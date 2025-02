Gilsanz: "Esta derrota nos enseñará más cosas que el triunfo ante el Almería"

Óscar Gilsanz no puso paños calientes a la derrota del Deportivo ante el Eldense. El técnico reconoció que en ningún momento se habían sentido cómodos

Sensación del partido: "En la primera parte tuvimos el balón, pero con poca profundidad. Nos parecía que el Eldense está trabajando muy bien la defensa por fuera, empareja laterales y extremos y es dif´cil tener profundidad. Buscando profundidad con Mario y Villares cayendo a los lados, no tuvimos la velocidad de balón suficiente para crear peligro. Nos atascamos en una circulación estéril. Contra un equipo como el Eldense, que ataca muy bien los espacios, que tiene buen juego directo, con jugadas de córner, saque de banda largo… estuvimos bien en todas excepto en una. En la segunda, el penalti marcó el resto del partido y después estuvimos todavía peor. Cuando tuvimos que atacar, bascular… no teníamos capacidad para tener profundidad ni atacar espacios. Decidimos meter dos delanteros para situaciones de centro y remates, pero creo que estuvieron bien y en ningún momento encontramos la manera de hacerle daño y la capacidad para tener situaciones de gol. Al final incluso creo que nos confundimos jugando demasiado largo a los puntas, cuando la idea era llevar el balón a la banda con Mella en un lado y Yeremay y Gauto en el otro. Entre el desacierto nuestro y el buen trabajo del Eldense, estuvimos totalmente inoperativos en ataque".



Categoría durísima: “Creo que en esta categoría, cuando salimos del partido de Almería teníamos claro que este partido iba a ser durísimo. Todos los rivales tienen armas. Cuando vienes de dos victorias seguidas, la cabeza te puede engañar. Pensar que lo que te hizo sacar seis puntos… y no es así. Los rivales tienen armas, el Eldense fue muy superior. En la primera quizá fue muy igualada, pero en la segunda parte, sobre todo con el marcador a favor, nos alejó de su área y con una buena defensa y buenas contras, fue capaz de sentenciar el partido. Siempre insistimos en la dificultad de la categoría y se tiende a pensar que es una muletilla, pero es la verdad. Todos los partidos son complicados y los partidos hay que pelearlos todos desde el principio”.



Preocupado: “Me voy igualmente preocupado que el día que le ganamos al Almería. El día que ganamos creía que esto nos podía pasar en cualquier momento. No es preocupación, es ocupación. Ahora toca trabajar, viene un rival duro como el Huesca en casa y toca empezar la semana de cero. Ya dije en la previa que lo más importante es ir construyendo algo estable, eficiente… va más allá de estar bien en un partido u otro. Tener continuidad en el rendimiento y en la competición. Pero no marcho más preocupado, porque sabemos que esto puede pasar en cualquier momento”.



Ausencia de faltas: “Tenemos un perfil de futbolistas de más juego que de poder hacer faltas, sobre todo al inicio de las jugadas. La juventud va corrigiendo eso, seremos un equipo que haga más faltas. Hay que aceptar que a veces hay que cortar la jugada en su inicio. No lo hicimos. La explicación también es que cuando vas por abajo en el marcador, las faltas son más por frustración que por necesidad. Esta derrota nos va a enseñar muchas más cosas que la victoria ante el Almería”.



Mirar arriba afecta: “No sé en qué medida afecta. El refrán dice que el halago debilita. Cuando te halagan tu visión puede ir por encima de la realidad. Como llevamos muchos partidos encima, aunque no sean en Segunda, sabemos que cada vez que nos creemos mejores, viene una bofetada y te devuelve a la realidad”.

Penalti: “No suelo valorar las actuaciones arbitrales. Un penalti por empujón, siempre depende de lo que interprete el colegiado. Intento no valorar, porque creo que es complicado tomar la decisión. En cuanto a las pocas tarjetas, me hubiera gustado alguna más y ganar… pero creo que somos dos equipos limpios. A veces es necesario y forma parte de la competición, ayuda a que el rival no ataque”.



Obrador: “Rafa tuvo una indisposición, con mareos… no estaba en disposición de salir. Una vez que vas con el marcador en contra, las condiciones de Tosic son más difíciles. Tiene menos recorrido, por eso hicimos cambio de jugadores en banda. No vamos a hacer valoraciones en el primer partido, tuvo buena voluntad”.