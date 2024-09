Diego González Rivas: "Martinazzo me entrenó cuando yo era pequeño y jugué en el Liceo"

Del stick al bisturí. Diego González Rivas (A Coruña, 1974) es uno de los mejores cirujanos del mundo y su técnica mínimamente invasiva en las intervenciones torácicas ha revolucionado la medicina. Pero cuando era pequeño no soñaba con bisturíes sino con triunfar en el Liceo como hacía su entrenador Daniel Martinazzo y recorría todos los días sobre los patines el camino entre el Orzán y San Amaro para ir a entrenar. La vida le llevó por un camino diferente, aunque deporte y cirugía tienen muchos puntos en común. Hace dos semanas estaba en China salvando a un recluso que intentó quitarse la vida, la pasada en Orlando (Estados Unidos) y esta en Polonia, Madrid y Lisboa. Con este ritmo, mantenerse en forma es fundamental y la natación y el surf son los principales aliados de Diego González Rivas.



Viaja más que un deportista profesional.

Bastante más (se ríe). Viajo más que cualquier deportista profesional. No creo que haya nadie que viaje tanto como yo.

Incluso más que en la NBA.

Sí, porque ellos viajan por el país y yo cambio de continente cada semana. El sábado estaba en Orlando, el jueves pasado en China, esta semana en Polonia, Madrid y Lisboa. Viajo más que pilotos de avión.

¿Cómo hace para practicar deporte con ese ritmo?

Siempre intento buscar un momento. O en la piscina o el gimnasio de los hoteles o simplemente moviéndome. Estos días en Polonia tenía que ir a dar una masterclass, pues fui andando, que eran unos cuatro kilómetros. En los aeropuertos también ando mucho. Es fundamental.

¿En qué se parece el mundo del deporte y el de la cirugía?

En que en los dos nos movemos a base de retos. En el deporte tú te fijas un objetivos, tienes que superarte en los entrenamientos, esforzarte para ganar. En la cirugía tienes que ir superándote, aprendiendo a lidiar con las adversidades y practicar muchísimo para ser capaz de llegar hasta el límite de tus habilidades. Eso te va a dar mayor satisfacción. En el deporte pasa lo mismo, siempre quieres más. Si el Dépor asciende a Segunda, ya se quiere que asciende a Primera. Y si asciende a Primera, ya se quiere que gane la Liga. Y después más títulos, como la Copa. El deporte es superar tus objetivos, crecer, hacerlo mejor cada vez. En la cirugía es igual. Estamos todo el tiempo intentando mejorar nuestra técnica, aceptar casos más difíciles y crecer como cirujanos.

“La persistencia es la clave del éxito, en el deporte, en la vida y en la medicina, sobre todo en la cirugía”



¿Qué aprendizaje del deporte le sirve en el día a día de su profesión?

Que sin sacrificio no se consiguen las cosas. Si quieres lograr unos resultados tienes que sacrificarte mucho, trabajar duro. Los grandes deportistas no solo son talento. El talento solo no hace nada. Detrás hay muchas horas de dedicación, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Por mucho talento que tengas, si no trabajas mucho, no vas a ser un gran deportista. Y en la cirugía pasa igual. Puedes tener mucho talento pero si no trabajas duro y no operas a diario, no te dedicas en pleno a ello, al final no vas a tener los mismos resultados. La dedicación es fundamental. La cirugía es repetir movimientos. Cuanto más haces algo, más probabilidades vas a tener de ser mejor. La habilidad se consigue con la repetición de movimientos. Los mejores cirujanos del mundo son los que más operan.

Recuerdo que Rafa Nadal dijo que de pequeño practicaba en el garaje de casa apuntando durante horas a un enchufe.

Es que la persistencia es la clave del éxito, en el deporte, en la vida y en la medicina. Sobre todo en la cirugía, que es un poco diferente. La medicina depende un poco más del conocimiento, más teórica. La cirugía no la aprendes estudiando en un libro sino con la práctica. Como hizo Rafa Nadal es como se mejora.

¿Admira a algún deportista?

Ya que hablamos de él, a Rafa Nadal. Además apoyó mi fundación cuando la creamos. Es de los deportistas que más admiro por su tenacidad. Me veo identificado con él porque es una persona que se dedica a tope a su profesión, sabe estar… Es un ejemplo.

¿Y del deporte coruñés?

De pequeño mi ídolo era Martinazzo. Yo iba mucho al Liceo. Lo iba a ver al Palacio. Ahora como no estoy nada en A Coruña, no puedo ir a verlo.

¿Practicó hockey?

Jugué en el Liceo hasta los 14 años más o menos. Pasé por la escuela de la Leyma, donde me entrenó Martinazzo. Después también me gustaba mucho la natación. Y ya con 16 años o así empecé a hacer surf, que lo sigo practicando a día de hoy.

Diego González Rivas | Cedida

¿Siempre lo tuvo claro?

Mi pasión era el hockey. Empecé muy pequeñito. Yo iba al Obradoiro y ahí ya jugábamos. Después pasé por la escuela Leyma y me pasé al Liceo Caixa. Fui subiendo de categorías, llegamos a ser subcampeones de España creo recordar. También jugué en el Xuntanza. De lo que más me acuerdo es de que yo vivía en el Orzán y que iba en patines a entrenar hasta San Amaro. Y también volvía en patines, bajando toda la calle la Torre. Me ponía la bolsa atrás, con el stick, como Tom Sawyer.

¿A dónde iba a la piscina?

A la Solana. Y cuando ya me fui a Santiago, me metí en un equipo de waterpolo. Entrenaba en la piscina que estaba al lado de la facultad de Medicina. Iba a las seis de la mañana y después, a clase.

¿Qué playas recomienda para hacer surf por A Coruña?

Razo, el Orzán en invierno, Valcobo, Barrañán, Caión, Malpica, hay playas espectaculares. También en Lugo, pero mis favoritas son las de A Coruña, claro.

¿Y como médico, qué deportes recomienda?

Siempre recomiendo caminar, que la gente se mueva y esté activa. Es una forma muy barata y sencilla de hacer deporte a diario. Ponerse objetivos de hacer tantos kilómetros por día, en vez de coger el ascensor ir por las escaleras.. Intentar moverse. El deporte regular es bueno: ir a nadar, quedar con los amigos un par de veces a la semana para jugar al fútbol, hacer surf… Todo el mundo debería planteárselo como algo obligatorio. El deporte nos mantiene sanos, activos, física y mentalmente estables, nos mantiene vivos.