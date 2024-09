A Coruña acogerá el Campeonato de España de Surf Open 2024 del 18 al 20 de octubre

El Concello da Coruña y la Federación Galega y Española de Surf organizan el Campeonato de España de Surf Open 2024, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre en aguas coruñesas de la playa del Matadero, siempre que las condiciones sean apropiadas.

Bajo el nombre de de ‘A Coruña King and Queen of the Bay’, este evento reunirá a los mejores surfistas masculinos y femeninas del país.

Durante tres días de competición los participantes lucharán por el título de campeón y campeona de España 2024. Además, los vencedores se llevarán un distinguido premio con el nombre de Tito Fariña, en homenaje al pionero surfista coruñés fallecido hace cuatro años.

El concurso contará con diferentes propuestas de ocio y gastronomía para complementar la actividad meramente deportiva.

La organización anuncia que habrá conciertos, zona gastronómica y comercial, y diferentes actividades que se irán desvelando en las próximas semanas.