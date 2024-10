Dos hermanos coruñeses contra la élite española del surf en El Matadero

Juan (26 años) y Manu (19) son los hermanos Fernández López, dos surfistas coruñeses que desde hoy hasta el domingo disputarán el Campeonato de España Open en la playa del Matadero. El pequeño, campeón de Europa júnior por equipos en 2022, llega a la cita con tres títulos gallegos consecutivos, los tres por delante de su hermano mayor, campeón de España de olas grandes en 2019 y de la Copa de España en 2017, entre otros éxitos.



“Últimamente me gana siempre”, ríe Juan, que pincha a su hermano: “¿Un top-4?”. Manu prefiere no hacer apuestas: “No creo que llegue a tanto, es un campeonato con un nivel altísimo y todas las mangas van a ser complicadas. ¿Expectativas? Demostrar mi surf, intentar coger ritmo desde la primera manga y hacerlo lo mejor posible”.



El mayor no olvida la primera vez que se subió a una tabla de surf. “Mi primer día fue en el Matadero con mis primos. Es un sitio especial y van a estar allí nuestros amigos y nuestra familia”. El pequeño cree que “si no es el que más, es un campeonato de los más importantes y tenerlo en casa es muy especial. Conocemos bastante bien la playa e intentaremos aprovecharlo”.



¿Qué particularidades tiene la ola del Matadero que coronará al nuevo campeón de España? “Es una ola de derechas muy buena, pero los fondos cambian bastante y a principios de invierno no suele estar muy bien el arenal. Aún así, creo que vamos a tener un buen fin de semana de olas”, confía Juan, que espera “hacer un buen papel delante de nuestra gente y llegar lo más lejos posible, ojalá a la final”.

Un joven innovador

El mayor define a su hermano pequeño: “Manu es un surfista innovador y muy completo, surfea desde olas grandes o tubos hasta otras enanas haciendo aéreos increíbles”. Manu le corresponde: “Juan tiene un surf más maduro, más tradicional y un poco más de fuerza. Desde pequeño siempre me ha impulsado a innovar”.



¿Cuál es el mejor sitio para ver el Campeonato? “Es un sitio que te permite verlo perfecto casi desde cualquier punto entre la playa del Orzán y la cúpula”, indica Juan. “Desde el Paseo Marítimo se ve muy bien porque lo ves desde arriba. Creo que va a atraer bastante atención y va a llamar a mucha gente que esté paseando”, añade Manu.



Los hermanos Fernández y otros locales como Sebas Baamonde, Pablo Montero, Tarik Melendrez, Paula Paz y Víctor Iván Pombo compiten en casa ante medio centenar de surfistas de toda España. “Vienen todos los buenos a nivel nacional: canarios, cántabros, vascos… Va a estar muy abierto”, vaticina Juan. “El nivel es tan alto que aspira a ganar casi cualquiera. Decir un candidato es un poco arriesgado”, ratifica Manu.

Horarios y oferta paralela

La competición arranca hoy de 9.00 a 14.00 horas y se prolongará durante el fin de semana. El domingo a las 16.00 horas se entregarán los títulos de ‘A Coruña King and Queen of the Bay’ y el Trofeo Tito Fariña a la mejor ola, en homenaje al fallecido pionero del surf herculino.

Entre la fuente de los surfistas, donde se ha instalado la organización, y el acceso a la Finca de los Mariño se montarán establecimientos con diferentes propuestas gastronómicas. En la zona de la cúpula se celebrarán conciertos las noches de hoy y mañana.

Paralelamente se celebrarán charlas sobre la historia del surf en Galicia y sobre surf adaptado, una recogida de basura en las playas, clases de skate y un bautismo de surf para personas con diversidad funcional, además de una sesión nocturna de surf.