EL ANÁLISIS DE MANU SÁNCHEZ: Golpe de realidad para el Deportivo en el Nuevo Pepico Amat

El partido del Deportivo en Elda esfumó de un plumazo las ilusiones de muchos deportivistas que aun soñaban con el posible playoff.



La realidad es que una vez más un equipo muy bien plantado sobre el campo y con los argumentos ofensivos justos, fue capaz de desarticular todo el juego atacante del Dépor y poner en serios aprietos a la zaga. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo y está claro que el ansia por una victoria fue mayor en los futbolistas del Eldense que en los nuestros.



El Dépor salió a mandar desde el minuto 1 y ejerció un dominio absoluto de la pelota solo sofocado por el Eldense con transiciones rápidas y acciones a balón parado.



Un posible penalti sobre Yeremay lo pudo cambiar todo pero lejos de eso e igual que ocurrió en Tenerife, el Dépor empezó a sentirse incómodo a la hora de generar acciones de ataque a medida que avanzaba el duelo. Algunos destellos de ‘Yere’ y Mella y dos buenas acciones de ‘Zaka’ fueron el bagaje del equipo en los primeros 45 minutos. Al paso por la caseta el guion del partido no varió por parte de los blanquiazules que mostraron poco acierto y ambición para hacerse con los 3 puntos. En cambio, el “otro deportivo” si dio un paso adelante consciente de la falta de contundencia rival y los atisbos de flaqueza en defensa.



Un penalti claro y un contragolpe de manual que el Dépor no fue capaz de neutralizar dieron al traste con las ilusiones de los, una vez más, numerosos hinchas desplazados. Gilsanz buscó de todas las formas darle la vuelta, con cambio de cromos o incluso de sistema, ordenando al equipo con 2 puntas, pero no era el día y los blanquiazules no fueron capaces ni de sitiar al conjunto de Elda en los minutos finales.

Una derrota que, a tenor de las propias declaraciones de los futbolistas, pone de manifiesto que la única ilusión para lo que queda de temporada es la pelea por la salvación y poco mas. Efímero fue el entusiasmo tras la victoria ante el Almería y un nuevo golpe de realidad nos coloca en nuestro destino para esta campaña.