La pesadilla de Mariana: tres roturas de ligamento cruzado en cinco años

“Era el minuto siete u ocho del partido. Estábamos atacando, hice un contrapié y se me fue la rodilla. Escuché un crac y pensé ‘Joder, ya me rompí otra vez’. Entraron el fisio y el médico, me vendaron e intenté seguir jugando, pero en el minuto 15 se me volvió a ir la rodilla y tuve que salir”. Mariana Romero (Venezuela, 1995) asumió enseguida la gravedad de su lesión en el partido contra el Cisneros. El pronóstico confirmó la rotura de los ligamentos cruzado anterior y posterior y del menisco externo de su rodilla derecha. Otra vez el maldito cruzado. La tercera en cinco años como jugadora del CRAT Rialta. El equipo coruñés pierde una pieza diferencial en el campo y el vestuario.



La tres cuartos venezolana ya se había roto el cruzado anterior de la rodilla derecha en 2020. Y el posterior de la izquierda el pasado año durante la final de la Copa RFER. “Es muy triste, pero ya me lo esperaba. Como acumulo una lesión por año sabía que me volvería a pasar”, comenta, resignada a la vez que animada.



“Me lo tomo de la mejor manera posible. No puede ser de otra forma porque si no me quedaría en casa llorando. Quiero operarme cuanto antes, en una o dos semanas, y recuperarme con todo el positivismo del mundo. Todavía no sé si volveré a jugar y no me quiero precipitar, pero mi pensamiento ahora está en dejarlo”, desvela Mariana, que no encuentra una explicación para su nueva rotura de cruzado.



“Algo pasa y no sé qué es. Yo me entreno mucho y me cuido. No me paso el día tirada comiendo patatas fritas (risas), pero está claro que soy propensa a las lesiones”, acepta la tres cuartos del Arquitectura, una de las supervivientes del último título en División de Honor en 2019, precisamente en su primera temporada en el equipo coruñés.



Seis años después, el CRAT se juega la permanencia en dos partidos: este sábado a las 12.30 horas en Getxo y el 30 de marzo contra el Majadahonda. Necesita al menos una victoria para salir de la posición de descenso directo. “Tenemos dos bazas, pero es mejor contar con una. Estamos bastante jodidas, pero no nos podemos rendir ahora. El CRAT es de primera. No merecemos este final”, arguye Mariana, que viajará como delegada.



La venezolana se une a las bajas seguras de Anita, con fractura de peroné, y Maria Morant, en recuperación de otra rotura de cruzado, en una enfermería repleta, con otras siete jugadoras tocadas: Ali, Divi, Judith, Maica, Maitane, Mencía y Sofía.