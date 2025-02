Helton: "Ha sido un mal partido, sin excusas"

Helton Leite no buscó darle más importancia a la derrota del Deportivo ante el Eldense. El portero, que hizo otro buen encuentro, señaló que se trata de una muestra más de la dificultad que tiene la Segunda División y anima a poner desde ya el foco en el Huesca:

Explicación: "Ha sido un mal partido del Dépor hoy. Sin excusas. Toca seguir, trabajar, analizar lo que hay que hacer mejor y a por el Huesca. Tampoco buscamos explicaciones de por qué ganamos al Almería… ha sido un mal día del Dépor. No creo que el equipo haya estado inspirado. Creo que el Eldense planteó bien el partido, no generamos peligro y no tuvimos ocasiones. Ellos marcaron y fue lo que pasó".



Mirar arriba: "Esta categoría es muy difícil. Dentro del vestuario estábamos siempre con los pies en el suelo, siguiendo partido a partido y hoy ha sido otro partido de esos que demuestra la dificultad de la categoría. Que si miras lejos, te costará puntos. Hay que analizar lo que hay que hacer mejor y cambiarlo para el Huesca".



Rivales que se juegan la vida: "Así es el fútbol. No creo que contra el Almería estuviéramos muy desesperados. Pero los equipos son fuertes en su casa. Hoy el Eldense ha hecho un muy buen partido y nos han ganado".



Buen partido individual: "Intento siempre hacer mi trabajo. Es mi objetivo ser consistente para ayudar a mi equipo. Lo intenté todo, intentamos defender, tener paciencia y saber que esto es fútbol. Hay que analizar, recuperar, trabajar mucho y seguir porque el domingo que viene llega un oponente muy difícil con un gran equipo también".