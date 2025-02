El Eldense baja al Dépor de la nube (2-0)

El Deportivo llegaba al Nuevo Pepico Amat con la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y empezar a mirar hacia arriba, pero terminó topándose con una realidad incómoda. El Eldense, más necesitado y con más colmillo, le recordó que, aunque el descenso siga lejos, la permanencia todavía no está cerrada y cualquier despiste puede devolver las dudas. Un Dépor reconocible en el once, pero irreconocible en el desarrollo, incapaz de imponer su juego ante un rival que supo castigar sus errores. Dos zarpazos de los locales en una segunda parte para olvidar bastaron para desdibujar a los coruñeses, que nunca encontraron respuesta y evidenciaron que su camino hacia la regularidad aún tiene más obstáculos de los deseados.



Óscar Gilsanz apostó por la continuidad y no movió ni una pieza del once que avasalló al Almería en Riazor en la primera mitad de la pasada jornada. La gran actuación de Eddahchouri, con gol incluido en su estreno como titular, le sirvió para asentarse en la punta de ataque, mientras que José Ángel y Villares siguieron formando el doble pivote pese a la recuperación de Mfulu, que deberá esperar su momento. En defensa, las molestias de Dani Barcia, que le hicieron caerse de la convocatoria, desactivaron cualquier tipo duda, a pesar de la reciente renovación del canterano hasta 2028. Un Dépor reconocible contra un Eldense repleto de exblanquiazules: Víctor García y Sergio Ortuño en el once, Ian Mackay y Nacho Monsalve como suplentes y José Luis Oltra al frente del equipo.



El Dépor comenzó el encuentro con la intención de domesticar el partido, de amansar a un Eldense con urgencias asentándose en campo rival. El plan era claro: posesión larga, ritmo pausado bajo la batuta de José Ángel hasta poder acelerar la jugada cuando Mella, Soriano y Yeremay entrasen en acción. Sin embargo, el Eldense tenía otros planes, más directos. El equipo de Oltra consiguió penalizar alguna pérdida blanquiazul para salir a la contra y también quiso castigar el espacio a la espalda de Pablo Vázquez con balones en largo en busca del punta Masca.



Collado y Llabrés fueron los primeros en probar suerte con disparos tímidos, pero al cuarto de hora llegó la primera ocasión clara para el Eldense. Víctor García ganó la espalda de Obrador y se plantó solo ante Helton. El brasileño, inspirado en las últimas semanas en las acciones bajo palos, volvió a achicar espacios y le ganó la partida al exblanquiazul.



El Dépor, con balón, desplegó la estructura habitual desde el regreso de José Ángel al once en 2025. El mediocentro se incrustó entre los centrales, los laterales ganaron altura por los costados y Soriano y Yeremay se movieron con inteligencia entre líneas, a los costados del mediocentro Diego Méndez, para tratar de encontrar un resquicio por el que romper la muralla del cuadro alicantino.



En el minuto 18, Eddahchouri demostró que tiene la portería entre ceja y ceja con un tiro sin demasiado ángulo con la zurda y, poco después, Yeremay recibió en esa zona interior, pero, tras dejar atrás a dos rivales con un control orientado espectacular, conectó un chut blandito a las manos de Dani Martín. No fueron las únicas opciones de Zaka y Yere. El neerlandés, en el 27, intentó un tiro todavía más lejano que el anterior y además lo envió a las nubes, mientras que el ‘10’ lanzó fuera un remate desde la frontal del área después de una cabalgada impresionante de Obrador por la banda izquierda.



A pesar de las tímidas llegadas del Dépor, el Eldense se las apañó para acabar el primer acto protagonizando las mejores ocasiones sobre todo con un Javi Llabrés omnipresente. En el minuto 30, el extremo local cabeceó al cuerpo de Ximo tras un gran centro de Víctor García y, ya en el tiempo añadido de la primera mitad, Helton sacó una mano salvadora a un remate potente de Llabrés desde el punto de penalti. Pablo Vázquez despejó como pudo un saque de banda de Marc Mateu, sinónimo de peligro tanto por la fuerza de sus brazos en estos envíos como por el guante de su pierna zurda desde el córner. Y, tras la pasividad de Yeremay y Soriano en el rechace, Llabrés se topó con los reflejos de Helton.



Además, la recta final de la primera mitad se cobró a un Rafa Obrador que sufrió una indisposición y fue sustituido en el descanso por Nemanja Tosic, que tuvo un debut amargo con el Dépor.

Pájara del Dépor y doble zarpazo del Eldense

La sensación de pájara del Dépor se intensificó en la reanudación ante un Eldense que siguió cercando la portería de Helton por medio de las conducciones y los disparos de Llabrés y de la superioridad de Masca sobre los defensas blanquiazules, sobre todo de un desorientado Pablo Vázquez, en los centros laterales. El extremo obligó a despejar a Helton otro intento y el delantero cabeceó fuera precisamente un centro de Llabrés. Eddahchouri le dio un pequeño respiro al Dépor con una acción individual en la que apenas inquietó a Dani Martín y, en el minuto 58, se confirmó lo que se veía venir en el duelo Masca-Pablo Vázquez. El punta se adelantó de nuevo al central y el de Gandía decidió hacerle un placaje en el área. Una extraña ocurrencia que, obviamente, el árbitro penalizó señalando el punto de penalti. Masca lanzó al medio y puso el 0-1 para el Eldense.

Masca pugna con Pablo Vázquez durante el partido | Foto: Fernando Fernández



A pesar de una ligera reacción del Dépor en forma de pase filtrado de Mella hacia Yeremay, que desbarató un rápido Dani Martín, el Eldense volvió a golpear en el minuto 65: Víctor García le sacó las pegatinas por velocidad a Tosic, trazó un pase interior a Llabrés aprovechando que Pablo Vázquez rompía el fuera de juego y el extremo recortó a Ximo y giró el tobillo para rematar al primer palo. 2-0 ante un Dépor, grogui, que buscó una solución a la desesperada. Gilsanz dio entrada a Denis Genreau y Barbero por José Ángel y Villares y formó un 1-4-4-2 con Mella y Yeremay situados en banda a pierna natural con la intención de sacar partido de los dos puntas (Eddhachouri y Barbero) con centros laterales.

Acto seguido, el betanceiro repitió una doble sustitución (Bouldini y Gauto por Eddahchouri y Ximo). Sin embargo, el Deportivo continuó sin comparecer en la segunda parte. La posesión seguía siendo del Dépor, pero se jugaba a lo que quería el Eldense. La recta final del partido fue un quiero y no puedo, a pesar de los intentos de Gilsanz por cambiar la estructura para forzar un cambio en el contexto del encuentro. No funcionó. Era la tarde para dejar zanjada la lucha por la permanencia, pero el Deportivo, sin ni mucho menos hacer saltar las alarmas, todavía no puede mirar hacia arriba despreocupándose de lo que sucede por debajo en la tabla.

Era una oportunidad de despejar fantasmas y empezar a fijar la mirada en cotas más altas. El Dépor la desaprovechó. Más allá del tropiezo, preocupó su incapacidad para reponerse al golpe, su falta de reacción ante un Eldense que sí supo jugar sus cartas. Con la posesión pero sin el control, con el balón pero sin peligro real, los coruñeses volvieron de vacío y con la sensación de que la lucha por la salvación aún no es historia cerrada. Sin necesidad de alarmas, pero también sin motivos para soñar todavía con más.