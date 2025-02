Villares y las pocas faltas del Dépor: "Tenemos que mejorar bastante, parece que no podemos hacerlas"

Diego Villares fue claro tras la derrota del Deportivo ante el Eldense y pidió más contundencia a sus compañeros. El capitán blanquiazul considera que faltó veneno en los últimos metros y también oficio a la hora de frenar las transiciones del rival:



Mal encuentro: "No ha sido nuestro mejor partido, uno de los peores si no el peor. Entramos bien al partido, llegando al área, pero ahí nos faltaba claridad, mordiente, un poco más de cambio de ritmo en el último tramo. Y después en la segunda parte no estuvimos cómodos en ningún momento. Muy mala".



Sin faltas: "Es algo que tenemos que mejorar bastante, parece que no podemos hacer faltas, que somos más sucios o algo por el estilo. Tenemos que hacer más y más ante equipos como el Eldense, que basa su juego en contraataques".



Rendirse: "No creo que entregáramos el partido bajo ningún concepto. Pero no estábamos cómodos y nos costaba más todo. La circulación de balón, defensivamente… y nos pasó factura".



Demasiados elogios: "No creo que los elogios nos debilitaran. Dentro del vestuario intentamos aislarnos de lo bueno y de lo malo. Cada uno sabe lo que es y no podemos hacer caso a eso".



Objetivo: "Hablábamos en Tenerife de mirar a lo que estábamos más cerca y es a lo que hay que mirar. Toca analizar errores, corregir y pensar en el Huesca".