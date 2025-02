Maica, jugadora del CRAT: "Estoy hecha polvo, cuando me río me duelen las costillas"

Isabel Martí Montoro (Valencia, 2000) es Maica, piernas y corazón en la primera línea y el vestuario del CRAT Rialta. Operada de una rotura en el menisco izquierdo al terminar la temporada pasada, no jugaba desde el 23 de mayo de 2024, en la fase final de la Copa de la Reina de seven. El domingo volvió al campo 238 días después de su último partido y fue una pieza clave en la importante victoria del equipo coruñés ante el Barça (26-5). De hecho, anotó el primer ensayo y contagió a sus compañeras en un momento crucial para la historia del club, que lucha por evitar su primer descenso en la máxima categoría.

La pilier valenciana, que durante su periodo de recuperación estuvo en la primera línea de la DANA ayudando a las personas afectadas, entre las que se encuentran muchos de sus familiares, aceleró los plazos de recuperación y forzó para llegar al inicio de la segunda fase de la Liga Iberdrola. Jugó unos 70 minutos y se lo dejó todo sobre la hierba del Estadio Universitario de Elviña. Tres días después sigue con líquido y dolor en la rodilla, pero el sábado volverá a llevar el '3' del CRAT a su espalda en otra final: contra el Cisneros a las 15.00 horas.

¿Cómo se le queda el cuerpo después de su primer partido en casi ocho meses?

Estoy hecha polvo, no puedo ni caminar y tengo líquido en la rodilla. Jugué casi 70 minutos y aún tengo agujetas por todo el cuerpo. Cuando me río me duelen hasta las costillas. No me acordaba de lo que era esto (risas).

¿El riesgo ha merecido la pena?

Sí, claro. No contemplaba otra cosa. Forzamos y aceleramos los tiempos para llegar a estos partidos tan importantes. En este caso pongo por delante al equipo por todo lo que significa el CRAT para mí, ese cariño y sentimiento de pertenencia son únicos.

¿Sintió miedo o respeto por su rodilla durante el partido?

Sí y no. No estaba bien, tenía algo de dolor y no podía acelerar lo que hubiese querido, pero una vez que me meto en el campo, el respeto y el miedo se van. Con el balón en las manos solo pensaba en tirar para delante con toda la fuerza que tenía.

Y no falló. A la primera oportunidad ensayó.

Fue un ensayo de todo el equipo, empujamos todas y yo solo tuve que posar. Fue una sensación increíble. Cuando me levanté estaban todas mis compañeras chillando y abrazándome. En ese momento no me hubiera importado tener la rodilla colgando.

La pilier valenciana del CRAT avanza con el balón durante el último partido | Alberto Segade

Saludó a la grada con una M y un corazón. ¿Dedicatoria especial?

La M es por el preparador físico del club, Miguel, que ha estado conmigo durante toda la recuperación. Y el corazón es un gesto que hago siempre para mis nenes a los que entreno desde hace años [dirige el equipo M14 del CRAT] y también para toda la gente que quiero.

Da la sensación de que su vuelta contagió al resto de sus compañeras.

Ojalá haberles inspirado, pero no creo que haya sido solo por eso. Hicimos una muy buena semana de entrenamientos, tuvimos una reunión para poner los puntos sobre las íes y teníamos claro que debíamos esforzarnos para sacar esto adelante. También está la vuelta de Elsa y Judi, que nos aportan muchísimo.

Y el apoyo del público en Elviña.

Jugar en Elviña siempre es algo súper especial, pero cuando juegas con la grada prácticamente llena es increíble porque se pueden sentir esos gritos y palabras de ánimo durante el partido. Mis compañeras y yo lo agradecemos enormemente. Ojalá el sábado se vuelva a repetir.

De ser subcampeonas de todo en 2024 a luchar por la permanencia en 2025. ¿Qué ha cambiado?

Empezamos la temporada sin diez de las jugadoras que fueron subcampeonas y unas cuantas lesionadas. Es un grupo totalmente nuevo y nos faltaba cohesión como equipo. Hay mucha gente que está cogiendo una responsabilidad que años atrás no tenía. Y hay muchas niñas en su primer año de División de Honor. El salto de Liga Gallega es enorme. Te haces pequeña cuando te ves delante de las mejores jugadoras del país. A mí me pasó cuando subí a DH con 18 años.

¿Cómo lo vio desde fuera?

Ver que el equipo no finalizaba y que estaba ahí, pero no avanzaba y perdía mereciendo mucho más, fue súper frustrante… Más aún porque yo soy una finalizadora. A veces no podía más y me quería arrancar el pelo. Lo sufrí tanto que me decía una y otra vez “si estoy dentro de ‘22’ no puedo fallar”.

Es la primera victoria desde octubre. ¿Lo han celebrado?

Sí, lo celebramos porque nos viene bien para coger moral y creérnoslo un poco, pero tenemos los pies en el suelo y sabemos que no podemos fallar contra Cisneros. Hay que volver a ganar. Y si es con bonus mejor.

¿Qué tipo de partido espera el domingo?

Cisneros tiene un equipo muy compensado, buenas delanteras y buenas tres cuartos, con algunas internacionales, que eso se nota. El Barça era un equipo más desordenado y creo que la principal diferencia estará en nuestra defensa por fuera.