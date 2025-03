Diego Villares siempre le sienta bien al Deportivo

No deja de ser una paradoja que en una época en la que todo está perfectamente medido y pueden obtenerse datos de prácticamente cada detalle en el fútbol, muchos se empeñen en seguir reduciéndolo todo a goles y asistencias. Desde luego que no son aspectos menores y tener jugadores que sean capaces de poner buenas cifras en esas columnas será sinónimo de éxito, pero resultaría sumamente simplista medir el rendimiento de la mayoría de integrantes de una plantilla por una producción que, en muchos casos, no tiene nada que ver con el rol que desempeñan sobre el césped.

Pasa en todos los deportes. Los equipos siempre cuentan con esas piezas más valoradas de puertas hacia adentro que desde la grada. Los que en baloncesto aportan los famosos intangibles. Algo similar a lo que en el fútbol los entrenadores dan forma refiriéndose al equilibrio. En cómo funciona el equipo con un futbolista determinado y, sobre todo, cómo lo hace ante su ausencia.

Sobre el parqué y con la pelota naranja se acude en muchas ocasiones al ‘más/menos’ para medir el impacto de un jugador en el colectivo. Y aunque en el fútbol es más complicado debido a que las sustituciones son mucho más reducidas, puede llegar a ser un dato revelador sobre qué piezas le sientan mejor al grupo. Sobre todo si se tiene ya una muestra como la actual con 30 jornadas de Liga.

Es ahí donde se agranda la figura de Diego Villares, que como le ha pasado a muchos canteranos del Dépor en la historia reciente, ha pasado de esa luna de miel con el entorno a estar bajo sospecha. El ahora ya primer capitán blanquiazul no tuvo un inicio fácil en su estreno en el fútbol profesional. Su físico ya no era diferencial y ha tenido que encontrar poco a poco su sitio en el equipo. Pero emulando a su mentor Álex Bergantiños, por el camino rara vez suspendía un examen. El de Vilalba se ha acostumbrado a sumar incluso cuando no brilla y es ahora mismo el futbolista con el impacto más positivo de toda la plantilla. Su entendimiento con José Ángel se parece cada vez más al de la temporada pasada en Primera RFEF y le ha venido bien la idea de Gilsanz, más protector con sus pivotes. Ha sido titular en las últimas siete jornadas.

Casi dos goles más

El balance actual del Dépor es de 39 goles a favor y 35 en contra. El saldo colectivo es de +4, escalón en el que se sitúa un Pablo Vázquez que lo ha jugado todo a excepción de los últimos minutos ante el Castellón. Villares, que aparece en sexta posición en cuanto a participación, firma un +11. Es decir, 35 de esos goles llegaron con él sobre el césped. Pero, además, su presencia mejora defensivamente al equipo, que solo encajó 24 tantos bajo su guardia. Según datos recogidos por Opta, la diferencia entre tener o no tener al ‘8’ sobre el verde es de prácticamente dos goles a favor para el Deportivo.

Lo sigue de cerca Yeremay, aunque en el caso del canario no son necesarias excesivas fórmulas para adivinarlo. El extremo firmó ante el Córdoba su cuarta asistencia, a lo que hay que sumarle nueve dianas. El equipo marca 10 tantos más de los que recibe durante sus minutos de acción y reduce su potencial en 1,5 goles cuando no está.

Escudero y Petxa, cara y cruz

Revisando el impacto de los futbolistas del Dépor esta temporada, uno no puede evitar pensar todo lo que está dejando de sumar el equipo por la baja de Sergio Escudero. La presencia del lateral, que salvo milagro no jugará más este año, ha sido una bendición para el cuadro deportivista. Brilló en ataque con él sobre el césped, aportó tres asistencias en menos de 450 minutos, pero también cumplió a nivel defensivo pese a no estar ya en plenitud física.

En el plano negativo destaca la presencia de Lucas Pérez por esas latitudes, lo que refleja el rendimiento irregular del capitán antes de su marcha, y también el de José Ángel. El andaluz, que está siendo importante en la buena marcha del equipo en 2025, no tuvo un gran inicio de temporada y está arrastrando ese lastre mientras se ajustan los números.

La cruz más grande es para Petxarroman. El vasco es con diferencia el futbolista de los que han vestido la blanquiazul al menos 400 minutos con el peor balance para los suyos. Con él en el campo, el Dépor ha encajado diez goles y únicamente ha conseguido marcar cinco. La hoja de servicio en sus seis titularidades es de cuatro derrotas, un empate y una victoria.