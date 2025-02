FUERA DE JUEGO | Nonito Pereira: "El hockey es como la música, es mejor disfrutarlo en directo"

Nonito Pereira Rey (A Coruña, 1968) fue, como muchos estudiantes de Dominicos, jugador de hockey sobre patines. Fue una de sus primeras pasiones, pero pronto la música ganó el partido y siguió la tradición familiar en un campo en el que ha hecho prácticamente de todo, desde pinchar música hasta escribir críticas en revistas especializadas, convertirse en promotor musical, regentar tiendas y organizar mercadillos. Ahora gestiona el enorme legado de su padre en la Asociación Musical Nonito Pereira.

¿Cuál fue su deporte?

El hockey sobre patines. Estudié hasta Séptimo de EGB en un colegio donde había tradición, el Dominicos. Allí los tres deportes que se practicaban eran hockey, baloncesto y balonmano. Pero el que más tiraba con mucho era el hockey.

¿También le captó el Padre Alejandro?

Por supuesto. Y tengo un vínculo muy bueno con él, que era el que nos movía a todos. Me acuerdo que cuando ganamos un partido contra nuestros rivales en aquella época, que era el Club del Mar, nos dio una Coca-Cola, que fue nuestro trofeo, y una medalla, que es la única que tengo.

Cuenta la leyenda que el patio del colegio forjaba el carácter de los jugadores.

La verdad es que te lo tenías que ganar. Aunque yo era bastante discreto. No fui un jugador muy destacado, pero sí que el hockey despertó gusanillo en mí, aunque cargar con la bolsa de los patines por la Calle de la Amargura era duro.

Y eso que no era portero.

El portero de hockey es una posición un poco comprometida. A mí creo que me tocó un par de veces. Pero bueno, no me gustó demasiado la experiencia. Hay que colocarse las guardas, la careta, después el pecho... Y luego aprender a moverse, con ese stick más pequeño… Como experiencia estuvo bien, pero puntual, a pesar de que Togores era el portero del Dominicos en aquella época y era una referencia. En el hockey y en otros deportes, los porteros son muy determinantes. Me acuerdo que en la selección jugaba Trullols y para mí era el mejor.

¿Cómo vivió la rivalidad con el Liceo en esos años?

Yo era dominico, emparentado además con los González (Nacy y Necho, jugadores del Dominicos), pero el Liceo me rodeaba. Vivía en la calle Alfredo Vicenti, al lado del bar Taboo, que era la peña liceísta por excelencia y de donde salían todos los autobuses para ir a ver los partidos cuando jugaba fuera. Después fui viviendo cómo el Liceo se fue asentando en la élite, de lo cual me alegré muchísimo aunque no fuera mi equipo. Plantaba cara a la mayor parte de los equipos catalanes. Pero la rivalidad era muy tremenda, muy tremenda. La tensión que se ve en el hockey no se ve en otros deportes. Además en la Polideportiva de Riazor estabas encima de la pista, entonces era todo con una tensión tremenda. Y había unas tanganas considerables.

¿El hockey, como la música, es mejor verlo en directo?

Es rapidísimo y muchas veces no ves la bola, pero sí que ves cómo se desplazan los jugadores y cuál es la actitud de cada uno hacia el juego, cómo se quieren mostrar, otros que van a esquivar, a cargar, cómo los arrinconan contra las vallas... Como la música, el hockey hay que disfrutarlo en directo. Sí, porque lo vives de otro modo y lo compartes con tus compañeros de grada, ves cómo se van motivando y tú te dejas llevar también en algún momento. Son momentos de excitación colectiva. Yo animo a la gente a que se enganche. Tanto a los chavales que lo practiquen como a los que quieran ir a pasar un buen rato.

¿Practicó más deportes?

No, me acuerdo que después empezábamos a patinar en los monopatines. Tenía uno y era lo que hacía. En alguna ocasión jugué al fútbol, pero nada, la verdad. Ya me empezaron a gustar otras cosas.

¿Y en la actualidad?

Tengo una tabla de paddle surf y es lo que hago. Me gustaría ponerme con algún deporte nuevo este año, pero todavía no me ha seducido ninguno. Tengo muchos amigos que están dedicándose a correr y otros que les gustan las motos. Pero a mí ni una cosa ni la otra. Estoy buscándome el camino para seguir manteniéndome en forma.

¿Qué le atrajo del paddle surf?

La sintonía que hay entre todo. Estás sobre una tabla en el agua, en un entorno natural, no en una pista cerrada o en un gimnasio. Y puedes imprimir tu ritmo, es autoportante, es decir, te vas desplazando con cada movimiento que realizas. Puedes ir más rápido, puedes ir más lento. Yo no sé si a lo mejor es que tengo una fijación con deslizarme...

Desde fuera da esa sensación de libertad y conexión total con la naturaleza.

Totalmente, estás entre los tres elementos, tierra, mar y aire. Lo disfruto mucho, se me pasa muy rápido el tiempo además. Mi gen competitivo no está muy desarrollado y me gusta más centrarme en lo que estoy haciendo, en disfrutarlo, más que en el tengo que llegar de esta punta a esta otra punta en tanto tiempo.

¿Admira a algún deportista?

Me acuerdo que mi padre me hablaba de Emil Zatopek, que era un corredor, un hombre que no paraba de batir récords y quizás me llamó la atención ese punto de la resistencia. En el hockey estaba el portugués António Livramento. No he sido muy mitómano con los deportistas. Me decanté más por los músicos.

¿Cuál es la mejor canción sobre deporte?

Me quedo con Surf's Up de The Beach Boys o I Ran (So far away) de A Flock of Seagulls.