Mariana y la cantera, brotes verdes del CRAT Rialta

Domingo 21 de abril. Mediodía en Las Terrazas (Alcobendas, Madrid). Final de la Copa RFER: CRAT Rialta-Majadahonda. Minuto 54. Mariana Romero sale del campo desconsolada y cojeando. Sufre una rotura del ligamento cruzado posterior en la rodilla izquierda. Domingo 13 de octubre, 175 días después, en el Universitario de Elviña. Tercer partido de la Copa de la Reina. CRAT-Eibar. Minuto 60. La tres cuartos venezolana ingresa en el campo. Ya está de vuelta.

“Me quedé con ganas de más (risas). Al jugar veinte minutos me supo a nada estar adentro, aunque sé que tengo que tener cabeza y responsabilidad porque estoy volviendo de una lesión complicada. No tuve ninguna molestia y tampoco inseguridad, cosa que me alegra mucho porque me da más confianza”, celebra Mariana en declaraciones a este diario.

El regreso de la sudamericana, figura imprescindible y una de las capitanas del equipo coruñés, es una de las buenas noticias en este inicio de curso. En una temporada que parecía de reconstrucción, con diez bajas en la plantilla, el CRAT ya está en las semifinales de la Copa. Destaca el protagonismo de la cantera. Tres jugadoras sub-18 debutan en la fase de grupos. Otras cuatro sub-20 ya están asentadas en el primer equipo.

“El comienzo de temporada fue bastante complicado por la cantidad de bajas que tuvimos, pero a pesar de todo eso nos impusimos a ello. Queremos competir y haremos todo lo que esté en nuestras manos. Será un año difícil porque la experiencia gana muchas veces, pero es un reto que nos ponemos para estar en lo más alto y dar la mejor versión de nosotras mismas como grupo. La muestra a ello es la clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina”, reivindica Mariana, una jugadora de 29 años que ya es una de las veteranas en la rejuvenecida plantilla del CRAT.



La delantera Sara Ansede, la tercera línea Rosina Mernies y la apertura o ala Isa Rodríguez son las tres jugadoras sub-18 y surgidas de los equipos inferiores del CRAT que se han estrenado en la fase de grupos de la Copa. Se unen a Luchi García, flanker u ‘8’, Merchi Parada, que empezó en la delantera pero acabó de ala y ya ha ensayado, Cecilia Anello, tres cuartos, y Antía Framián, ala, las cuatro sub-20 de la cantera que ya están en dinámica de primer equipo. No conviene olvidar a la flanker, Victoria Arroyo, otra sub-18, en su caso una de las caras nuevas este curso, procedente del Palencia.