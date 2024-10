Manu Fernández defiende el orgullo coruñés en el Campeonato de España de surf

Manu Fernández se hace mayor. Promesa del surf gallego y nacional, a los 19 años está entre los ocho mejores del Campeonato de España Open que se disputa en la playa del Matadero. El triple campeón autonómico defenderá el orgullo coruñés en las semifinales que se disputan este domingo a partir de las 10.00 horas.



Manu surfea olas cortas, de una o dos maniobras, pero con mucho flow. Y además le pone emoción. Se deja lo mejor para el final de cada manga. Si el viernes se clasificó para cuartos gracias a sus dos últimas olas puntuadas, ayer logró dos ‘seises’ también en los minutos definitivos de la ronda.



El joven coruñés pasa a semis por la puerta grande, con la mejor valoración de entre los cuatro surfistas de su heat: sumó 12,20 puntos (6,20+6,00). Por detrás quedan el canario Luis Díaz (11,50) y dos asturianos, el campeón de España sub-18 en 2023, Alfonso Suárez (10,10), y Pelayo Suárez (5,25).



“Estoy muy contento de haber pasado esta manga, que tenía mucho nivel. Ha sido muy difícil, pero muy gratificante. Estoy encantado de estar compitiendo en casa y con olas divertidas. Intentaré llegar hasta la final”, declara el joven coruñés al terminar su eliminatoria.



No corre la misma suerte su hermano, Juan Fernández, que el jueves accedió a cuartos de final en unas condiciones muy difíciles, con el mar bastante pequeño. En la segunda jornada afronta una manga que podría haber sido la final, con algunos de los mejores surfistas del campeonato: el vasco Andy Criere, doble campeón de España, la última el año pasado; el canario Dylan Donegan, flamante campeón mundial sub-16, y el cántabro Néstor García, campeón de España en varias categorías.



Juan opta por esperar las mejores olas, pero no llegan en su turno de prioridad y se tiene que conformar con una puntuación de 5.75 (2,90+2,85), lejos de Donegan (11,55), Criere (10,80) y García (10,15).



Donegan, Criere y Luis Díaz serán los rivales de Manu Fernández en la segunda semifinal, que se disputará a partir de las 10.30 horas. Antes, en la primera manga del día, buscarán un hueco en la final los vascos Rubén Vitoria, el mejor del día con 16,75 y líder en la clasificación para el Trofeo Tito Fariña a la mejor ola con 9,25, y Yago Domínguez, el cántabro Gonzalo Gutiérrez y el canario Conor Donegan, hermano de Dylan.



En la competición femenina que se inició este sábado, las dos coruñesas se quedan fuera en cuartos de final: Paula Paz (4,60) y Lola Meléndrez (4,30), cuartas en sus respectivas series. La tercera gallega entre las participantes, la viveirense Claudia Prieto (6,20), sí estará en las semifinales. Este domingo, resolución de 'A Coruña King and Queen of the bay'. No se la pierdan.