporada es el punto a mejorar porque fuera de casa muchas veces hemos hecho buenos partidos. De momento, ahora vamos a empezar con dos partidos fuera de casa, vamos a ir a por ellos y después iremos a mejorar en los de casa también", fue el balance del primer tramo de la competición que hizo Ximo durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles, antes del entrenamiento en Abegondo.

Málaga-Dépor:

"En principio, un partido difícil, contra un buen equipo, con jugadores jóvenes, que ya vimos en Riazor que son muy peligrosos. Muy parecidos a nosotros, o esa es la sensación que me dio en el partido de aquí en casa. Va a ser diferente al de aquí y vamos a ir a por los tres puntos, a empezar bien el año y porque necesitamos empezar a sumar para ir alejándonos de esos puestos de abajo".

La Rosaleda:

"Es un campo bonito, tengo la suerte de haber jugado allí en Primera División y siempre hay un gran ambiente. Se espera que vaya mucha gente, seguramente esté lleno, es una afición que apoya mucho a su equipo, que creo que han hecho una buena primera parte de la temporada para ser un recién ascendido. Empujarán, nos lo van a poner muy difícil, pero confiamos en nosotros, en hacer las cosas bien, como hemos hecho muchas veces fuera de casa y vamos a ir a por los tres puntos, que es nuestro objetivo".

Temporada del Málaga:

"Creo que es una Liga muy igualada, cualquier equipo puede estar arriba, creo que tienen buen equipo, llegan con esa inercia también de haber ascendido, con muchos jugadores de la temporada pasada, jugadores jóvenes, como tenemos nosotros, que están demostrando ser desequilibrantes en la categoría y no me sorprende la primera parte que han hecho".

Aspectos a mejorar:

"No lo sé. Creo que, quizá, fuera de casa nos sentimos un poco más sueltos. Muchas veces fuera de casa el equipo rival tiene la iniciativa de, al jugar en su campo, tener que ir a atacar, y nosotros, cuando superamos esos minutos de partido que el rival suele salir fuerte, como hacen la mayoría de los equipos en su estadio, hay momentos en los que nos sentimos cómodos. Quizá, tenemos un poco más de juego de contraataque. En casa somos fuertes y muchas veces toca llevar la iniciativa y cuando no conseguimos hacerlo, cuesta un poco y ahí es cuando el rival empieza a dominarnos. Sobre todo en casa, partidos que hemos ido ganando, no hemos sido capaces de matarlos, muchas veces nos hemos metido atrás y eso al final generaba muchas ocasiones al rival y nos conseguían hacer gol".

Mercado:

"La historia es la de siempre. Cada año sabemos lo que hay en el mercado de invierno, muchos rumores. Equipos que están más abajo intentan hacer cosas, mejorar sus plantillas, los de arriba intentan tocar poca cosa porque les está yendo muy bien y sabemos que es un mercado de muchos nombres, tanto para salir como para entrar, y es un tema del club. Los que estamos ahí dentro prácticamente no hablamos de ello y seguimos centrados en los que estamos aquí".

Mes diferente por las opciones de entrar y salir:

"Puedo hablar de nosotros. A día de hoy es un tema del que no se habla, el equipo está entrenando muy bien desde que volvimos de esos días de vacaciones y esto al final es algo muy personal de cada uno. Entiendo que el jugador que está jugando con continuidad va a estar aquí o quiere estar aquí. El que no ha jugado o ha jugado muy poco muchas veces intenta ir a otro sitio a encontrar minutos. Creo que esto pasa en todos los equipos y en todos los jugadores, pero en el vestuario veo normalidad y a día de hoy no se habla prácticamente del tema".

Retos para 2025:

"Intento disfrutar de jugar, sobre todo porque cada vez te va quedando menos. Seguir intentando mejorar todo lo que pueda, ayudar lo máximo al equipo, entrenar bien y, sobre todo, que el equipo mejore en esta segunda vuelta y en el partido que nos queda de Tenerife e ir para arriba. Creo que tenemos equipo para no sufrir y espero que así sea".

Golpe en el tobillo de Mella:

"Está bien. En principio, va a salir a entrenar hoy. Ayer tuvo un golpe, lo vi un poco a lo lejos y no lo vi hasta que terminó el entreno, pero dijo que para hoy iba a estar y, en principio, saldrá a entrenar".