Ya está en marcha en A Coruña el Campeonato de España de Surf Open 2024

Desde hoy viernes y hasta el domingo los participantes en el Campeonato de España de Surf Open 2024 lucharán en aguas coruñesas por el título de campeón y campeona nacional.

El Concello da Coruña y la Federación Galega y Española de Surf organizan este torneo, que tiene como escenario la la playa del Matadero.

Bajo el nombre de ‘A Coruña King and Queen of the Bay’, este evento reunirá a los mejores surfistas masculinos y femeninas del país.

Además del título de campeón, los vencedores se llevarán un distinguido premio con el nombre de Tito Fariña, en homenaje al pionero surfista coruñés fallecido hace cuatro años.

El pasado miércoles dieron inicio en el paseo marítimo de la ciudad herculina los trabajos necesarios para la puesta en marcha y el seguimiento mediático de la citada prestigiosa prueba.