El objetivo de Mella: "Me puse una meta de 13 goles"

Con solo 19 años, David Mella se ha convertido en una de las grandes esperanzas del Deportivo en su regreso a Segunda División. El joven extremo de Teo, que ya suma cinco goles en las 21 jornadas disputadas hasta ahora, sueña con alcanzar una cifra ambiciosa: 13 tantos en su primera temporada en el fútbol profesional.



Mella confiesa que se ha marcado esa meta, aunque reconoce que no será sencillo. “Me puse unos objetivos un poco altos porque es mi primera temporada en el fútbol profesional. No siempre se está satisfecho con uno mismo, me gustaría tener más acierto de cara a puerta. Me quedó muchas veces después de los entrenamientos para practicar mi finalización. Tenemos una coña en el vestuario y me puse una meta de 13 goles. No es una meta muy realista, pero se puede dar y me gustaría llegar a esa meta”, apunta el canterano del Deportivo, renovado recientemente hasta 2029.



El extremo blanquiazul nunca ha alcanzado la decena de dianas desde que compite en categoría sénior. La pasada temporada marcó nueve goles entre todas las competiciones (siete en Primera Federación y otros dos en Copa del Rey), un registro espectacular al tratarse de su primer curso completo con el primer equipo, y este año, en un contexto más exigente después del salto de categoría a Segunda División, su ambición continúa intacta y sueña con aumentar su aportación ofensiva.



No obstante, solo cuatro futbolistas han alcanzado la cifra de 13 goles en una temporada con el Deportivo en la última década. Alberto Quiles, actual jugador del Albacete, lo consiguió en dos campañas diferentes al marcar 16 dianas en la 2022-23 y 22 en la 2021-22, ambas en Primera Federación.



Por otro lado, el delantero Quique González, que ahora milita en el Ibiza, logró anotar 17 tantos en Segunda División en la campaña 2018-19, mientras que Lucas Pérez también sumó la cifra de 17 goles durante la temporada 2015-16 en la máxima categoría del fútbol español. Un registro que le valió su fichaje por el Arsenal por 20 millones de euros.

Autocrítica

Mella también se mostró crítico con su actuación del pasado fin de semana en La Rosaleda en el empate contra el Málaga (1-1), en el que desperdició dos claras ocasiones frente al portero Alfonso Herrero, una de ellas especialmente llamativa.



“Me vi bien físicamente. Fallé alguna de esas ocasiones, que tengo que seguir mejorando. Cuento con margen de mejora, ya que tengo 19 años, y debo seguir trabajando día a día para marcar esas que tenga”, admitió el canterano.

"Debo seguir trabajando día a día para marcar las ocasiones que tenga"



Las estadísticas reflejan esa necesidad de perfeccionar su definición, ya que Mella promedia 2,3 tiros por partido y 0,9 disparos a puerta por encuentro. Se encuentra entre los 16 primeros futbolistas de la categoría en ambos apartados y, según los datos de SofaScore, hasta el momento ha fallado siete grandes ocasiones de gol. Un margen de mejora que el propio jugador reconoce y que espera poder corregir.



De hecho, tras el entrenamiento de ayer, Mella se quedó de nuevo en Abegondo para pulir su finalización. No es algo nuevo para el extremo ni para otros jugadores de ataque del conjunto blanquiazul, que acostumbran a dedicar tiempo extra a mejorar aspectos específicos de su juego, en este caso, la definición.



Con cinco tantos en su debut en Segunda División, Mella ya ha demostrado su capacidad para marcar diferencias. Vio puerta por partida doble en las goleadas frente al Albacete (2-5) y el Castellón (5-1) y marcó el gol blanquiazul en el empate en Riazor contra el Sporting de Gijón (1-1).



El próximo domingo, en El Plantío, tendrá una nueva oportunidad de acercarse a su objetivo que, aunque se gestó a modo de broma en el vestuario, David Mella está dispuesto a luchar por alcanzarlo.