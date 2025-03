Un ex del Dépor pide perdón al club por su bajo rendimiento

Un exjugador del Deportivo acaba de disculparse ante el entorno del club coruñés debido al mal rendimiento que ofreció en su militancia en el Deportivo entre los años 2008 y 2010.

Miguel Ángel Ferrer, Mista, actuó en sus últimos años de carrera mermado por unas molestias de pubis ue hizo que su último año en el Atlético de Madrid fuese difícil.

Tras su periplo en el club colchonero, el atacante de Caravaca de la Cruz se marchó a A Coruña para fichar por el Dépor, club con el que siempre estará "en deuda porque no les di absolutamente nada", afirmó en el espacio 'Palabra de Capitán'.

"No me pude recuperar, no estuve a la altura. Fue un momento complicado de mi carrera. De hecho, perdoné el último año de contrato y me surgió la opción de irme a la MLS con Toronto, pero después de aquello ya no pude aguantar más y fue cuando decido retirarme", abunda el exjugador.

Mista se retiró del fútbol profesional con apenas 30 años, solo tres después de comenzar con sus problemas de pubalgia.

"En aquel momento no teníamos los medios que hay hoy en día para recuperar y trabajar al jugador. Yo hacía mucho trabajo, pero cada dos semanas volvía a recaer", recuerda.

Durante los dos cursos en los que vistió la camiseta del Deportivo, Mista jugó 36 encuentros y logró conseguir dos tantos.

"Desde aquí a la gente de La Coruña le pido perdón y les doy las gracias, sobre todo por el trato tan excelente que tuvieron conmigo cuando no les di absolutamente nada", expuso.